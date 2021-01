Von Noemi Girgla

Schwarzach. Eine kleine Gemeinde mit vielen Besonderheiten und einem enormen Potenzial. Das ist Schwarzach. Seit 2015 lenkt Mathias Haas die Geschicke seines Heimatortes als Bürgermeister. Was Schwarzach so besonders macht und wo die Potenziale des Ortes liegen, erläuterte er in der RNZ-Rathausrunde.

Herr Haas, das Aktuelle zuerst. Was bedeuten die momentanen Auswirkungen der Coronakrise für Schwarzach?

Das Gleiche wie für alle Kommunen: Belastungen, Finanzdruck, Herausforderungen und Veränderungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Eine besondere Situation besteht bei uns in Schwarzach durch die Johannes-Diakonie Schwarzacher Hof und die Seniorenheime, denn wir haben hier viele Einwohner, die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Aber die Bevölkerung hat sich umsichtig verhalten und wir konnten, auch dank meines guten Teams um Hauptamtsleiter Andreas Zettl die Besonderheiten gut regeln. Wir werden weiter auf Sicht fahren müssen, aber wenn alle so mitziehen wie bisher, gelingt uns dies auch weiterhin.

Was heißt das konkret?

Die schlimmsten Auswirkungen neben den wirtschaftlichen hat die momentane Situation gerade auf die Vereine und Institutionen und damit auf die Dorfgemeinschaft. Die Vereinsarbeit, eine der tragenden Säulen der Kommune, ist ja gänzlich zum Erliegen gekommen. Das ist ein Verlust, der in Geld nicht auszudrücken ist. Wenn das alles vorbei ist, werden wir vermutlich wieder von vorne anfangen, die Vereine wieder aufbauen müssen. Was die finanziellen Ausfälle betrifft, sind diese schwer einschätzbar, die Krise ist ja noch nicht vorbei. Bund, Land und auch der Kreis haben uns bisher ja auch finanziell unbürokratisch unterstützt bzw. entlastet. Die Ausfälle im Wildpark konnten bis dato noch nicht kompensiert werden.

Sie haben die Johannes-Diakonie schon angesprochen. Diese wird nach und nach dezentralisiert. Was bedeutet das für den Ort?

Die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung bringen Veränderungen mit sich. So sind die Dezentralisierung und die politisch gewollte Auflösung des Heimcharakters ein schleichender Prozess, der die Gemeinde ungemein belastet. Vor einigen Jahren wohnten auf dem Schwarzacher Hof noch über 800 Menschen mit Behinderung, jetzt sind es noch circa 600. Viele sind in kleinere Einheiten in andere Städte und Gemeinden umgezogen. Der Masterplan der Johannes-Diakonie sieht bis zum Jahr 2035 nur noch 399 Bewohner hier am Komplexstandort in Schwarzach vor.

Hintergrund 13 indiskrete Fragen 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja natürlich, diesen besonderen Tag vergisst man nicht. Es war zwar der gewohnte Gang aufs Rathaus, mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen, nur jetzt in einen anderen Raum und in neuer Funktion. Neben [+] Lesen Sie mehr 13 indiskrete Fragen 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja natürlich, diesen besonderen Tag vergisst man nicht. Es war zwar der gewohnte Gang aufs Rathaus, mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen, nur jetzt in einen anderen Raum und in neuer Funktion. Neben dem freundlichen Empfang habe ich mich besonders auch darüber gefreut, dass die Bürgermeister-Stellvertreter aller drei Gruppierungen des Gemeinderats mich ebenso herzlich in der Amtsstube willkommen hießen wie die Belegschaft. 2 Welchen Job außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen? Grundsätzlich gäbe es da etliche, denn wenn ich von etwas überzeugt bin, würde ich es mit Freude und Überzeugung machen. Aber tatsächlich wollte ich mein Hobby Trompete spielen zum Beruf machen. Als geerdeter und bodenständiger Mensch habe ich "Vernunft" und "Leidenschaft" abgewogen und meine Karriere als Profi-Musiker wieder ins zweite Glied gestellt und "Verwaltung" studiert. Ich leide daher in der aktuellen Coronakrise auch mit vielen Freunden, Ex-Kollegen und Künstlern mit und hoffe, dass die Szene bald wieder anlaufen kann. 3 Wenn Sie Ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären das? Heimat und Zukunft – attraktiv, für alle Generationen. 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften … Menschlich, verlässlich, offen. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? Das ist stimmungsabhängig und unabhängig von Genres, aber ich muss mich ja festlegen, also: "You Shook Me All Night Long" von AC/DC; "Land in Sicht” von Rio Reiser & Ton, Steine, Scherben und "La Grange" von ZZ Top. 6 Worüber können Sie lachen? Über alles, was spontan meinen Lachreiz auslöst – auch über mich. 7 Und was finden Sie zum Weinen/was macht Sie traurig? Neben persönlichen Schicksalen das Elend auf unserer Welt und mit welcher Selbstverständlichkeit wir das hinnehmen. 8 Wovor haben Sie Angst? Angst ist mir fremd, zumal auch kein guter Ratgeber. Aber Sorge bereiten mir die zunehmende Verrohung in der Gesellschaft, der Verfall von Werten, die Zunahme von Neid und Egoismus. Der Respekt gegenüber den Mitmenschen, der uns allen eigentlich gut tut, fehlt an vielen Stellen. Die vorherrschende Unzufriedenheit, in den meisten Fällen auch noch unbegründet, birgt meines Erachtens große Gefahren für unser gesellschaftliches Miteinander. 9 Ihre größte Leidenschaft? Trompete spielen, hoffentlich bald wieder frei und ungezwungen mit unserer SF-Band. 10 Und Ihre größte Schwäche? Meine Lebenslust, das Genießen – und mir fehlt halt das "Früh-Nach-Hause-Ge(h)n". 11 Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? So viel Kaffee/Bier kann ich gar nicht trinken ... Also dann zuerst mit Angela Merkel. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Neben Gesundheit und Familie für mich das Privileg, in Frieden in Deutschland leben zu dürfen und mit mir und der Welt täglich im Reinen sein zu können. 13 Gibt es so was wie ein Lebensmotto für Sie? Ich wähle mir situationsbedingt mein Motto. Alte Weisheiten wie "In der Ruhe liegt die Kraft", "Alles zu seiner Zeit", "Mut zur Lücke" haben auch in der heutigen Zeit nichts an Aktualität verloren. Als Obermotto vielleicht: "Mit Geduld un Spugge fängt ma Mugge". (rnz)

Und wie wirkt sich das konkret auf die Arbeit im Rathaus aus?

Es stellt uns vor ungeahnte neue Herausforderungen. Zusammen mit dem Zensusergebnis 2011 bescherte uns die Dezentralisierung einen massiven Einwohnerrückgang. Aktuell werden uns im Finanzausgleich 2908 Einwohner angerechnet. Ohne die genannten Entwicklungen wären wir bei über 3300. Das bedeutet, dass wir jährlich bis zu einer halben Million Euro weniger bekommen. Diese fehlen dann für die Liquidität und den Haushaltsausgleich. Bemühungen um Ausgleich analog zu Gemeinden mit Militär- und Hochschulstandorten blieben bisher unerhört, wobei man uns durch höhere Fördersätze im Bereich der Sanierungsmaßnahmen Schwarzach-Halle und Freibad unter die Arme gegriffen hat. Was uns in Zukunft auch begleiten wird, ist der mit der Dezentralisierung einhergehende Gebäudeleerstand und -abbruch. Dadurch entsteht eine Konversionsfläche, also eine Fläche, die künftig einer neuen Nutzung zuzuführen ist. Die Frage wird sein: Was machen wir dann mit der und wie lösen wir das?

Genau: Was machen Sie dann mit der Fläche? Gibt’s schon Pläne?

Noch keine konkreten, aber viele Gedanken im Gemeinderat und im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen der Johannes-Diakonie. Vom Grundsatz her wollen wir den Ortsteil Unterschwarzach und den Schwarzacher Hof gerne zum inklusiven Ortsteil verschmelzen. Eventuell könnten ein Mischgebiet und neue Wohnformen zwischen den beiden Lagen entstehen. Es ist eine mit der Johannes-Diakonie gemeinsam beauftragte Studie angedacht, bei der künftige Nutzungen auf Realisierung geprüft werden. Auf jeden Fall werden wir versuchen, diese Entwicklungen trotz der Herausforderungen auch als gemeinsame Chance für Schwarzach zu nutzen.

Über das Bürgerbüro mit Post und Lotto-Annahmestelle werden alle kommunalen Dienstleistungen abgewickelt. Frei nach dem Motto: „Die Zukunft im Dorf lassen“. Fotos: Girgla (2) / Weindl (1)

Bleiben wir beim Stichwort "Inklusion". Schwarzach ist Modellkommune Inklusion und wurde schon fünfmal Barrierefreie Gemeinde Baden-Württemberg. Was bringt das mit sich?

Das prägt vor allem die soziale Denkweise der Kommune. Menschen mit Behinderung sind hier schon lange Teil unseres täglichen Lebens und gehören automatisch und selbstverständlich dazu. Aber Inklusion und Barrierefreiheit verpflichten auch. Sie sind wichtige Merkmale unserer Gemeinde, sind aber meist nicht zum Nulltarif zu bekommen. Daher fließt dieses Thema in allen Planungen mit ein – da liegt man dann schnell bei Mehrkosten, quasi "on top". Dafür geht die Barrierefreiheit aber mit 100 % mehr (Lebens-) Qualität für jeden Einzelnen einher.

Anderes Thema: Schwarzach ist auch Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Was bedeutet das?

Das bedeutet, dass wir – Gemeinde und vor allem auch Private – aus den Mitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) einen erhöhten Fördersatz bekommen, um Projekte des Gemeindeentwicklungskonzepts umsetzen zu können. Wir sind damit eine von sechs Gemeinden in Baden-Württemberg, die dieses Prädikat hat. Schon 2016 haben wir in Zusammenarbeit mit den Bürgern in Workshops einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erstellt, um uns in die Lage zu bringen, Größeres anzugehen.

Und was ist in diesem Maßnahmenkatalog alles gelistet?

Sowohl kommunale als auch private Projekte. Allein das Thema "Wohnen und Wohnumfeld", wie z. B. der Umbau von alten Scheunen und Gebäuden zu Wohnraum, macht etwa 53 Prozent des Antragsvolumens aus. Insgesamt reden wir hier von einem geplanten Investitionsvolumen von knapp zehn Millionen Euro. Diese konkreten Maßnahmen sind verstärkt in Bürgerbeteiligungsprozessen entstanden und dienen dem Gemeinderat und mir als Handlungsleitfaden. Das ist eine tolle Ausgangssituation. Hier sind beispielhaft Themenwege, Umgang mit der Demografie, Naturschutz, Energie, Ökologie, Baulückenschließung und vieles mehr zu nennen. Nächstes Jahr wollen wir auch die Sanierung des Dorfteichs in Oberschwarzach angehen. Im Bereich der Gemeinschaftseinrichtungen beschäftigt uns momentan die Sanierung des Freibads. Die Baukosten sind auf insgesamt 3,8 Mio. Euro berechnet, bei einer Fördersumme von ca. 2,225 Mio.

Das heißt, die Eigenlast, der Gemeinde liegt bei rund 1,57 Mio Euro. Immer noch eine stolze Summe.

Ja, aber wir haben lange zugewartet und darauf hingearbeitet, damit wir das auch stemmen können. Und ja, mit den Kosten bzw. Folgekosten werden auch nachfolgende Generationen belastet, aber gerade sie profitieren ungemein von der vorhandenen Infrastruktur. Die Laufzeiten der Darlehen und Abschreibungen sind so ausgelegt, dass man dann künftig wieder entscheiden kann, ob und wie es mit dem Bad weitergeht, so wie wir das heute auch gemacht haben. Ich finde, das ist eine faire und generationengerechte Geschichte. Neben dem Umbau der Schwarzach-Halle im Vorjahr sind das natürlich absolute Großprojekte einer Gemeinde, aber Entscheidungen müssen getroffen werden. Wir haben diese Hürden dann zukunftsfähig gemeistert und dieses Areal mustergültig abgerundet. Insgesamt macht auch dieser touristische Ansatz mit Naherholungszentrum, Wildpark, "alla-hopp"-Anlage, Wohnmobilpark und Schwimmbad Schwarzach einfach aus. Von Coronazeiten einmal abgesehen, haben wir im Jahr mehr als 100.000 Tagesbesucher. Im Übrigen ist das auch gut für die Region. Diese Besonderheit erfordert neben den Investitionen aber auch viel Mut von den Verantwortlichen. Außerdem können wir jetzt, da wir Geld aus dem Förderpool des Landes bekommen, auch nicht mehr zurück – aktuell vielleicht sogar zum Glück.

Warum das?

Wir haben mit dem Regierungspräsidium Zielvereinbarungen geschlossen und müssen regelmäßige Evaluierungsberichte beim Ministerium einreichen. So wird überprüft, welche Maßnahmen aus dem Katalog auch wirklich umgesetzt werden. Wir haben dieses Prädikat für uns erarbeitet und jetzt müssen wir die Projekte und somit den Bürgerwillen im Fünf-Jahres-Zeitraum von 2018 bis 2022 auch umsetzen.

Sie haben viele Besonderheiten angesprochen. Wie steht es denn um die "Basics", also das Grundlegende?

Wir haben eine sehr gut aufgestellte Infrastruktur, für die wir dankbar sind. Das ist eine tolle Situation. Wir haben intaktes örtliches Gewerbe, tolle Gastronomie, aktive Vereine und Institutionen sowie ein umfassendes Ärzteangebot und eine Apotheke. Auch unser Betreuungsangebot mit Grundschule, Kindergärten, Jugendfarm und Nachmittagsbetreuung macht das Leben gerade für junge Familien hier interessant. Wir agieren nach dem Motto: "Die Zukunft im Dorf lassen" und arbeiten stetig daran, den Ortskern zu stärken. Höchste Priorität genießt die Sicherung der fußläufigen Nahversorgung in der neuen Ortsmitte. Wir haben dort einen Netto-Markt, Banken und natürlich das Bürgerbüro mit Post und Lotto-Annahmestelle, über das alle kommunalen Dienstleistungen abgewickelt werden. Diese Bündelung der Dienstleistungen rund um die Bedarfe des täglichen Lebens in der Ortsmitte ist ein tolles Konzept, das mein Vorgänger Theo Haaf auf den Weg gebracht hat, und das es zu erhalten gilt.

„Vom Grundsatz her wollen wir Unterschwarzach und den Schwarzacher Hof gerne zum inklusiven Ortsteil verschmelzen“, verrät Bürgermeister Haas, was geschehen könnte, wenn die Johannes-Diakonie weiter dezentralisiert wird. Fotos: Girgla (2) / Weindl (1)

Sehen das die Bürger auch so? Ist und bleibt Schwarzach ein Ort, an dem man sich ansiedelt?

Davon gehe ich aus. Denn im Neubaugebiet "Brestlich" haben wir im zweiten Bauabschnitt 50 Bauplätze verkauft, viel schneller als gedacht. Und es stehen noch immer viele Interessenten auf der Warteliste. Man fühlt sich hier einfach wohl. Die Lebensqualität für alle Altersklassen ist in Schwarzach sehr hoch, und wenn künftig das ehemalige Hotel als Seniorenheim genutzt wird, wird sie noch einmal ansteigen.

Nun gab es in der Vergangenheit auch Unstimmigkeiten. Stichwort: Entwidmung Tonwerkstraße. Was war da los?

Da ging es um einen Teilbereich der Tonwerkstraße zwischen Schwarzach-Halle, Freibad und "alla-hopp"-Anlage. Also nicht um den Rückbau, sondern ein Teilstück von ca. 100 Metern sollte keine Durchgangsstraße mehr sein, sondern im Rahmen eines Parkleitsystems dem Parkplatz zugerechnet werden. Die Anregung kam ursprünglich aus der Bürgerschaft. Der Wunsch war, aufgrund der hohen Besucherzahlen in der Nähe des Freizeitareals eine verkehrsberuhigte Zone zu schaffen. Die Entwidmung wäre die einfachste und kostengünstigste Lösung gewesen. Aber etwa 270 Bürgerinnen und Bürger dokumentierten mit ihrer Unterschrift, dass sie damit nicht einverstanden waren. Der Gemeinderat hat dies dann entsprechend gewürdigt und die Entwidmung war vom Tisch. Im Nachhinein blieb alles beim Alten und so wie es jetzt ist, klappt es gut. Ich denke, es war einfach nicht die Zeit dafür.