Von Gabriele Eisner-Just

Schwarzach. In einer Rekordzeit von zwölf Minuten war die jüngste Gemeinderatssitzung in Schwarzach beendet: Es ging vor allem um die Abstimmung über das weitere Vorgehen bei der (geplanten) Entwidmung der Tonwerkstraße.

Gespannt warteten die interessierten Bürger auf die Entscheidung des Gemeinderates, ob es bei der Umwandlung eines Teilstücks der Tonwerkstraße bleibt. Eigentlich hatte der Gemeinderat im Januar beschlossen, den oberen Teil der Tonwerkstraße zu entwidmen und zu sperren, um eine kostengünstige verkehrsberuhigende Maßnahme umzusetzen. Denn das Teilstück trennt den Bewegungsplatz "alla hopp" von der Schwarzachhalle. Die Gemeindeverwaltung wollte ein gefahrloses Überqueren der Straße ermöglichen. Im Februar wurde der Beschluss in nicht-öffentlicher Sitzung modifiziert: Die Straße sollte als Teil der anliegenden Parkplätze weiter befahrbar bleiben, sodass auch eine Durchfahrt auf die Wildparkstraße weiter möglich gewesen wäre.

Eine daraufhin ins Leben gerufene Bürgerinitiative legte am 7. März einen Einwohnerantrag gegen die Entwidmung vor, weil die Straße für die Zufahrt zum östlichen Teil Schwarzachs unverzichtbar sei. Laut Gesetz kann eine Straße nur eingezogen werden, wenn sie für den Verkehr entbehrlich ist oder wenn es aus Gemeinwohlrechten notwendig ist.

Die Bürger schlugen in der Anhörung im Mai andere Möglichkeiten für die Verkehrsberuhigung vor, beispielsweise die Schließung des unteren Ausgangs der alla hopp!-Anlage oder ein Umlaufgitter am Ausgang. In dieser Sitzung entschied der Gemeinderat, die Bedenken der Bürger einzubeziehen und einen neuen Beschluss über die Entwidmung der Tonwerkstraße zu fassen.

Nun ging es also endgültig um die "Einziehung der Teilfläche 1545". Nach Wertung der Bürgerbedenken könne er die Entbehrlichkeit der Straße für den Verkehr nicht mehr bekräftigen und die Entwidmung der Straße nicht weiter empfehlen, so Bürgermeister Mathias Haas. Der Gemeinderat solle vielmehr vom Entwidmungsverfahren absehen und in weiteren Schritten die Ideen der Bürgerinitiative daraufhin prüfen, ob sie sinnvoll und wirtschaftlich seien.

Zwei Gemeinderäte meldeten sich daraufhin zu Wort: Dr. Gottfried Jakobeit (SPD) dankte der Verwaltung für den Vorschlag der Entwidmung, der ihn begeistert habe. Mit der Sperrung der Straße hätte man ein kostengünstiges Verfahren gehabt, um die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen und die Integration der Schwarzachhalle in das Freizeitareal zu bewirken, so Jakobeit. Wenn es nun nicht dazu komme, solle der Gemeinderat möglichst bald verkehrsberuhigende Maßnahmen organisieren, bei denen Fußgänger nicht durch Gitter ausgesperrt würden. Auch Gemeinderat Roland Schäfer (Wählervereinigung) bedauerte die entgangene Möglichkeit.

Bürgermeister Mathias Haas bat die Gemeinderäte, den Entstehungsprozess als Chance zu sehen: Wenn die Straße für den Verkehr nicht entbehrlich sei, dann solle demokratisch nach einer neuen Lösung gesucht werden, die sowohl die Verkehrsberuhigung als auch die Vernetzung des Areals bewirke, so der Bürgermeister. Auf Antrag von Gemeinderat Raimund Döbert (Wählervereinigung) wurde dann zügig über den Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Teil eins lautete: "Vom Erlass einer Entwidmungsverfügung wird abgesehen. Damit wird das Entwidmungsverfahren eingestellt." Diesem Teil wurde mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung zugestimmt. Der zweite Teil wurde einstimmig angenommen: "Der Gemeinderat prüft zeitnah die Umsetzung sinnvoller und wirtschaftlich tragbarer Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Erhöhung der Sicherheit der zahlreich verkehrenden Kinder in diesem Areal (alla hopp und Schwarzachhalle)."

Bürgermeister Haas bedankte sich zum Schluss der Sitzung bei allen Gemeinderäten, seinen Mitarbeitern, bei allen Bewerbern für den neu gewählten Gemeinderat und bei den Wählern. Er bat die nicht gewählten Bewerber, sich weiter zum Wohl der Gemeinde zu engagieren. Die letzte Sitzung des aktuellen Gemeinderates findet am 3. Juli, die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums am 17. Juli statt.