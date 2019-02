Ein Ausgang der alla hopp!-Anlage liegt an der Tonwerkstraße. In diesem Abschnitt soll die Straße auch nach dem Abschluss der Baustelle für den motorisierten Verkehr gesperrt bleiben. Foto: Gabriele Eisner-Just

Von Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. In der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres wurde in Schwarzach gleich rege diskutiert. Zunächst informierte Bürgermeister Mathias Haas jedoch über den Verlust des Ehrenbürgers und Bürgermeisters i.R. Alfred Reinmuth, der im Alter von 91 Jahren verstarb. In 26 Jahren Amtszeit hat Reinmuth durch zahlreiche bauliche und strukturelle Maßnahmen die Weichen für den Aufschwung Schwarzachs gestellt.

Auf das stille Gedenken folgte ein Streitthema: Einige Bürger waren gekommen, um in der Bürgerfragestunde ihrem Unmut über das Thema "Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen" Ausdruck zu verleihen. Im dazugehörigen Tagesordnungspunkt ging es um einen Abschnitt der Tonwerkstraße. Zum Hintergrund: Die obere Tonwerkstraße verläuft zwischen der Schwarzachhalle und der alla hopp!-Anlage und mündet in die Wildparkstraße. Am alla-hopp!-Ausgang, so Bürgermeister Haas, seien Kinder gefährdet, wenn sie vom Spielplatz über die Straße laufen. Die geplante Straßensperrung löste Diskussionen aus. Die Sitzungsbesucher führten u.a. an, dass die Tonwerkstraße die einzige gut einsehbare und ausreichend breite Zufahrtsstraße zum östlichen Teil Unterschwarzachs mit Wildpark, Schwarzachhalle, Sportstudio "Kraftwerk", Wohnmobilpark, alla hopp! und Schwimmbad sei, gerade für Busse. Auch bei Anlieferungen per LKW für das östliche Wohngebiet biete die Tonwerkstraße die beste Variante, da die beiden anderen Zufahrtsstraßen eng und unübersichtlich seien.

Bürgermeister Haas führte Argumente für das Vorhaben an: So habe eine Verkehrsschau ergeben, dass dieses Teilstück zur verkehrsberuhigten Zone umgestaltet werden müsse - mit etwa 250.000 Euro eine kostenintensive Baumaßnahme. Da sei es einfacher, das Straßenstück zu sperren, zumal die aktuelle Sperrung im Zuge der Baumaßnahme Schwarzachhalle zeige, dass die Straße für den Verkehr entbehrlich sei. Außerdem könne man mit einer Umwidmung der Straße als Fußgänger- und Radfahrerbereich das Gesamtareal zwischen Schwarzachhalle und Wildpark deutlich aufwerten, die Anwohner vom Autoverkehr entlasten und die Besucherströme über die untere Tonwerkstraße und Wildparkstraße zu den jeweiligen Parkplätzen lenken.

Der Gemeinderat diskutierte das Vorhaben kontrovers, die Meinungen gingen auseinander. Bürgermeister Haas brachte dann den Vorschlag der Verwaltung zur Abstimmung. Dabei stellte er in Aussicht, dass die Entscheidung auch revidiert werden könne. Man solle die Sperrung ein Jahr lang testen und könne dann neu entscheiden, ob sie sich bewährt habe. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich (bei acht Ja- und fünf Nein-Stimmen) für die Entwidmung der Verkehrsfläche. Die Einziehung/Sperrung soll nach Beendigung der Baumaßnahmen vor Ort voraussichtlich im September 2019 umgesetzt werden.

Die weiteren Tagesordnungspunkte wurden schnell abgearbeitet. Eine weitere Verkehrsfläche in Oberschwarzach - ein Feldweg - wurde ebenfalls entwidmet, ein Bauantrag einstimmig genehmigt. Zudem wurden die Beisitzer der Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmt. Der Gemeinderat genehmigte Nachträge zu Baumaßnahmen in Sachen energetische Sanierung der Schwarzachhalle und setzte Vorgaben für die Gestaltung der Außenanlagen. Die Gemeinde erhält im Rahmen des Umbaus sogar ein barrierefreies Trauzimmer im Foyer der Schwarzachhalle. Der Tagesordnungspunkt "Neufassung des Redaktionsstatutes für das gemeinsame Amtsblatt" wurde vertagt, da die entsprechende Vorlage fehlte.

Zum Abschluss der Sitzung war noch eine Positiv-Botschaft zu vermelden: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat jetzt die Rechtsauffassung der Gemeinde Schwarzach zum Bebauungsplanbeschluss in allen Punkten bestätigt. Es geht um die Erweiterung des Einkaufsmarktes im Ortszentrum. Dabei soll der Markt von 800 auf 1200 Quadratmeter Fläche vergrößert werden können, wobei nur eine Wand zwischen zwei Gebäudeteilen entfernt werden muss. Darin kann dann ein moderner Vollversorger sein Sortiment unterbringen. Der bisherige Markt hatte 2018 geschlossen, weil keine Erweiterungsfläche zur Verfügung stand. Danach zog ein Discounter ohne Vollsortiment in das Gebäude ein.

Eine Nachbargemeinde, das Landratsamt und das Regierungspräsidium hatten der Bebauungsplanänderung widersprochen. Das Verwaltungsgericht bewertete die Situation anders, somit hat der Bebauungsplan der Gemeinde Schwarzach Rechtskraft, wenn keine der widersprechenden Behörden jetzt noch Rechtsmittel einlegt.