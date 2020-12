Von Noemi Girgla

Schwarzach. Kurz vor Weihnachten denken vermutlich die Wenigsten an die nächste bevorstehende Badesaison – aber in Zeiten von Corona denkt ja auch kaum einer an einen (fast) reibungslosen Ablauf von irgendwas. In Schwarzach sieht das anders aus. Hier versucht man, aus der Not eine Tugend zu machen und den durch die Ausnahmesituation ermöglichten Bürokratieabbau positiv, zum Wohl der Gemeinde und lokalen Gewerke, zu nutzen. Es scheint zu gelingen.

3,8 Millionen Euro soll der Bau des neuen Freibads in Schwarzach laut Plan kosten. Davon werden 2,225 Mio. Euro aus dem Ausgleichstock des Landes und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert. Erst vor einem halben Jahr erfolgte der Spatenstich zum "Generationenprojekt", wie Bürgermeister Mathias Haas die Sanierung und den Bau des Bades bezeichnet. "Bislang sind wir gut im Zeitplan", erläutert Haas. Nun sei jedoch die Frage, was die Winterwitterung mit sich bringe. "Pünktlich zur Badesaison werden wir wohl nicht fertig", räumt er ein. Er rechnet nach momentanem Stand aber damit, dass das Bad bis Mitte/Ende 2021 fertiggestellt werden kann.

Entstehen solle ein "barrierefreies Mehrgenerationenbad", erzählt der Bürgermeister nicht ohne Stolz. "Dabei war für uns wichtig, dass jeder Generation künftig ein eigener Bereich auf der 1,2 Hektar großen Fläche zur Verfügung steht. Die Kunst ist dabei, alle Nutzungsbereiche so voneinander zu trennen, dass die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen berücksichtigt werden." Ein Konzept, das Haas sich in Österreich abgeschaut hat.

"Das Projekt ist nicht aus dem Nichts entstanden", führt der Bürgermeister aus. Man habe lange geplant und Bau und Sanierung aus Kostengründen immer weiter vor sich hergeschoben. "Aber das alte Bad war technisch nicht mehr haltbar." Wichtig war Haas, die Förderung erst zu beantragen, wenn "alles im grünen Bereich ist". "Die Anforderungen an Schwimmbäder steigen stetig, und gerade das vorgeschriebene Fachpersonal ist im Bäderbereich nur schwer zu bekommen", meint er. Dieses Problem ist nun gelöst und der Bau schreitet mit flotten, zielsicheren Schritten voran.

Neben Haupt- und Kinderbecken sind ein Strömungskanal, eine Breitwellenrutsche, Massagedüsen und eine Schaukelbucht geplant. Eine schräg angelegte Rampe soll künftig ins Nichtschwimmerbecken führen, um auch Rollstuhlfahrern einen problemlosen Ein- und Ausstieg ohne viel Aufheben zu ermöglichen. Speziell dafür geeignete Rollstühle werden vom Bad gestellt. Aber auch die ganz Kleinen hat man bei der Planung berücksichtigt: "Im unteren Bereich der Anlage wird es eine Kleinkindebene mit einem ,Spraypark’ geben", schwärmt Haas. Die Schulen sollen von dem ganztägig geöffneten Freibad profitieren und dort unterrichten können und auch Schwimmkurse der DLGR sollen angeboten werden.

Architekt Martin Huber zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf des Baus. "Die Fundamente für die Becken, Technikgebäude, Umkleiden und den Kiosk können von der Firma Linz und Hinninger nach und nach ausgehoben werden. Der Rohbau geht von Gebäude zu Gebäude voran. Ende November konnte die Montage des neuen Edelstahlbeckens im Hauptbecken beginnen. Die Wände stehen bereits, der Boden kann allerdings erst gemacht werden, wenn es wieder etwas wärmer wird. Wir wollen schließlich nicht riskieren, dass sich aufgrund der Temperaturen im Nachhinein etwas verzieht." Gerade einmal drei Monate ist es her, dass nach dem vorangegangenen Abbruch des alten Bades mit den Rohbauarbeiten begonnen werden konnte.

Beim Abbruch der alten Becken kam es zur bislang einzigen Bauverzögerung. "Obwohl wir das Material vorher hatten prüfen lassen, war über die Jahre Chlor in den Beton geraten", meint Huber. Der Bauschutt galt somit als Sondermüll. "Dank der Firma Inast konnten die rund 470 Tonnen Betonbruch dann aber nach einer kurzen Verzögerung fachgerecht auf einer speziellen Deponie entsorgt werden. Uns war es wichtig, das richtig zu machen", so der Architekt weiter. "Jetzt ist alles sauber entkernt – und unser Gewissen ist somit auch rein", ergänzt Haas.

Erfreulich ist auch, dass derzeit die Kosten im geplanten Rahmen zu bleiben scheinen. "Bis auf Elektronik, Heizung und den Sanitärbereich sind jetzt alle Aufträge vergeben. Und auch da sind die Ausschreibungen schon durch und die Vergaben werden wohl an bewährte Firmen aus der Region gehen", sagt Huber. "Zum Glück konnten wir auch in der Coronazeit weiter planen und gute Preise sichern", fügt Haas hinzu.

Damit Gemeinden schnell handeln und die Beschäftigung aufrecht erhalten können, sei es wegen der Coronavorgaben derzeit möglich, alle Ausschreibungen bis zu einer Million Euro begrenzt vorzunehmen, erläutert das Gemeindeoberhaupt. Davon habe man Gebrauch gemacht, lokal ausgeschrieben und alle Aufträge an Firmen aus der Umgebung vergeben. "Lediglich die Edelstahlbecken kommen aus Berlin und die Schweißer aus der Schweiz", gesteht Haas. Das seien aber auch sehr spezielle Gewerke und die Schweißer würden eine besondere Technik verwenden, um die Becken vor Ort zusammenzufügen.

"Wenn alles weiterhin so gut vorangeht, könnten wir bis September fertig werden", mutmaßt Huber. "Nun wird der Keller im Technikgebäude betoniert und die Gründungsarbeiten für den geplanten Kiosk werden vorbereitet." Der soll aber nicht nur den Schwimmbadbesuchern zugute kommen, meint Haas, auch die benachbarte "alla-hopp"-Anlage wird an diesen mit angeschlossen. Wann dann im neuen Bad "angeschwommen" werden kann, bleibt (wie momentan so vieles) abzuwarten.