Von Anton Zuber

Tiefenbach. Das war bitter: In der Nacht des 30. November wurde im vergangenen Jahr das Vereinsheim und die angrenzende Halle der Sportfreunde Tiefenbach ein Raub der Flammen. Ein technischer Defekt und ein damit verbundener Kurzschluss stellte der Brandsachverständige später als Ursache für das verheerende Feuer am Heim der Sportler fest. Den entstandenen Sachschaden schätzte der Experte auf mehr als eine halbe Million Euro. Glücklicherweise wurde beim Feuer niemand verletzt. Dieser Tage nun riss ein Bagger die verbliebenen Gebäudereste ab und Lastkraftwagen schafften den Bauschutt weg.

Chance für Neuanfang

"Wir sehen den Schicksalsschlag auch als Chance, etwas Neues entstehen zu lassen", blickt Tiefenbachs Ortsvorsteher und Sportfreunde-Schriftführer Eberhard Ziegler trotz allem zuversichtlich in die Zukunft. Seine Hoffnung begründet er damit, dass sich viele Vereine, Gruppen und Einzelpersonen infolge des Brandes solidarisch zeigen, spenden und Hilfe anbieten. Was genau am Brandplatz entstehen soll, bleibt abzuwarten. "Sobald wir wissen, welche Versicherungssumme herauskommt und was von uns noch zu schultern ist, sehen wir weiter", erklärt Klaus Birn, Vereinsvorsitzender der Sportfreunde. Nach wie vor fehle das Gutachten der Versicherung. Dieses sei finanziell elementar für weitere Planungen. Was indes feststeht: Am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr spielt die Theatergruppe der Sportfreunde in der Deutschmeisterhalle Gundelsheim die Komödie "Neurosen und Narzissen". Sie ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Neubaus. Am Abend nach dem Brand sollte eigentlich die Erfolgskomödie noch einmal im Sportheim Tiefenbach aufgeführt werden. Doch das Feuer hatte die Theateraufführung verhindert.

Hintergrund Am Samstag, 18. April, laden die Sportfreunde Tiefenbach zu einem Benefiz-Fußballcomedy-Abend mit Kabarettist Uwe Spinder in der TSV-Halle Höchstberg ein. Spinders aktuelles Bühnenprogramm unter dem Titel "Da lacht der Fußball" verspricht ein Feuerwerk des Fußballhumors. Der Künstler beleuchtet das Fußballgeschehen von der [+] Lesen Sie mehr Am Samstag, 18. April, laden die Sportfreunde Tiefenbach zu einem Benefiz-Fußballcomedy-Abend mit Kabarettist Uwe Spinder in der TSV-Halle Höchstberg ein. Spinders aktuelles Bühnenprogramm unter dem Titel "Da lacht der Fußball" verspricht ein Feuerwerk des Fußballhumors. Der Künstler beleuchtet das Fußballgeschehen von der Weltmeisterschaft über die Bundesliga bis hin zur Kreisklasse A 2 im Unterland. Tagesaktuell kommen auch regionale Themen ums runde Leder auf die Bühne. Spinder hatte nach der Brandnacht spontan seine Unterstützung angeboten. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter: www.sportfreunde-tiefenbach.de. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Das Vereinsleben geht weiter. Ein monatlicher Stammtisch bringt die Mitglieder zusammen, das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Sportaktivitäten können ebenfalls fortgesetzt werden. Nachdem benachbarte Vereine unkompliziert ihre Gebäude und Plätze zur Verfügung gestellt haben, finden das Kinderturnen und die Gymnastik für Erwachsene in der TSV-Halle Höchstberg statt, die Tennisabteilung trainiert in Bad Friedrichshall. Aufgrund des Verbundes mit dem TSV Höchstberg ist auch der Spielbetrieb beim Fußball gesichert. In der Rückrunde werden dort die Heimspiele ausgetragen, und nachdem die Fußballjugend entsprechend organisiert ist, können die Spiele auf den Sportplätzen der umliegenden Ortschaften ausgetragen werden.

Zahlreiche Spendenaktionen haben seit der Brandkatastrophe ansehnliche Geldbeträge in die Kasse der Sportfreunde gespült. Bei verschiedenen Veranstaltungen waren Spendentöpfe aufgestellt und Geldbeträge per Überweisung bekunden die große Solidarität mit den Tiefenbachern. Die Spendenbereitschaft hat nicht abgerissen. Doch angesichts dessen, dass die Flammen nichts übrig gelassen haben, kommt die Finanzierung einer Herkulesaufgabe gleich. Ortsvorsteher Eberhard Ziegler ist dennoch optimistisch: "Wir verschwenden keine Zeit damit, uns Sorgen zu machen. Wichtiger ist es, nach vorne zu blicken und mit guten Ideen die Zukunft zu gestalten." Die Solidarität und Spendenbereitschaft zeige: Aus einem Drama wie diesem können sich durchaus positive Aspekte entwickeln. Da habe es keinen Sinn, in der Starre zu verharren, "sondern wir müssen beherzt weiter machen", findet Eberhard Ziegler.