Schwarzach. (pol/mare) Eine Frau hat am Eingang des Widlparks in Schwarzach randaliert, da der QR-Code ihres Impfpasses nicht angenommen wurde. Das berichtet die Polizei.

Demnach beschädigte die Unbekannte am Sonntagmittag die Scheibe am Eingangsbereich des Wildparks in Schwarzach. Vermutlich weil der QR-Code ihres Impfpasses nicht angenommen wurde und ihr deshalb kein Eintritt in den Park genehmigt werden konnte, wurde die Frau aggressiv. Sie schlug die Plexiglasscheibe am Kassiererhäuschen mit ihrer Faust ein, sodass ein Stück herausbrach. Die Kassiererin wich aus, um nicht verletzt zu werden. Anschließend entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung.

Sie wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt und von einer weiteren Frau sowie einem Kleinkind begleitete. Diese sind wohl mit einem Fahrzeug mit Esslinger Kennzeichen (ES) davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder der Frau geben können. Diese können sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.