Schwarzach. (pm) Tierkinder und Bauwagen, reichlich Essen und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie - das sind die Höhepunkte des Familientags im Schwarzacher Wildpark am Sonntag.

Wenn kleine Ziegen, Schafe und Küken den Wildpark Schwarzach beleben, weiß man, dass der Winter vorbei ist. Die Tiere freuen sich auf die Futtertüten der Menschen genauso wie die großen und kleinen Besucher auf die Ponys und Mufflons, Hirsche und Schweine. Denn im Wildpark Schwarzach kann man viele Tiere streicheln oder zumindest das Futter durch den Zaun reichen. Das begeistert vor allem die jüngsten Besucher.

Morgen lädt der Wildpark-Förderverein von 11 bis 17 Uhr wieder zur ersten Veranstaltung des Jahres ein. Jede Menge handwerkliche Aktionen gibt es beim Familientag im Bastelzelt: Dort können unter Anleitung Vögel, Fledermäuse und Bienen aus Wolle, Filz und Pappe gebastelt werden. Das Motto des diesjährigen Familientags heißt nämlich "Alles, was fliegt". Deshalb können die Kinder im Bienenkundemuseum ihre eigene Kerze ziehen und sich über das Leben der Bienen informieren. Auch der Naturpark Neckartal-Odenwald ist mit einem Info- und Bastelstand vertreten.

In diesem Jahr bieten sogar Kinder Aktionen für andere Kinder an. Dies sind die "Junior Ranger", die 2018 ihre Ausbildung als Helfer der Tierpfleger abgeschlossen haben und die Kinder um 14 Uhr mit auf eine Führung durch den Wildpark nehmen. Start- und Endpunkt ist der gerade fertiggestellte Bauwagen der Junior Ranger, der um 11.30 Uhr offiziell eingeweiht wird. Der Wagen ist das Domizil der Junior Ranger und steht im Bereich des Biergartens in der Nähe des Kassenhäuschens. Die Ranger laden außerdem zum Tierstimmenraten (13 Uhr) und zu Bewegungsspielen (15 Uhr) ein.

Wenn die Kinder dann noch (verspätete) Ostereier gesucht und mit ihren Eltern das Essen vom Wildparkgrill gekostet haben, gehen die Besucher sicherlich zufrieden nach Hause. Denn neben Gegrilltem und Pommes gibt es auch ein Tagesessen als Variante mit und ohne Fleisch. Auch das reiche Kuchenangebot im Vereinshaus ist einen Besuch wert.

Auch über den Familientag hinaus bietet der Wildpark interessante Erlebnisse. Kleine Kinder lieben das Mümmelland, wo Meerschweinchen und Kaninchen gestreichelt werden dürfen. Das Zwergenland, ein Streichelzoo, lädt die Kinder ein, Zwergrinder, Zwergziegen und Zwergschafe zu füttern. Das richtige Futter gibt es direkt am Eingangs-Kiosk, der im Sommerhalbjahr jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Etwas Besonderes steht außerdem für Kleinkinder bereit, die ihren Schnuller abgeben möchten: Auf die Stacheln des Schnullerigels können Schnuller aufgesteckt werden. Die Kinder bekommen dann eine kleine Belohnung.

Info: www.wildpark-schwarzach.de