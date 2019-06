Schwarzach. (schat) Ein Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamlienhauses in Schwarzach forderte am späten Mittwochabend die Feuerwehren aus dem Kleinen Odenwald.

Durch das Feuer wurde die 81 Jahre alte Bewohnerin schwerstverletzt und schwebt in Lebensgefahr, so die Polizei. Sie erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Der angeforderte Rettungshubschrauber musste wegen eines Gewitters wieder umkehren.

Die Frau war von Ersthelfern gerettet worden. 35 Rettungskräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass das Feuer auf das gesamte Haus übergriff. Die Wohnung der Seniorin wurde komplett zerstört.

Wie das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. In der Dachgeschoss-Wohnung in der Straße Im Wachtbuckel soll sich zum Brandzeitpunkt nur die ältere Dame aufgehalten haben. Die Ermittlungen zur Brandursache gehen jetzt weiter. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht.

Update: Donnerstag, 6. Juni 2019, 12 Uhr