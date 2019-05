Der Ziegennachwuchs begeisterte nicht nur die kleinen Besucher. Beim Familientag im Schwarzacher Wildpark arbeiteten die Generationen Hand in Hand. Nach dem Regenguss zeigte sich der April von seiner freundlichen Seite. Foto: Lahr

Von Peter Lahr

Schwarzach. "Schau mal, es regnet nicht, es hagelt!" So kommentierte ein Erstklässler am Sonntagvormittag die apriltypischen Wetterkapriolen. Pünktlich zum Festakt im Schwarzacher Wildpark öffneten die Wolken ihre Schleusen. Zum Glück fanden die Gäste im Zelt ein trockenes Plätzchen. Auch wenn der Nachmittag überwiegend sonnig blieb, die Aktiven des Wildpark-Fördervereins hätten ein paar mehr Besucher verdient gehabt. Denn das Programm, das sie zusammen mit vielen Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt hatten, war abwechslungsreich und kam bestens an - auch jenseits der Gehege mit dem süßen Nachwuchs.

Erfreuliche Neuigkeiten vermeldete Fördervereins-Vorsitzender Dirk Longerich. Gleich zum Saisonstart bezogen die Junior Ranger ihr neues Domizil im stilvoll hergerichteten Bauwagen. Nach einer einwöchigen Kurzausbildung im vergangenen Jahr, stand nun ein Dutzend Kinder zwischen neun und zwölf Jahren in den Startlöchern. Sie brachten sich aktiv ein, ließen die Gäste Tierstimmen erraten, starteten eine Ostereiersuche und führten über die Anlage.

Im Wildpark Pforzheim, so Longerich, habe man das Konzept der Junior Ranger kennengelernt. "Das hat uns komplett überzeugt." Denn auch in Schwarzach gehe es darum, die nächste Generation mit ins - nachhaltige - Boot zu holen. Gabriele Eisner-Just, pädagogische Fachkraft und zweite Vorsitzende des Fördervereins, zeigte sich begeistert vom Enthusiasmus der Nachwuchs-Ranger.

Dirk Longerichs Dank ging zudem an die Volksbank sowie die Bürgerstiftung für die Region Mosbach, die den Kauf des Bauwagens erst ermöglichten. Den Um- und Innenausbau übernahmen Rainer Mehlich, Bernd Richter und Manfred Vetter, tatkräftig unterstützt vom Bauhof.

Gleich zum Saisonstart bezogen die Junior Ranger ihr neues Domizil im stilvoll hergerichteten Bauwagen, der im Rahmen eines kleinen Festakts offiziell eingeweiht wurde. Foto: Lahr

"Wir sind wild auf Frühling", unterstrich Bürgermeister Mathias Haas. Auch er bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen rund um den Wildpark. "Die Junior Ranger sind Helfer und Anleiter, aber sie sind auch ein Bindeglied der Generationen und Multiplikatoren." "Ich möchte wieder jung sein, dann würde ich mir auch so eine grüne Jacke holen", zeigte sich Landrat Dr. Achim Brötel so beeindruckt wie begeistert von der Idee. Die mittlerweile 53 Jahre alte Geschichte des Wildparks zeige, dass es immer darauf ankomme, die Zukunft im Blick zu behalten. An die 100.000 Besucher im Jahr belegten deutlich die Attraktivität der Anlage, für welche sich seit 20 Jahren auch der Förderverein stark mache.

Über Sonne im Rücken freuten sich wenig später nicht nur die Vertreterinnen des Eberbacher Spinnzirkels. "Willst du mal probieren?", mit dieser Frage holten auch sie sich die Jugend ans Rad. Ebenfalls viel Wolle und Stoff war bei der Bastelaktion im Spiel. Hier entstanden kuschelige Küken aus Pompons - gemäß dem Tages-Motto "Alles, was fliegt". Lauter und handkräftiger ging es am Stand des Naturparks Neckartal-Odenwald zu. Denn hier mutierten Kastanienblöcke zu Wildbienenhotels - und zwar beinahe im Minutentakt. Im Zuge der Aktion "Blühender Naturpark" boten Michaela Kahl und ihr Team auch "gebietsheimisches Saatgut" für Wildblumenwiesen an. Im letzten Jahr habe man über fünf Hektar anlegen können, für dieses Jahr sei bereits die doppelte Fläche anvisiert.

"Reintauchen, rausholen, zum Abkühlen eine Runde gehen, dann wieder rein, raus." So beschrieb Wildpark-Imker Bernhard Keilhauer das Kerzenziehen in flüssigem Bienenwachs. Geduldig drehten die Kinder Runde um Runde, bis die Wachskerze in Dienst genommen werden konnte. Ein Dutzend Bienenvölker leben derzeit auf dem Gelände, neben der heimischen Honigbiene auch die seltene dunkle Biene. In einjährigen Imkerkursen geben die Experten ihr Wissen weiter. Von Generation zu Generation - auch hier ein bewährtes Prinzip.