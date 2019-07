Im Hintergrund wird kräftig renoviert, im Vordergrund die naheliegende Übergabe/Übernahme symbolisch vollzogen: In Schwarzach löst Dr. Daniel Vater (l.) nach 29 Jahren vor Ort Dr. Roger Heckmann als Kinderarzt in eigener Praxis ab. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Schwarzach. Die medizinische Versorgung auf dem Land - ein Dauerthema auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Denn nicht selten tun sich niedergelassene Ärzte, die dem Ende ihrer aktiven Karriere entgegensehen, schwer damit, eine geeignete Nachfolgeregelung für die eigene Praxis zu finden. Schön, wenn es Ausnahmen gibt: In Schwarzach nämlich hat man die Nachfolge in der örtlichen Kinderarztpraxis auf dem kurzen Weg geklärt, Dr. Daniel Vater übernimmt für Dr. Roger Heckmann. Der seit 1990 in Unterschwarzach praktizierende Heckmann hat vor wenigen Tagen den Ruhestand eingeläutet, Vater wird ab 15. Juli als neuer Kinderarzt einsteigen. Die Zeit zwischen Abschied und Neustart werden für umfangreiche Umbauarbeiten genutzt, die Praxis bekommt nach fast 30 Jahren im Betrieb eine grundlegende Auffrischung.

"Ich hab’ mein Vorhaben einfach mal vorgeschlagen", erklärt Daniel Vater die ersten Schritte zur Übernahme. Die war in mehrfacher Hinsicht naheliegend: Zum einen wohnt der Adressat des Anliegens nur einen Steinwurf von Vater entfernt, zum anderen war dem Kinderarzt nach fast zehn Jahren als Chefarzt des Kinderzentrums in Neckarelz (und der Rehaklinik Mosbach) nach einer beruflichen Veränderung. Und die lag mit der Praxis von Dr. Roger Heckmann vor der eigenen Haustüre. "Ich hab’ ihn in den Ruhestand gedrängt", erklärt Dr. Vater schmunzelnd in Richtung seines Vorgängers. Der gibt durchaus zu, dass er eigentlich noch zwei, drei Jahre selbst praktizieren wollte und die Offerte vom Nachbarn 2018 doch recht überraschend kam. "Aber ich bin inzwischen ganz froh, dass es jetzt schon so ist", rückt Roger Heckmann ein Jahr später die ursprüngliche Planung zurecht. Wenn gleich er prophezeit: "Die Kinder werde ich schon vermissen."

Wie viele jener Kinder er in den 29 Jahren als Arzt in Schwarzach behandelt hat, weiß der 64-Jährige nicht. Aktuell finden sich in der Stammdatendatei der Praxis 16.000.(!) Namen. An die Anfangszeit kann sich Heckmann noch genau erinnern, mit Krankenscheinen und einer gewissen Skepsis. Nicht jeder sah die Notwendigkeit einer Kinderarztpraxis in der Gemeinde. Patienten hatte Heckmann dennoch bald zahlreich und seinem Nachfolger kann er mit auf den Weg geben: "Er wird gut zu tun haben, der Terminkalender ist schon gut gefüllt."

Ab 15. Juli wird nun also Dr. Vater der Ansprechpartner der Eltern sein (und Kinder) sein. "Ich freue mich sehr darauf", sagt der 44-Jährige, der in Schwarzach aufgewachsen ist und "seine" Praxis schon lange kennt. Selbst Patient sei er dort nicht mehr gewesen, erinnert sich Vater an Kindheit und Jugend, sein jüngerer Bruder Robin aber sehr wohl. "Mit Kindern zu arbeiten ist doch viel schöner als ständig nur vor Papier zu sitzen", weiß der Kinderarzt, der die Erfahrungen aus seinem bisherigen Job aber in der Praxis bestens einfließen lassen kann. "Denn der Bereich der Sozialpädiatrie wird immer wichtiger", so Roger Heckmann bestätigend.

Um schon zum Einstieg als Kinderarzt in eigener Praxis wieder voll im Thema zu sein, hat Daniel Vater sein Fachwissen noch einmal mit Kursen aufgefrischt. Auch wenn die Behandlung von Kindern auch in den vergangenen Jahren zu seinem Aufgabenfeld in der Einrichtung der Johannes-Diakonie Mosbach zählte. Mit der Neuropädiatrie erweitert Vater zudem das Portfolio der Kinderarztpraxis in Unterschwarzach.

Dass es dort nahtlos weitergeht, freut nicht nur Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas. Die Praxisübernahme leistet auch einen Beitrag zur "Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum" - weshalb sie vom Leader-Programm unterstützt wird.