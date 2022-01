Von Noemi Girgla

Schwarzach. Besondere Zeiten bringen manchmal auch besondere Traditionen hervor. Oder eben die Adaption von Traditionen, die ursprünglich aus einer anderen Region stammen. Im vergangenen Jahr hatte sich der "Carneval-Club Zigeunerio" in Schwarzach erstmals des schwäbisch-alemannischen Brauchtums bedient und sogenannte "Narrenbäume" in die Vorgärten der Vereinsvorstände gestellt. Und auch in diesem Jahr, seit vergangenem Sonntag, wurde den ehemaligen Christbäumen der Familien Gross und Hackel wieder eine neue Aufgabe zuteil – um zu zeigen, "dass wir noch da sind".

Rot-weiß, in den Farben der "Zigeunerio", sind die Bäume geschmückt, tragen statt Kugeln 37 Logos befreundeter Fastnachtsvereine. "An der Spitze stehen wieder der Zigeuner und die Zigeunerin, unser Logo", erzählt Sabine Hackel, die zweite Vorsitzende des Vereins. Ein bisschen habe man den Schmuck vom Vorjahr aber steigern wollen, verrät sie, warum der Baum vor dem Gross’schen Haus nun auch zusätzlich noch eine Lichterkette trägt.

So schön die Idee ist: "Nächstes Jahr wollen wir die Narrenbäume eigentlich nicht mehr stellen müssen, um auf unseren Verein aufmerksam zu machen. Da wünschen wir uns schon sehr wieder eine Kampagne", meint Hackel. Hatte man im November noch symbolisch das Rathaus gestürmt, musste der vereinsinterne Ordensabend kurz darauf verschoben werden. "Wir wollten ihn eigentlich im Januar oder Februar nachholen, aber momentan sieht es nicht danach aus, als wäre das möglich", sagt die zweite Vorsitzende.

Dass man im kommenden Jahr wieder auf etwas mehr Normalität hofft, hat einen speziellen Grund: "Da wollen wir etwas ganz Besonderes auf die Bühne zaubern", verrät Hackel. Denn am 10. Januar 2023 feiert der Verein sein "närrisches Jubiläum", wird 66 Jahre alt. "Die 65 dieses Jahr ist keine wirkliche närrische Zahl. Trotzdem wollten wir, dass die Bäume zum Geburtstag des Vereins stehen", berichtet Sabine Hackel. "Dafür gehen wir jetzt mit großen Schritten, wenigstens intern, auf unser Jubiläum zu."

Die Enttäuschung, dass es in diesem Jahr erneut keine Auftritte geben konnte, sei laut Hackel, die gemeinsam mit Verena von Naumann die "Kükengarde" trainiert, gerade bei den kleinen Fastnachtern besonders groß gewesen. "Die Kinder tun mir am meisten leid. Sie wollten ihren Eltern so gerne zeigen, was sie schon können, aber die Zahlen haben es einfach nicht zugelassen."

Jetzt hofft der Verein, den Jüngsten demnächst wenigstens irgendetwas bieten zu können. "Sollten die Infektionszahlen sinken, könnten wir uns vielleicht in einer belüfteten Halle wenigstens für ein paar Spiele oder zum Schminken treffen", wünscht sich die Kükengarde-Trainerin. Denn die Angst des Vereins, den Nachwuchs zu verlieren, ist groß.

Dabei hatte das Training eigentlich schon wieder begonnen und sei auch gut gelaufen, so Hackel. "Aber als die Zahlen wieder stiegen, war es den Größeren zu riskant, kurz vor den Prüfungen eventuell in Quarantäne zu müssen. Auch wenn wir sehr aufgepasst und nur getestet trainiert haben." Das Kindertraining wurde ebenfalls eingestellt, nachdem zahlreiche Eltern Bedenken geäußert hatten. "Nun wollen wir erst mal die Entwicklung abwarten und dann entscheiden, wann es weitergeht", blickt die zweite Vorsitzende nach vorne.

"Zwischen dem ersten Advent und 6. Januar hätten wir sowieso nichts gemacht. Das ist Brauchtum, da ruht die Fastnacht, genau wie sie am Aschermittwoch begraben wird", verrät Sabine Hackel, die aus einer Fastnachter-Familie stammt. Sobald die Vorbereitungen auf das närrische Jubiläum aber wieder beginnen können, haben sie sowie der erste Vorsitzende Dieter Gross und seine Frau Jacqueline Walter-Gross (die Schriftführerin der Zigeunerio) schon zahlreiche Ideen. Bis dahin bleibt es erst einmal bei dem entliehenen Brauchtum der Narrenbäume, die auch in diesem Jahr wieder ein kleines Hackel’sches Gedicht erklärt:

"Ade, du schöner Weihnachtsbaum, zwar verlierst du deine Nadeln kaum, doch sollst du ab jetzt draußen steh’n und jeder kann dich als Narrenbaum seh’n. Und wieder ist ein Jahr vergangen, das Virus hält uns immer noch gefangen. Das Vereinsleben muss noch immer ruh’n, die Aktivisten können und dürfen gar nichts tun. Kein Schlachtruf schallt durch die Hallen, auch dieses Jahr ist einiges ausgefallen. So langsam wäre es wieder mal Zeit, die Aktiven wären dazu gerne bereit. Doch dieses Jahr wird es wieder so sein, Fasching feiert jeder daheim – allein. Kein Schunkeln, Tanzen oder Lachen, jeder muss wieder das Beste draus machen. Es ist schon traurig, aber wahr, für uns’re ganze Zigeunerschar. Anstatt zu weinen oder traurig sein, stehe ich als Narrenbaum für euch allein. Ein Lächeln möchte ich euch bringen, zum Glücklichsein euch zwingen. Unsere Freunde wissen es genau, wir grüßen mit einem dreifach: Schwarzich Helau!"