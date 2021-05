Mosbach. (brw) In der jüngsten Gemeinderatssitzung des Mosbacher Gemeinderats gehörte auch die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Mosbach zur Tagesordnung. Sage und schreibe fünf Jahre hat es gedauert, bis die Zahlen in einen regelgerechten Jahresabschluss überführt werden konnten, wie Oberbürgermeister Michael Jann anmerkte.

Zunächst einmal hatte man eine förmliche Eröffnungsbilanz zu erstellen. In der waren über 110 Positionen der Stadt neu bewertet worden. Denn für die große Umstellung des kommunalen Rechenwerks auf die Doppik hat der Gesetzgeber verbindliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit definiert. Grundlage war das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) vom Januar 2016, bei dem die Buchhaltung von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung umgestellt wurde. Jann sprach von einer "Herkulesaufgabe", die zu leisten gewesen sei. Im Oktober 2019 wurde die neu bewertete Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen. Und erst danach konnte man sich an den ersten Jahresabschluss nach neuen Bestimmungen machen.

Georg Nelius, Fraktionsvorsitzender der SPD, sprach am Ende von einem "beruhigenden, erfreulichen Ergebnis", nachdem die Zahlen und der Prüfungsbericht des Amtes für Interne Revision und Beratung durchgearbeitet waren. Die Liquidität der Stadt sei "gut". Jann verwies auf solide Vermögensverhältnisse, da "Fremd- und Eigenkapital in der städtischen Bilanz in einem "vernünftigen Verhältnis" zueinander stünden.

Das ordentliche Ergebnis ist mit einem Minus von über 180.000 Euro nahezu ausgeglichen und damit deutlich positiver ausgefallen als ursprünglich mit knapp fünf Mio. Euro an Minus veranschlagt. Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann, die den Jahresabschluss erläuterte, sprach von einer "deutlichen Verbesserung". Zur Steigerung der ordentlichen Erträge um rund zwei Mio. Euro auf rund 59 Mio. Euro und die Verringerung der ordentlichen Aufwendungen um rund 2,6 Mio. kommen noch außerordentliche Erträge und Aufwendungen von knapp 1,8 Mio. Euro bzw. 1,7 Mio. Euro. Das hängt im Wesentlichen mit dem erhöhten Steuerertrag von über anderthalb Mio. Euro zusammen. Alleine die Gewerbesteuer lag mit rund 1,2 Mio. Euro über dem Ansatz. Aber auch Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen haben sich um eine gute Mio. Euro verbessert. Unter Einrechnung des ebenfalls verbesserten außerordentlichen Ergebnisses mit einem Plus von knapp 115.000 Euro stellte sich das Gesamtergebnis per Saldo auf ein Minus von knapp 70.000 Euro.

Bansbach-Edelmann stellte in Aussicht, dass es in 2017 gelingen werde, das Minus auszugleichen. In der Ergebnisrechnung stieg unter anderem die Finanzausgleichsumlage um 600.000 Euro, was der erhöhten Kreisumlage geschuldet ist. Flankiert von höheren Gewerbesteuereinnahmen hatte der Gemeinderat seinerzeit beschlossen, Rückstellungen für die zu erwartende höhere Kreisumlage zu bilden.

Auch bei der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen zeigt sich ein erfreuliches Bild. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit fast 4,5 Mio. Euro deutlich über in den Haushaltsplanungen ausgewiesenen Fehlbetrag von rund 1,6 Mio. Euro. Verbesserte Einzahlungen von rund 2,5 Mio. Euro bzw. Einsparungen bei den Auszahlungen von rund 3,5 Mio. Euro schlugen hier zu Buche. Sparen konnte man besonders beim Erwerb von Grundstücken bzw. bei den Hochbaumaßnahmen. Hierfür waren im Plan über drei Mio. Euro mehr angesetzt worden. So hatte man Mittel für den Bau von Flüchtlingsunterkünften budgetiert, die dann nicht benötigt wurden. Vor diesem Hintergrund erfolgte statt der geplanten Kreditermächtigungen von 12,7 Mio. Euro nur eine Neuaufnahme in Höhe 3,5 Mio. Euro. Nach Abzug von Tilgungen in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro verbleibt ein Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von knapp zwei Mio. Euro. Die Schuldenkurve steigt somit weiter an und erreicht mit fast 34 Mio. Euro einen neuen Höchststand.

Auch Bansbach-Edelmann sieht Mosbach mit dem Jahresabschluss 2016 gut aufgestellt. Beim Eigenkapital könne die Stadt eine ordentliche Quote vorweisen, auch wenn die Verbindlichkeiten nicht unerheblich seien. Im Sachvermögen seien mit über 133 Mio. Euro erhebliche Werte gebunden und mit fast 82 Prozent bildet dieses zugleich den größten Aktivposten im städtischen Vermögen. Das Finanzvermögen mache demgegenüber einen Wert von insgesamt 27 Mio. Euro aus und der Anteil liege bei rund 17 Prozent. Da sich das städtische Eigenkapital auf rund 86 Mio. Euro beläuft, sei das städtische Vermögen demnach zu etwas über der Hälfte aus Eigenmitteln finanziert. Die zweite große Position auf der Passivseite in der städtischen Bilanz entfalle auf die Sonderposten, die sich aus gewährten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sowie aus erhobenen Beiträgen zusammensetzen.

Nach der Feststellung des 2016er-Abschlusses soll es nun schneller voran gehen. Gleich drei Jahresabschlüsse wolle man in diesem Jahr noch endgültig feststellen, so OB Jann. Mit den Zahlenwerken von 2017, 2018 und 2019 sei man dann auf dem neuesten Stand.