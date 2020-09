In der jüngsten Sitzung des Billigheimer Gemeinderats stimmte das Gremium der Förderantragsstellung für eine Kanalsanierung in der Fontanestraße im Ortsteil Katzental zu. Dort plant das Land eine Sanierung der Asphaltdecke. Foto: Dorothea Damm

Von Dorothea Damm

Billigheim. In Billigheim hat man es sich zum Ziel gemacht, die Schwächen und Stärken der Gemeinde im Blick zu haben und so Handlungsfelder zu benennen, in denen sich die Gemeinde weiter verbessern kann. Keinen Handlungsbedarf gibt es da wohl im Bereich der Sicherheitslage. Billigheim mit seinen Gemeindeteilen landet zwar im Mittelfeld, wenn es um die insgesamt erhobenen Straftaten geht, gibt es allerdings bei weitem am wenigsten Straftaten, wenn man die Zahlen in Relation zu den Einwohnern setzt.

Nirgends sonst im Neckar-Odenwald-Kreis kommen weniger Straftaten auf 1000 Einwohner als dort. So schaute auch der Siegbert Schuch, der den Polizeiposten in Schefflenz vertrat, zufrieden auf die Arbeit seines dreiköpfigen Teams. Natürlich würde man sich immer wünschen, dass noch mehr Personal zur Verfügung stünde, betonte auch der stellvertretende Revierleiter Anton Zimmermann. Dass es am mangelnden Nachwuchs nicht liegt, zeigte die Anwesenheit von Leon Frenzel, der gerade am Anfang seines Berufslebens steht.

Drei Beamte kümmern sich im Polizeiposten Schefflenz, Billigheim und Elztal zusammen um etwa 15.000 Einwohner. Insgesamt gab es 76 Fälle im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl leicht gestiegen, aber 2016 lag die Zahl sogar noch etwas über dem aktuellen Stand. Einbrüche, Brandstiftungen oder Betrugsfälle, fast alles habe es auch in Billigheim gegeben, aber insgesamt blieben die Zahlen gering.

Der Polizeivertreter bat auch nochmals die Bevölkerung, aufmerksam zu sein, wenn es um Internetkriminalität oder Betrugsversuche am Telefon gehe. Hier habe sich in den vergangenen Jahren ein neuer Kriminalitätsschwerpunkt ergeben, bei dem es schwer sei, Täter zu ermitteln. "Besonders wer beim Onlinekauf auf einen Betrug hereinfällt, kann nur selten damit rechnen sein Geld irgendwann wieder zu bekommen", so der Polizeivertreter.

Schuch betonte weiter, dass man sich auch bei der Prävention – zum Beispiel in Schulen - engagiere, allerdings nicht immer die jungen Menschen erreiche, die es auch betrifft. In den vergangenen Monaten habe man auch einen leichten Anstieg bei häuslicher Gewalt festgestellt, der womöglich auf die Coronakrise zurückzuführen sei. Bürgermeister und Gemeinderat dankten der Polizei für ihre wichtige und gute Arbeit vor Ort. "Man fühlt sich hier wohl", war dann auch das Fazit aller Beteiligten.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmte der Gemeinderat der Förderantragsstellung für eine Kanalsanierung in der Fontanestraße in Katzental zu. Hier plant das Land eine Sanierung der Asphaltdecke. Im Rahmen der bei einer solchen Maßnahme üblichen Kanalüberprüfung wurde festgestellt, dass der Abwasserkanal im Bereich zwischen der Einmündung der Elztalstraße und dem Ortsende in Richtung Billigheim erheblich sanierungsbedürftig ist. Der Regenwasserüberlauf entspricht nicht mehr den aktuellen Vorgaben, außerdem dringen erhebliche Mengen an Fremdwasser in den Kanal ein. Auch einzelne Hausanschlüsse in diesem Bereich müssen dringend erneuert werden. Der Gemeinderat geht daher im Moment davon aus, dass eine Erneuerung des Kanals in diesem Bereich erforderlich sein wird, beziehungsweise ein Teilstück des Kanals unter öffentlichem Grund neu gebaut werden soll.

Die Baumaßnahme selbst wird wahrscheinlich frühestens in einem Jahr starten. Man geht im Moment davon aus, dass dann eine Umleitung des Verkehrs erfolgen muss. Die in diesem Bereich vorhandenen und noch guten Gehwege sollen nicht verändert werden.

Des Weiteren will man den Ausbau von Radwegen und die Ausweisung neuer Baugebiete im gesamten Gemeindegebiet weiter im Blick behalten. Konkret beschlossen wurde eine Kommunalbürgschaft, die das Baugebiet Reutäcker in Waldmühlbach ermöglicht. Der Kindergarten in Billigheim darf sich über die bereits geplante und nun auf den Weg gebrachte Bestellung von Spielgeräten für fast 63.000 Euro freuen.

Dass der Gemeinderat zukünftig auch über ein Ratsinformationssystem verfügt und die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats auch ohne persönliche Anwesenheit möglich ist, ist eine Reaktion auf die Erfahrungen durch die Pandemie in den vergangenen Monaten und ging auf einen Antrag von Dr. Dorothee Schlegel (SPD) zurück. Bei einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat zu, künftig auch die Sitzungsunterlagen digital zu erhalten. Die Gemeinderäte erhalten pro Amtszeit einen Zuschuss von 400 Euro, der den Kauf eines Endgerätes für die Ratsarbeit ermöglichen soll.

Freuen konnte sich Bürgermeister Martin Diblik auch, dass der bei einem Hochwasser zerstörte Steg im Ortsteil Allfeld nun wieder der Öffentlichkeit übergeben werden konnte und somit dieser Fußweg zur Schule wieder offen steht.