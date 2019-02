Marie-Luise Hoehling, Christian Geier und Andreas Tessmer (v.l.) üben für das Radio Regenbogen Wintergrillen. Im Vordergrund rechts der Weber-Kugelgrill mit dem sie am morgigen Sonntag in Öhringen arbeiten müssen. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Schwarzach. Das Feuer knackt und knistert, Rauch steigt auf und das unvergleichliche Röstaroma von Grillgut liegt in der Luft. Eigentlich eine Situation, die man im Sommer auf der Terrasse oder im Garten erwartet. Dass dieses wohlige Gefühl von Gemeinschaft, urtümlicher Zubereitung und leckerem Essen zu jeder Jahreszeit möglich ist, dafür sorgt Andreas Tessmer aus Schwarzach mit Leib und Seele.

Eigentlich ist er Schreiner und als solcher auch tätig, seine Leidenschaft für’s Grillen zelebriert er aber auch schon seit vielen Jahren auf hohem Niveau. "Du kannst toll grillen, aber anrichten kannst du nicht wirklich", wurde ihm immer wieder gesagt. Gut, dass seine Frau Claudia nach vielen Jahren ihre alte Freundin Marie-Luise Hoehling wiedergetroffen hat. Die Lehrerin einer Heidelberger Grundschule geht ihrer Leidenschaft, der Floristik und Dekoration, mit gleicher Passion nach, wie Tessmer der seinen. Eine optimale Ergänzung also, wenn es darum geht, das perfekt zubereitete Grillgut originell und ansehnlich auf den Tellern zu drapieren. Fehlt nur noch der, der aus Erfahrung weiß, wie das Fleisch zu zerteilen ist, bevor es auf dem Grill landet und auch leicht an qualitativ hochwertige Produkte herankommt. Hier kommen Christian Geier, Landwirt aus Leidenschaft, und seine Frau Ursula ins Spiel.

Dieses kulinarische Quintett nennt sich "Unlimited BBQ" und wird am Sonntag beim Radio Regenbogen Wintergrillen in Öhringen antreten um dort um den Titel "Rock ’n’ Roast Grillgötter 2019" zu kämpfen. Bei dem Wettstreit treten sechs Teams unter gleichen Rahmenbedingungen gegeneinander an. Gestellt werden ihnen die zuzubereitenden Produkte und ein Weber-Grill "Master Touch 57". Damit muss ein Drei-Gang-Menü für zehn Juroren kredenzt werden. Um zwölf Uhr geht es los und die Zubereitungszeit aller Gänge beträgt circa drei Stunden. Es gewinnt das Team, das am Ende die meisten Punkte bekommt.

Die Aufregung hält sich bei Andreas Tessmer in Grenzen. Er hat schon viel auf verschiedenen Grills zubereitet. Auf seiner Terrasse und in seinem Garten stehen sieben Grills. Schon immer hat er gegrillt, aber richtig los ging es mit seiner Leidenschaft, als er und seine Frau 1995 anbauten, wenig Zeit und Platz hatten und alles baustellenbedingt schmutzig war.

Aus dieser Zeit stammt der Steingrill, der sich als treuer Gefährte und heute noch als Zierde des Gartens seine Daseinsberechtigung "ergart" hat. Im Anschluss kam der Weber-Gas-Grill, dessen Anschaffungskosten eigentlich eine Reise nach Rom werden sollten. Es folgten ein Gaskugel-Grill, damit die Familie auch beim Campen nicht auf den Gaskocher angewiesen ist, ein Smoker, in dem Tessmer selbst Schinken räuchert, ein Döner-Grill, an dem laut ihm die Familie Schuld war, "weil sie immer Döner wollten" und der aus einer aufgelösten Imbissbude in Aglasterhausen stammt, ein Standgrill, der heute aber meist im Bauwagen eingelagert ist und das Schmuckstück - ein Ofyr-Grill. Den Weber Master Touch musste sich Tessmer allerdings von einem Freund zum Üben ausleihen.

Ein ganz normaler Samstagabend sieht bei den Schwarzachern so aus, dass der Grill - oder mehrere - angeworfen werden und es viele schmackhafte Kleinigkeiten wie Surf-and-Turf-Spieße, gefüllte Champignons, Käse im Speckmantel und viel Delikates mehr gibt. "Die Kinder sind schon soweit, dass sie fragen, wann es mal wieder was ’Normales’ gibt, Spaghetti Bolognese oder so", berichtet Claudia Tessmer lachend. Sie unterstützt den Spleen ihres Mannes und auch die ausgefallene Rom-Reise wurde inzwischen nachgeholt.

Tessmers Traum ist es, irgendwann sein Hobby zum Beruf zu machen. Seit einer Gewerbeerweiterung im letzten Jahr, kann man die Grillspezialisten auch für Events oder Caterings buchen. Ab diesem Jahr wollen sie sogar Grillkurse anbieten.

Ursprünglich wollten Tessmer und Geier gemeinsam einen Food Truck eröffnen. Der Plan änderte sich jedoch, als sie den Ofyr-Grill, dessen Qualitäten und Showeffekte kennenlernten und beide unbedingt einen haben wollten.

Als Tessmer im Dezember zum ersten Mal vom Radio Regenbogen Wintergrillen hörte, zögerte er keine Sekunde, kontaktierte den Sender und meldete sein Team an. Er sieht es als Chance, sich mit anderem Teams zu vergleichen, zu messen und so einschätzen zu können, wo er und seine Mannschaft derzeit stehen. Und wer weiß, vielleicht kommt im Falle eines Sieges auch ein neuer, größerer Weber-Gas-Grill ins Haus bzw. auf die Terrasse, auf dem man auch einen Zander zubereiten kann, der größer ist als 60 Zentimeter.