Von Bernd Kühnle

Schwarzach. Annika stellte für einen Moment ihr rhythmisches Hüpfen und Klatschen ein und auch ihr begeistertes Mitsingen unterbrach sie kurz: "Die Show und der Gesang fetzen dir direkt durch den ganzen Körper! Jetzt kann mich niemand mehr halten!", rief sie und sprang sofort wieder zu ihrer Gruppe zurück, um dort ihr überschäumendes Temperament mit ihren Freunden in Tanzschritte umzusetzen. Besser konnte die Wirkung, die "Barbed Wire" bei den Besuchern in der ausverkauften Schwarzach-Halle auslöste, kaum beschrieben werden. Die Band lieferte ein echtes Spektakel ab. Ein absolut gelungener Auftakt zur Veranstaltungsreihe, mit der die SF.Band Schwarzach nun (nachträglich) ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

Während Chris mit dem Mikro in der Hand über die Bühne fegte, um sein enthusiastisches Publikum weiter aufzuheizen, hämmerte der harte Beat von Michi einen gewaltigen Rhythmus in den Raum. Max zauberte mit seinen Bass Vibrationen in die Eingeweide der Zuschauer. Und Philipp schickte mit seiner Gitarre helle Riffs mit kurzen, melodisch prägnanten Motiven in den Saal, untermalte und verstärkte mit der ostinaten Wirkung seiner Läufe das Gesamtbild der bewegenden Musikveranstaltung. Eingebettet in diese gekonnten Vorführungen, sorgte Frank für die direkte Verbindung zum Publikum. Während seiner Gesangseinlagen nahm er das Partyvolk an die Hand, animierte zu Tanzschritten und wilden Bewegungen. Lautstark trat er in einen gesanglichen Dialog mit den Zuschauern ein, während er "I’m Gonna Be – 500 Miles" von den Proclaimers in die tobende Schwarzach-Halle schmetterte. Aufgewertet wurde das beeindruckende Soundangebot vom einzigen weiblichen Bandmitglied: Franzi war nicht nur in die gesanglich gemeinsam vorgetragenen Stücke wie "Shut up and dance", "High hopes" oder "Blinding lights" eingebunden, sondern konnte auch solistisch bei "good 4 u" von Olivia Rodrigo, "Abcdefu" von Gayle oder "Irgendwie nur geträumt" von Nena und weiteren Songs überzeugen.

Auch Chris, der seine gesanglichen Darbietungen immer wieder mit lebhaften Tanzeinlagen würzte, stülpte sein ausuferndes Temperament über den Saal, als er "Chöre" von Mark Forster oder "Hoch" von Tim Bendzko intonierte. Dass er auch Volksmusik beherrscht, zeigte sich nicht nur bei "Hulapalu" von Andreas Gabalier. Mit einem Volksmusik-Medley samt Abstecher in die 80er- und 90er-Jahre bis hin zu "Major Tom", vorgetragen von André, leitete Chris gemeinsam mit Franzi und Frank zur ersten Pause über. Kurz Zeit für die Musiker, ein paar Minuten durchzuatmen und sich noch einmal zu sammeln, standen doch noch zwei weitere Konzertabschnitte auf dem fulminanten Programm. Auch dabei trat Barbed Wire immer wieder zu einer begeisternden Symbiose zusammen, bei der die Musiker und das Publikum eine Einheit bildeten und sich gegenseitig an Musik und Rhythmus geradezu berauschten.

Rainer Baumann, Gründungsmitglied und Manager der Erfolgsband, dankte den Spezialisten für Veranstaltungstechnik "wakeup" aus Buchen. Mit sauber getakteten Licht- und anderen Spezialeffekten inszenierten sie eine beeindruckende Bühnenshow, mit der sie die Wirkung von Musik und Gesang stimmig unterstrichen. Auch wies er darauf hin, dass Barbed Wire sein 20-jähriges Bandbestehen in Geiselwind am 23. April vor rund 5000 Zuhörern feiern werden. Neben der aktuellen Besetzung werden dann auch zahlreiche früheren Bandmitglieder zu hören sein.

Thomas Schäffer, Abteilungsleiter und Schlagzeuger der SF.Band Schwarzach zeigte sich glücklich, mit Barbed Wire eine Band verpflichtet zu haben, die die "Halle zum Beben brachte". Den gleichen Effekt, allerdings in einer anderen Musikrichtung, verspricht er sich vom Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr. Die hat im Rahmen der nächsten Jubiläumsveranstaltung – am Mittwoch, 6. April, 20 Uhr, ihren Auftritt in der Schwarzach-Halle.

Info: Weitere Infos zu Bandgeschichte und Jubiläumsveranstaltungen finden sich unter ww.sf-band.de.