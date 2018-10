Von Manon Lorenz und Heiko Schattauer

Mosbach. Da wurde gerannt, geschwitzt, gekämpft und gelitten. Und am Ende stand in den allermeisten Fällen die Freude ins erleichterte oder erschöpfte Gesicht geschrieben: Die 18. Auflage des Stadtlaufs lockte am Samstag trotz schwülwarmer Witterung zahlreiche Zuschauer und Sportler aller Altersklassen in die Mosbacher Altstadt. Dort wurden zum einen sportliche Höchstleistungen geboten - zum anderen wurde einmal mehr deutlich, für was das Laufevent in der historischen Innenstadt steht: Die Freude an der Bewegung in Gemeinschaft, vor einem begeisterungsfähigen Publikum und besonderer Kulisse.

Annähernd 1000 Mädchen, Jungs, Damen und Herren wollten aktiv dabei sein, mindestens ebenso viele Zuschauer und "Supporter" fanden sich am Marktplatz und entlang der Strecke durch die Altstadt und den ehemaligen LGS-Park. Der Vorsitzende des Ausrichtervereins LAZ Mosbach-Elztal, Manfred Weigler hatte demnach auch ein Lächeln im Gesicht, ohne selbst die Freude an der gemeinsamen Bewegung erlebt zu haben. "Es läuft", bekundete Weigler augenzwinkernd im kurzen Ziellinientalk zwischen Schülerläufen und Hauptlauf. Die Vorbereitungen der Verantwortlichen und Helfer zahlten sich aus, die Veranstaltung durfte nicht nur ob der Teilnehmerzahl und der ansprechenden Ergebnisse als Erfolg verbucht werden. - obwohl man diesmal der Termin aufgrund weiterer Laufveranstaltungen in der Region nicht ganz optimal gelegt war.

Rund ging’s beim Stadtlauf wie immer gleich mehrfach, zunächst für die jungen Laufbegeisterten. Bei den Sparkassen-Schülerläufen über 400 und 800 Meter drehten Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 2009 bis 2012 und 2003 bis 2008 eine bzw. zwei Runde(n) durch die Altstadt. "Dabei sein ist mehr als Siegen" lautete das Motto für die jüngsten Starter(innen), bei denen vor allem der Spaß am Sport und der Bewegung im Mittelpunkt stehen soll. Angefeuert von Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden lieferten die kleinen Sportler - viele davon waren für eine der örtlichen Schulen unterwegs - große Leistungen ab. So oder so - jedes Kind erhielt im Ziel eine Medaille als Belohnung, für die schnellsten gab’s als Zusatzlohn einen Pokal.

Nachdem das Pflaster wieder ein bisschen abgekühlt war, hatten die "Großen" fünf Runden durch Altstadt und LGS-Park zu absolvieren - das Teilnehmerfeld beim mpdv-Hauptlauf über zehn Kilometer war qualitativ und quantitativ stark. Vor allem bei den Herren ging’s in der Spitze umkämpft zu, am Ende lief Michael Chalupsky allen Kontrahenten davon. Bei den Damen trugen die tätowierten Flügel Vorjahressiegerin Isabel Leibfried auch diesmal wieder beeindruckend schnell ins Ziel, sie war die schnellste Dame im Feld.

Drei Runden auf der großen Laufstrecke und damit sechs Kilometer hatten dann zum Abschluss noch die zahlreichen Teilnehmer des hawo-Jedermannlaufs zurückzulegen.

Wie schon im Hauptlauf waren hier erfreulich viele Teams gemeinsam unterwegs. Bei den allermeisten stand dabei weniger der Wettkampf-, als vielmehr der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. So wie beim zehnköpfigen "Running Team" des Hauptlauftitel-Sponsors "MPDV", das jedes Jahr beim Stadtlauf präsent ist. Gleiches gilt für die Handballer des TV Mosbach: Als "Pflichttermin im Jahreskalender" bezeichneten die 35 startenden Handballer(innen) den Lauf. Sie nutzten die obligatorische Teilnahme auch dafür, sich schon mal konditionell für die kommende Spielsaison fit zu machen.

Gewohnt stark vertreten war auf den Strecken auch das Team von Auto-Speicher aus Billigheim - mit 26 Männern und Frauen war man diesmal dabei. Durch die Teilnahme am Lauf sammelt das Speicher-Team Spenden, die später einem sozialen Projekt zugutekommen - in diesem Jahr einem Kinderhospiz. In einer eigenen Wertung liefen die Studenten der Dualen Hochschule, die zum Teil nicht nur verdammt schnell unterwegs waren, sondern sich auch freuten, "dass in Mosbach mal richtig was los ist."

Was Motivation und Erwartungen angeht, zeigte sich auch der 18. Mosbacher Stadtlauf bunt: Während die einen höchst ambitioniert an die Sache heran gingen, oder besser: heran liefen, nahmen andere "just for fun" teil oder kamen schlicht "wegen der tollen Atmosphäre". Kein Wunder, schließlich herrschte am Start- und Zielpunkt auf dem Marktplatz wieder eine höchst angenehme Stimmung. Zahlreiche Zuschauer bedachten die Sportler mit kräftigem Applaus und spornten durch kräftige Anfeuerungs-Rufe zu jeder neuen Runde an. Ganz automatisch wurden die Schritte da schneller (was mancher in Richtung LGS-Park schon wieder bereute) , zusätzlich unterstützt durch das rhythmische Trommeln, mit dem die "Sambanditos" die Läufer vor dem Marktplatz empfingen. Weniger Unterstützung gab’s stellenweise im Stadtpark: Dort gestaltete sich der Weg für manchen Läufer "dank" seltsamer, und zunehmend kontraproduktiver Gestalten am Wegesrand eher unangenehm.

"Sport macht glücklich?!" Auch wenn in den Augen mancher Teilnehmer während des Laufs eher "Sport ist Mord!" zu lesen war - spätestens nach dem Zieleinlauf bewahrheitete sich dieser Spruch. In den vielen erschöpften, aber glücklichen Gesichtern stand Freude und Stolz geschrieben, trotz der drückenden Witterung durchgehalten zu haben.

Und während sich die einen schon zufrieden auf die Schulter klopften und beim isotonischen Alkoholfreien den Puls runterfahren konnten, legten die Teilnehmer des hawo-Jedermannlaufs zum Abschluss noch einen schönen Endspurt hin, ehe zu fortgeschrittener Stunde auch die Erwachsenen ihre Medaillen und Pokale in Empfang nehmen durften.