Auf dem Gelände im Kirstetter Weg in Obrigheim sollen in zwei Wochen die ersten Bagger anrollen. Die bestehenden Immobilen werden weichen und dafür ein rund 12 Millionen teures Seniorenzentrum gebaut, worüber sich Bürgermeister Walter freut. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Obrigheim. Auf diese Situation hatte man in Obrigheim lange hingearbeitet, und nun steht die Errichtung des Seniorenzentrums kurz vor dem Startschuss. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. "Der Bauantrag ist von den Ratsmitgliedern genehmigt worden", sagt Bürgermeister Achim Walter, der froh über diese Entwicklung ist. Er berichtet von vielen Gesprächen, die in der Vergangenheit erforderlich waren, um das Seniorenzentrum in Obrigheim auf den Weg zu bringen. "Schon mein Vorgänger Roland Lauer war sehr bestrebt, das Projekt umzusetzen". Im Kirstetter Weg in Obrigheim beabsichtigt das Offenburger Unternehmen Schwetlick Bauträger GmbH, nun ein Seniorenzentrum zu bauen. "Es fehlt nur noch das Okay vom Baurechtsamt, das derzeit den Antrag prüft", erklärt der Rathauschef und ergänzt sogleich: "Ich gehe aber davon aus, dass es kein größeres Problem mehr geben wird".

Ein Pflegeheim nach dem Motto "Wohnen in Geborgenheit" soll an der Stelle entstehen - und das nach aktuellstem Standard. "Uns geht es darum, den Bewohnern ein humanes Leben im letzten Abschnitt ihres Lebens anzubieten", erklärt Investor Udo Schwetlick von der gleichnamigen Bauträgerfirma. Ihm ist es ein Anliegen, dass die Senioren in ihrer gewohnten Umgebung, sprich in ihrer Obrigheimer Heimat, bleiben können. Und der Bürgermeister ergänzt hierzu: "Ich freue mich darüber, dass der Standort in der Nähe zum Ortskern ist." Die Lage habe viele Vorteile für die älteren Menschen. Das Gemeindeoberhaupt weiß, dass viele Senioren ortsnah bleiben möchten. Und einen Standort irgendwo auf der grünen Wiese wollte er nicht haben.

"Die Vorgaben der neuen Landesheimbauverordnung werden dabei erfüllt", erläutert Walter. Die Senioren sollen dann in Einzelzimmern untergebracht sein - dies sieht die aktuelle Planung vor. Gleichzeitig sollen sechs Wohngruppen geschaffen werden. Insgesamt können dann in diesem Seniorenzentrum 74 Menschen ein neues Zuhause finden. Der Neubau wird laut Udo Schwetlick barrierefrei und rollstuhlgerecht sein.

Das Seniorenzentrum soll anschließend von den in Bad Camberg ansässigen Cura Sana Pflegediensten betrieben werden. "Sie sind schon seit vier Jahren Partner von uns, und wir arbeiten gut zusammen", führt Udo Schwetlick aus.

Und es soll bald losgehen: Der Spatenstich für das Seniorenzentrum wird wohl in sechs Wochen vorgenommen. "In 14 Tagen werden wir mit dem Abriß der beiden Immobilien beginnen", erklärt Schwetlick. Dabei handelt es sich um ein Wohngebäude und um einen ehemaligen Lebensmittelmarkt. "Beide Gebäude sind bereits leer geräumt", fügt der Rathauschef an, sodass die beiden Immobilien weichen können. Der Bau des Seniorenzentrums soll laut Schwetlick voraussichtlich Ende des Jahres bezugsfertig sein. Die Bauträgerfirma wird für die Realisierung des Projekts tief in den Geldbeutel greifen. "Wir werden bis zu zwölf Millionen Euro in die Hand nehmen", so Udo Schwetlick. Wobei die Firma schon mehrere solche Pflegeheime verwirklicht hat. Der Investor plant unter anderem in Mudau ein Seniorenzentrum. Das Obrigheimer Projekt verfolge laut Udo Schwetlick nicht das Konzept von betreutem Wohnen.

Einen Bedarf an Pflegeplätzen gibt es in Obrigheim, weiß Achim Walter. Er berichtet über Anrufe bei der Verwaltung - gerade auch in jüngster Vergangenheit. Dabei fragten Bürginnen und Bürger nach Plätzen entweder für sich selbst oder für ihre Angehörige. Apropos Verwandte: Der Bauträger, die Firma Schwetlick GmbH, will ebenfalls eine Cafeteria bauen. "Dort haben die Angehörigen dann die Möglichkeit, die Senioren zu besuchen und ihnen eine Freude zu bereiten", so Achim Walter. Nun aber freut sich der Bürgermeister auf den baldigen Startschuss und natürlich auf die Fertigstellung des Seniorenzentrums im Kirstetter Weg: Damit haben dann die jahrelangen Bestrebungen der Gemeinde Obrigheim auch ein gutes Ende gefunden.