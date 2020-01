Dr. Markus Lörz ist seit 2013 Kurator am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim. Seinem Doktorvater hat Lörz die Vorliebe für die Geschichte des europäischen Ostens zu verdanken. Foto: Anton Zuber

Von Anton Zuber

Gundelsheim. Verwaltungsangestellter – das wäre für den Gundelsheimer Kurator und Museumsleiter des Siebenbürgischen Museums Dr. Markus Lörz nichts gewesen. "Ich sitze nicht gerne ausschließlich am Schreibtisch." Die Museumsverwaltung erfordere zwar auch teilweise die Arbeit im Büro, aber das ist für Lörz vertretbar. Im Ausstellungsbereich findet er das, was ihn schon als Kind fasziniert hat: Die Begeisterung für darstellende Kunst. "Kunst ist vital. Sie braucht Kommunikation." In seinen Telefonen hat der Netzwerker sie deshalb alle gespeichert, die Nummern der Multiplikatoren, auf die er angewiesen ist, um Kunstwerke und ganze Konvolute ausfindig zu machen.

"Meine Eltern waren Verwaltungsleute. Sie hatten mit Kunst nichts zu tun, aber sie zeigten sich offen. Und sie haben mich unterstützt", erzählt Markus Lörz. Die Freude an der Natur, das Interesse an Bauwerken und ihrer Geschichte und das Feuer an von Menschen geschaffenen Kunstwerken ist schuld an seiner Leidenschaft. Markus Lörz absolvierte Praktika im Maschinenbau und der Automobilindustrie und schnupperte so Industrieluft. Doch dieser Bereich entsprach nicht seinen beruflichen Zielen. Das Interesse galt vielmehr der Archäologie. Und dabei wurde er mit dem Kunstvirus infiziert. Darum studierte Lörz nach dem Abitur europäische Kunstgeschichte und klassische Archäologie. Schließlich promovierte Markus Lörz und fand eine Anstellung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.

Hintergrund In der aktuellen Sonderausstellung "Schön war die Zeit – Schäßburger Reiseerinnerungen aus den Goldenen Zwanzigern" im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim vermitteln handkolorierte Fotografien faszinierende Reiseerinnerungen der damaligen Zeit. Die Bilder aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zeigen unbeschwerte und heitere Szenen einer Epoche, deren Fokus in der historischen [+] Lesen Sie mehr In der aktuellen Sonderausstellung "Schön war die Zeit – Schäßburger Reiseerinnerungen aus den Goldenen Zwanzigern" im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim vermitteln handkolorierte Fotografien faszinierende Reiseerinnerungen der damaligen Zeit. Die Bilder aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zeigen unbeschwerte und heitere Szenen einer Epoche, deren Fokus in der historischen Rückschau meist von weltwirtschaftlichen Katastrophen und politischen Konflikten bestimmt wird. Nach über 90 Jahren kann so die Ära des Charlestons, der kurzen Röcke und der Bubiköpfe visuell lebendig werden. Die Ausstellung ist bis zum 17. Mai 2020 jeweils dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

[-] Weniger anzeigen

"Der Betrieb einer so bedeutenden Kunstsammlung, ist schon sehr interessant", sagt der 43-Jährige rückblickend. Aber so ganz glücklich war er damit nicht. Lörz hatte vielmehr das Gefühl, Energien in etwas zu stecken, das nicht unbedingt seine eigene Handschrift trägt. Als dann die Stelle des Kurators im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim vakant wurde, bewarb er sich und bekam den Zuschlag. Am 1. Januar 2013 startete Lörz sein Wirken auf Schloss Horneck. Für Lörz ein echter Glücksfall. Hier kann er Kunst und Geschichte verbinden, sich wissenschaftlich betätigen und das umfangreiche Werk seines Vorgängers weiterentwickeln. Der in Heilbronn geborene und in Bad-Rappenau-Fürfeld aufgewachsene Markus Lörz hatte in der Heimatregion seine berufliche Bestimmung gefunden und am Wohnort Fürfeld seinen familiären Mittelpunkt.

Die Wurzeln seines Doktorvaters liegen in der ehemaligen DDR. Er war es, der in dem jungen Doktoranden die Faszination für die Geschichte und Kultur des europäischen Ostens weckte. So entflammte in ihm die Faszination für Siebenbürgen, als Markus Lörz seine neue Aufgabe auf Schloss Horneck begann. Seine Vorfahren stammen zwar nicht aus Siebenbürgen, aber die wechselvolle Geschichte dieses Landstrichs und das künstlerische Erbe machte er sich immer mehr zu eigen. Nicht nur die Kunstgeschichte Siebenbürgens findet er seitdem äußerst spannend, auch die vitale Lebensart der Menschen, die einzigartige Kulinarik, die prägnanten Zeugnisse verschiedener Epochen und vor allem die kulturelle Vielfalt stehen im Mittelpunkt seines Interesses. Sporadische Besuche in Rumänien und die regelmäßige Kommunikation mit Menschen aus dem Museums- und Kunstbereich Rumäniens sind für ihn eine wesentliche Bereicherung seiner Arbeit.

Dr. Markus Lörz ist kein Künstler, kein Galerist oder Sammler. Er ist vielmehr ein engagierter Museumsleiter und kompetenter Ansprechpartner. Seine Aufgabe sieht er darin, Bewahrer und Förderer der Kultur in der Gegenwart zu sein, aber auch, den nachfolgenden Generationen das kulturelle Erbe weiterzugeben. "Die Kunst wird die Zeit überdauern." Davon ist Dr. Markus Lörz überzeugt. "Als Kurator verstehe ich mich im weitesten Sinne als sorgender Pfleger der Kultur. Doch trotz der enormen Dimension meiner Aufgaben nehme ich mir nicht heraus, überaus wichtig zu sein. Ich bin nur wichtig, solange meine Arbeit nützlich ist – im Sinne der Kunst."