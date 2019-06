Schwarzach. (schat) Der schon aus weiter Entfernung wahrnehmbare Brandgeruch ließ nichts Gutes erahnen, das große Aufgebot mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei erst recht nicht: Beim Brand ihrer Wohnung zog sich am späten Mittwochabend eine 81-jährige Frau in Schwarzach lebensgefährliche Verletzungen zu. Um 22.10 Uhr war die Rettungsleitstelle Mosbach offenbar von Anwohnern in der Umgebung der Straße "Am Wachtbuckel" über das Feuer informiert worden - und alarmierte daraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Vor Ort fanden die Retter eine brennende Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus vor. Die 81-Jährige Bewohnerin war bereits von Ersthelfern aus den Räumlichkeiten gerettet worden, sie musste nach ersten Maßnahmen vor Ort mit schwersten Brandverletzungen vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht werden. Der für den Transport angeforderte Hubschrauber konnte aufgrund des heftigen Gewitters, das wenig später auch über Schwarzach hereinbrach, nicht fliegen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Kleinen Odenwald, mit 35 Einsatzkräften vor Ort, verhinderten, dass sich der Brand auf das gesamte Wohnhaus ausbreitete und löschte das Feuer. Die Wohnung der Seniorin wurde jedoch komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Wie das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. "Hinweise auf Brandstiftung oder eine Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht", erklärt Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Spezielle Brandermittler der Kriminalpolizei sollen nun ergründen, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Für die weiteren Hausbewohner organisierte Bürgermeister Mathias Haas noch am Brandabend eine vorübergehende Unterkunft. Erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen können sie in ihr Heim zurück.

Update: Donnerstag, 6. Juni 2019, 12 Uhr