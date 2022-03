Beim „Wettkampf- und Begegnungstag im und durch Sport“ konnten sich Sportler mit Behinderung auf die Landesspiele in Mannheim und das nationale Turnier in Berlin vorbereiten. Foto: Bernd Kühnle

Von Bernd Kühnle

Schwarzach. "Zwei Jahre trainiert und keine Gelegenheit, das eigene Können zu zeigen." So beschreibt Oliver Caruso, Koordinator am Lions-Special-Olympics-Stützpunkt in Unterschwarzach und Leiter des Vereins Kraft-Werk, den Zustand, der während der Coronazeit für die behinderten Sportler herrschte. Gerade für Menschen mit Behinderung sei es besonders wichtig, trotz ihrer Handicaps die eigene Leistungsfähigkeit permanent beweisen zu können.

"Da in Kürze die Landesspiele in Mannheim und im Juni die nationalen Spiele für Behinderte in Berlin anstehen, müssen die Sportler diese Wettkampfsituationen wesentlich intensiver üben als Sportler ohne Handicap", betont Caruso. Deshalb habe er mit seinem Team um Trainer Thomas Fraunholz auch großen Wert darauf gelegt, einen "Wettkampf- und Begegnungstag im und durch Sport" zu veranstalten, sobald es die Pandemiebestimmungen zuließen. Im Mittelpunkt stand dabei die Idee, die Behinderten an das Wettkampfmaterial und die Stimmung bei den Turnieren hinzuführen, um sich die erforderliche Sicherheit zu erarbeiten.

Selbstverständlich wurde diese Idee auch von den Kraft-Werk-Partnern vom Lions-Club Madonnenland unterstützt, dessen Präsident Bernhard Bischof es sich nicht nehmen ließ, bei der Veranstaltung persönlich anwesend zu sein. Er zeigte sich besonders beeindruckt, mit welcher Konzentration die Sportler ihre Übungen trainierten und welch starke menschliche Regungen die Leistungen begleiteten. "Diese umfassenden Wettkampftage waren nur durch die Kooperation all unserer Partner zu bewältigen, zu denen neben den Lions auch die Johannes-Diakonie, die Gemeinde Schwarzach und die große Zahl der Helfer des Kraft-Werk-Teams gehören", bedankte sich Caruso.

Dann stellte er das Programm vor, das die Wettkampftage begleitete und die notwendigen menschlichen Kontakte hergestellte und vertiefte. Neben den Übernachtungen, Kost und Logis finanzierte das Kraft-Werk-Team unter anderem auch einen Besuch des Gewichtheber-Bundesligawettkampfs in Obrigheim gegen Samswege.

Die Bedeutung des Wettkampf- und Begegnungstages wurde auch durch die Anwesenheit dreier hoher Gäste unterstrichen. So waren der nationale Koordinator der Special Olympics Deutschland, Enrico Häffner, aus Gotha nach Schwarzach gekommen und der Sportkoordinator der Einzelsportarten der Special Olympics Deutschland, Laurent Öttershagen, aus Berlin angereist. Auch Florian Rauch vom Landesverband der Special Olympics, der die Landesspiele in Mannheim koordiniert, hatte sich eingefunden, um unterstützend und beobachtend tätig zu werden. Sie alle waren begeistert von der Veranstaltung und fanden sowohl für die perfekte Organisation durch das Ehepaar Corinna und Oliver Caruso, als auch für die vielen Helfer lobende Worte.

Darüber hinaus waren die drei beeindruckt von der modernen Geräteausstattung und den Trainingsmöglichkeiten, die vom Verein Kraft-Werk Schwarzach für alle Altersschichten angeboten werden. Besonders erwähnenswert waren den Gästen neben der Würdigung der umfangreichen Inklusionsarbeit auch die Angebote für Senioren, für die in Zusammenarbeit mit der Johannes-Diakonie kreisweit altersunterstützende Programme und Serviceleistungen bestehen.

"Ich bin beeindruckt von der Vielfalt der Angebote, mit der hier alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen umfassend inkludiert sind. Das geht weit über die mir bekannten üblichen Sportangebote hinaus", fasste Laurent Öttershagen den Eindruck zusammen, den die Besucher von dem Wettkampf- und Begegnungstag mitnahmen.