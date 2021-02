Neckarelz.(mami) Es war in den frühen Morgenstunden des 8. Dezembers 2015, als Steuerfahnder des Finanzamts Mannheim gleichzeitig die Wohnungen mehrerer Funktionäre des damaligen Regionalligisten SpVgg Neckarelz durchsuchten. Besuch von den Beamten erhielten neben Präsident Dr. Thomas Ulmer unter anderem sein damaliger Stellvertreter Ingo Link, der ehemalige Abteilungsleiter Matthias Piringer und der damalige Trainer Peter Hogen.

Nach den Durchsuchungen verständigten sich die Verantwortlichen der SpVgg zunächst darauf, dass sie sich nicht in der Öffentlichkeit zu diesem Thema äußern werden. Auch von der Steuerfahndungsstelle in Mannheim erhielt man zu Beginn nicht viele Informationen. Man müsse zuerst die beschlagnahmten Unterlagen auswerten, bevor man etwas Genaueres sagen könne, so die Begründung der Steuerfahnder. Aber auch im Laufe der Jahre gab es keine neuen Informationen zu dem Fall. Immer wieder wurde auf das laufende Verfahren verwiesen. Auch auf eine RNZ-Nachfrage im Januar dieses Jahres gab es von der Staatsanwaltschaft keine Auskunft.

Am Donnerstag dann aber die plötzliche Wendung: Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim in einem Schreiben mitteilte, sei bereits am 28. Dezember 2020 ein Urteil im Neckarelzer Steuerprozess gefallen – rund fünf Jahre nachdem die Ermittler in Neckarelz auf der Matte standen.

Die überwiegende Anzahl der Verfahren, darunter gegen die damaligen Spieler der SpVgg, wurden aufgrund geringer Schuld eingestellt. Ein Verfahren wurde eingestellt, da vonseiten der Ermittler keine Tat nachgewiesen werden konnte.

"Das Verfahren gegen den Hauptbeschuldigten wurde durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls beim Amtsgericht Mosbach abgeschlossen. Der am 28.12.2020 durch das Amtsgericht erlassene Strafbefehl ist seit 19.1.2021 rechtskräftig", heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim. Mit dem Strafbefehl wurden insgesamt 645 Einzeltaten in Zusammenhang mit der nicht gesetzeskonformen Behandlung von Entgeltzahlungen im Rahmen von Arbeitsverhältnissen durch die Verhängung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr (auf Bewährung) geahndet. Sozialversicherungsbeiträge aus dieser Zeit sind demnach nachzuzahlen und zudem eine sechsstellige Summe an den Staat zu entrichten. Genauere Angaben zum Hauptbeschuldigten machte die Staatsanwaltschaft nicht, ein Ansprechpartner war am Donnerstagnachmittag nicht zu erreichen. Spvgg-Präsident Thomas Ulmer bestätigte den Strafbefehl, wollte sich aber gestern nicht weiter zum Thema äußern.