Am Sonntag steht die erste Veranstaltung des Mosbacher Sommers an. Christiane Karle, Christine Funk und Daniela Keil sprechen die Checkliste für das Weltkulturenfest durch. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Christine Funk, Christiane Karle, Daniela Keil und Theresa Bönisch haben den Mosbacher Sommer jeden Tag vor Augen. Der ziert nämlich in Form von Plakaten (aus vergangenen Sommern) die Wände auf dem Weg zu ihren Büros. Zum 34. Mal startet am Sonntag nun wieder die Kultur- und Veranstaltungsreihe. Zur Eröffnung gibt es dieses Mal ein Weltkulturenfest im Kleinen Elzpark und im Stadtgarten Mosbach.

So kurz vor dem Start in den Kultursommer ist Christine Funk vor allem damit beschäftigt, Termine abzuarbeiten. Bei der Kulturabteilungsleiterin laufen alle (kreativen und organisatorischen) Fäden zusammen. Und während des Sommers ist sie so eingebunden, dass andere Dinge meist einfach warten müssen. Aber auch bei den anderen Kulturschaffenden laufen die Telefone und E-Mail-Postfächer aktuell heiß. Daniela Keil kümmert sich vor allem um die Kinder- und Jugendveranstaltungen, gestaltet Faltblätter und Plakate, veröffentlicht Pressetexte und betreut die Facebook-Seite.

Bei Christiane Karle ist zunächst Folk am Neckar auf dem Tisch, dann im Burggraben. Sie sucht und findet Bands, koordiniert Ab- und Aufbau, kümmert sich um das "Außenrum" beim Festival rund um den Burggraben in Neckarelz. Teresa Bönisch ist schwerpunktmäßig für das Weltkulturenfest und den gesamten Zahlungsverkehr zuständig.

In der heißen Phase, die nun am Sonntag mit dem Weltkulturenfest beginnt, wird das Kulturamt noch von einer Auszubildenden und einer FSJlerin unterstützt. "Wir suchen aber noch nach Aushilfen und auch Betreuer für die Bands bei Folk am Neckar und die Gruppen beim Straßentheater", sagt Christine Funk.

Bunt soll er sein, der Mosbacher Sommer - diese Vorgabe bestimmt das Handeln der Macherinnen jedes Jahr aufs Neue. "Es soll für jede Bevölkerungsgruppe etwas geboten sein", sagt Christine Funk. Und Christiane Karle ergänzt: "Der Mix ist ja Konzept." Und so reicht die Spanne der Veranstaltungen von Kabarett über Freilichttheater bis hin zu Kunstausstellung und Kinderspieltag. "Die Eröffnung soll aber in aller Regel so gestaltet werden, dass der Eintritt frei ist", berichtet Funk. Deshalb eben Weltkulturenfest, das so bunt sein wird, wie der Kultursommer selbst.

Organisation, Planung und Ideen - das begleitet die Damen übrigens das ganze Jahr über. Sie haben Kultur eigentlich immer im Kopf, gehen mit offenen Ohren und Augen durch die Welt und nehmen jeden Eindruck mit ins Büro. "Natürlich hat jeder von uns eine Wunschliste", sagt Daniela Keil. Mark Forster, den würde sie gerne mal nach Mosbach holen. Oder Luke Mockridge.

Christine Funk begeistert sich für Frau Jahnke, die Kabarett macht. "Ich habe sie im Mai bereits für nächstes Jahr angefragt." Man müsse "einen langen Atem haben", sagt Christiane Karle. Einige Künstler müsse man über Jahre anfragen und auch Absagen einstecken. "Es muss natürlich auch für Mosbach realisierbar sein", sagt Karle.

Doch um von den kommenden Sommern zu träumen, hat das Quartett aus der Kulturabteilung aktuell keine Zeit. Denn mit dem Weltkulturenfest stehe gleich der erste "große Brocken" ins Haus. Funk: "Das fordert einen doch ganz schön, da sind alle am Rödeln. Und da werden andere Dinge schon auch mal beiseite geschoben." Einfach auf die Seite schieben kann man aber den organisatorischen Aufwand, den viele verschiedene Veranstaltungsorte mit sich bringen, nicht.

"Anfangs hatten wir mal ein kleines Körbchen", erinnert sich Christiane Karle. Inzwischen müssen zu Veranstaltungen ein Pilotenkoffer und diverse Kisten mitgenommen werden. Inhalt: Alles von der Kasse bis hin zum Catering für die Künstler oder den Tesafilm für die Plakate. Wie behält man da den Überblick? Daniela Keil sagt: "Wir haben ganz viele Checklisten." Und Christine Funk zeigt nur auf ihren Schrank mit ganz vielen verschiedenen Stapeln.

Von den kulturellen Veranstaltungen, die sie über Monate vorbereitet und organisiert haben, bekommen die Damen an den Abenden meist nur am Rande was mit. Kassendienst, Unvorhergesehenes, Auf- und Abbau fordern die volle Aufmerksamkeit. Vor dem Open-Air-Kino wird deshalb schon abgeklärt, wer welchen Film sehen möchte. Damit die Kulturdamen die Kultur auch selbst zumindest ein bisschen genießen können ...

Info: Das Kulturamt sucht Aushilfen u. Betreuer für Bands/Straßentheatergruppen. Interessierte können sich unter Telefon 06261/82256 melden.