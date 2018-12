Mosbach. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der örtlichen SPD wählten die Mitglieder Norbert Schneider und Kim Schuck zu gleichberechtigten Vorsitzenden. Nach der Neugründung des Ortsvereins im Jahr 2016 war dies die erste Hauptversammlung mit Neuwahlen, und die Genossinnen und Genossen nutzten die Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen und Ideen für eine verbesserte politische Arbeit vor Ort zu diskutieren.

Die Arbeit des Ortsvereins konnte sich dabei sehen lassen, wie der Bericht des Vorstands zeigen sollte. Neben den vielen politischen Stammtischen zu unterschiedlichen kommunalen, landes- oder bundespolitischen Themen wurden die Infostände während des Bundestagswahlkampfes herausgehoben und hier insbesondere das "Rote Essen", bei dem man mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kam.

Die Initiierung der Stammtische sowie die Aktion "Wo drückt der Schuh?" ging auf eine Vorstandsklausur im April 2017 zurück. Der Vorstand bedankte sich bei Hartmut Schrimm für die Betreuung der Stammtische, bei Margarete Gauß für die Mitgliederbetreuung, bei Kim Schuck für die Betreuung der Internetpräsenz und bei Jürgen Graner für die kontinuierliche Unterstützung.

In der Aussprache betonten die Genossen, dass es von enormer Wichtigkeit ist, die Bürger für die politische Arbeit des Ortsvereins zu gewinnen. Ungeachtet der niedrigen Umfrageergebnisse der SPD im Bund und im Land waren sich die Genossen einig, dass der Verein vor Ort mit seinen Mitgliedern gute Voraussetzungen für eine engagierte Arbeit bietet. Und: Insbesondere die Ansprache junger Menschen muss verbessert werden und hierfür müssen verstärkt die Kanäle der Jugend genutzt werden.

Die politischen Stammtische wurden von allen Anwesenden positiv hervorgehoben, da sich hier die Möglichkeit biete, über die verschiedenen Themen Stellung zu beziehen und Positionen zu erarbeiten. Dies soll zukünftig stärker genutzt werden, auch im Hinblick auf die wichtige Kommunal- und Europawahl.

"Diese Wahlen sind deshalb so wichtig, weil wir uns immer näher am Scheideweg befinden, wo wir uns in der kommenden Dekade wiederfinden werden. Ein Europa, das im Frieden gemeinsam miteinander arbeitet und Lösungen findet auf die drängenden Fragen unserer Zeit und die unserer Nachkommen oder ein Europa aus Einzelstaaten, die sich gegen die neuen Mächte kaum zur Wehr setzen können?", so Landtagsabgeordneter Georg Nelius.

Die Wahlen des Vorstands brachten folgende Ergebnisse: Norbert Schneider und Kim Schuck werden dem Ortsverein als gleichberechtigte Vorsitzende vorstehen. Stellvertretende Vorsitzende sind Thomas Anderer und Hartmut Landhäußer. Naile Sulejmani-Hoppe fungiert als Schriftführerin, als Beisitzer wurden Margarete Gauß, Michael Haag, Ingrid Landhäußer, Michaela Neff, Fatih Sevim und Brigitte Valinski gewählt.

Landtagsabgeordneter Georg Nelius dankte Norbert Schneider und Kim Schuck für die Übernahme des wichtigen Amtes und Michaela Neff für ihre bisherige Arbeit als Vorsitzende.