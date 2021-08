Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eine inzwischen fast ungewohnt große Menschenansammlung am Marktplatz, dazu ein adretter junger Mann, der zur Gruppe vor ihm spricht. "Der will halt gewählt werden", witterte eine passierende Seniorin eine Wahlkampfveranstaltung – und lag weitgehend daneben. Zwar hatte tatsächlich die grüne Stadtratsfraktion eingeladen, beim Protagonisten der offenen Zusammenkunft handelte es sich aber nicht um einen Politiker, sondern vielmehr um einen Stadtplaner und Historiker – Jan Schultheiß.

Der Wahl-Berliner mit Mosbacher Wurzeln wiederum machte sich nach der Vorstellungsrunde am Marktplatz gemeinsam mit etlichen Interessierten auf den Weg durch die Altstadt von Mosbach – mit der Intention, einen kritischen Blick auf ihre (bauliche) Entwicklung zu werfen. Zehn Stationen und 90 Minuten später hatte nicht nur Organisator und Stadtrat Andreas Klaffke "erhellende Eindrücke" gewonnen. Auch die anderen Tourteilnehmer schienen nach dem Rundgang durchaus zufrieden mit Verlauf und Erkenntnisgewinn.

Doch der Reihe nach: Ihren Ursprung hatte die gemeinschaftliche Runde durch die Stadt in der Kritik, die Jan Schultheiß unter anderem in der RNZ zu den jüngsten baulichen Veränderungen in seiner Heimatstadt Mosbach geäußert hatte. Vor allem die Neuentwicklung des ehemaligen Autohausareals an der B27 am Eingang der Stadt bewertet der im Bundesministerium des Inneren für europäische Baukultur zuständigen Stadtplaner negativ, sieht eine "vertane Chance", zumal auch ein historisches Gebäudeensemble dafür weichen musste. Das Baufeld an der B27 bildete den Abschluss des Rundgangs, bei dem Schultheiß zuvor auch in die ein oder andere versteckte Ecke der Altstadt geführt hatte.

"Bei jedem Besuch in Mosbach habe ich eine neue Lücke entdeckt, die wehtut", skizzierte der in der Großen Kreisstadt aufgewachsene Schultheiß den Hintergrund seines Engagements, Mosbach habe in den vergangenen Jahrzehnten leider schon viele "bauliche Verluste" erlitten. Eine evolutionäre Weiterentwicklung der Stadt, wie sie etwa Oberbürgermeister Michael Jann in einem RNZ-Interview beschrieben habe, dürfe nicht zwangsläufig mit Abrissen einhergehen. Die Gefahr, dass Mosbach zu einem Museumsdorf werden könnte, sieht der Wahl-Berliner nicht. Gleichwohl wisse er um die Herausforderung des Abwägungsprozesses, dem sich die jeweiligen Entscheidungsträger bei Vorhaben stets zu stellen haben. Eine klare "Strategie" bei der baulichen Weiterentwicklung fehlt Schultheiß dennoch, die jüngsten Projekte seien schlicht austauschbar gewesen. "Ein Bau wie der geplante auf dem Autohausareal könnte genauso gut in Bielefeld stehen", findet der Stadtplaner. Auch ein paar Meter weiter auf dem ehemaligen Majolika-Areal sei Mosbacher Industriegeschichte vollständig verschwunden und durch ein einfallsloses Gebäudeensemble ersetzt worden.

Beim Blick in diese Ecke der Stadt konnte natürlich auch ein "trauriger Rückblick" (Schultheiß) auf den Anfang der 2000er-Jahre abgerissenen alten Bahnhof nicht ausbleiben. "Das hätte ein Schmuckstück werden können", befand der ehemalige Mosbacher, dessen früherer Lateinlehrer (Dr. Schneider) seinerzeit vergeblich um den Erhalt des alten Gemäuers gekämpft hatte.

Spätestens jetzt war klar, dass sich die Tourintention von Andreas Klaffke, den Blick weniger in die Vergangenheit als vielmehr in Gegenwart und Zukunft zu richten, nur teilweise realisieren ließ. Immerhin: An Stationen wie dem Obertorzentrum – das bekanntlich zum Baukompetenzzentrum der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach werden soll – konnte auch das besichtigt und diskutiert werden, was noch kommt. Oder eben kommen könnte. Nebenan fand Schultheiß mit der Alten Mälzerei zudem ein gelungenes Beispiel, wie Geschichtsträchtiges stimmig bewahrt und gepflegt werden kann. Überhaupt: Die Kombination aus Alt und Neu – für den Berliner Stadtplaner ist sie "eher ein Mehrwert denn eine Last". Auch sei moderne Architektur in einer historischen Altstadt nicht grundsätzlich schlecht, so Schultheiß, auch das viel diskutierte Quartier am Gartenweg sei als belebendes Element für die Innenstadt inzwischen etabliert.

Mit den Teilnehmern des Rundgangs entwickelte sich dabei ein reger, offener und kritischer Austausch. Auch wenn Fragen wie "Muss einfühlsame Architektur immer teurer sein?" nicht final geklärt werden konnten. Sich über derlei offene Fragen künftig noch intensiver auszutauschen – das nahm etwa der Organisator für sich und seine Arbeit im Gemeinderat mit, ebenso die Idee einer (baulichen) Gesamtkonzeption. Für den Stadtplaner aus der Bundeshauptstadt gab’s im Ziel das Mosbacher Lumpenglöckle – und den Applaus der Teilnehmer für den Stadtrundgang mit kritisch-konstruktivem Blick bis in versteckte Ecken.