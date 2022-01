Schwarzach/Neunkirchen/Hüffenhardt. (cao) Das Ausmaß der Schilder-Diebstähle im Landkreis nimmt immer größere Dimensionen an. Nachdem der Rhein-Neckar-Zeitung am Sonntag drei gestohlene Ortsschilder in Aglasterhausen gemeldet wurden (siehe unten), gab die Polizei am heutigen Montag auch Diebstähle in Schwarzach (zwei Ortsschilder), Neunkirchen (drei) sowie im Hüffenhardter Ortsteil Kälbertshausen (ein Schild) bekannt. Zusammen mit den entwendeten Ortsschildern in Aglasterhausen belaufe sich der Sachschaden mittlerweile auf insgesamt rund 1800 Euro, teilte die Polizei mit.

"Was die Diebe mit ihrer Tat bezwecken wollen, kann ich nicht einschätzen", erklärte Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas im Gespräch mit der Redaktion, es seien wahrscheinlich schlicht Dummejungenstreiche. Jedoch dürfe man auch den rechtlichen Aspekt mit Blick auf die Verkehrssicherheit nicht außer Acht lassen. Wenn es zu einem Unfall komme, weil ein Verkehrsteilnehmer durch das fehlende Ortsschild nicht erkennt, dass er langsamer fahren muss, "könnte das weitreichende Konsequenzen haben", warnt Haas potenzielle Nachahmer. "Wir werden mit der Montage der neuen Schilder auch etwas abwarten, um den Dieben nicht gleich eine neue Gelegenheit zu bieten. Auf dieses Spiel lasse ich mich nicht ein", so der Bürgermeister.

"In dem Ausmaß, wie im Landkreis Ortsschilder gestohlen werden, ist das kein Dummejungenstreich mehr", betonte Karin Ernst, Hauptamtsleiterin in Hüffenhardt. Der Materialwert eines Schildes belaufe sich auf wenige Euro, und als Deko-Objekt im Hobby- oder Partykeller seien sie ebenso ungeeignet. "Die Gefahr, dass ein Gast das mal der Polizei meldet, ist dann immer gegeben."

Wann genau die Schilder gestohlen wurden, ist nicht ganz klar, die Diebe schlugen laut Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Dezember, in der Zeit von 16 bis 8 Uhr zu. Hinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262/9177-080 entgegen.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 18.45 Uhr

Diebe montierten drei Ortsschilder ab

Ersatz soll es schnellstmöglich geben, erklärte Bürgermeister Stefan Kron.



Aglasterhausen. (cao) Noch ist die Gemeinde Asbach trauriger Rekordhalter im Landkreis, was gestohlene Ortsschilder angeht. Der Diebstahl von insgesamt sechs Asbach-Schildern in den vergangenen zwölf Monaten schaffte es sogar in unseren RNZ-Jahresrückblick. Doch Aglasterhausen holte auf den letzten Metern noch einmal deutlich auf: Kurz vor dem Jahreswechsel wurden die markanten gelben Schilder dort gleich an drei der sieben Ortseingänge abmontiert. Von wem, das versucht die Polizei aktuell noch herauszufinden.

"Langsam scheint der Schilderdiebstahl ein bisschen um sich zu greifen im Kreis", erklärte Bürgermeister Stefan Kron im Gespräch mit der RNZ. Normalerweise freue er sich immer, wenn Menschen ihre Zuneigung zur Gemeinde zum Ausdruck bringen, "aber das ist die falsche Vorgehensweise. Toll sind diese Diebstähle nicht", betonte er. Als eine seiner ersten Amtshandlungen im neuen Jahr werde er sich am heutigen Montag mit dem Bauhof und der Straßenmeisterei in Verbindung setzen, um möglichst schnell für Ersatz zu sorgen.

Ob es im Falle von Aglasterhausen oder Asbach Mengenrabatt gibt – immerhin kostet ein neues Schild rund 200 Euro ist nicht bekannt.