Auslaufend ist der Werkrealschulzug an der Müller-Guttenbrunn-Schule in Mosbach: Auch nach der Schülerlenkung reicht die Zahl der angemeldeten Schüler nicht zur Bildung einer Eingangsklasse. Der Sekundarbereich der MGS wird daher „auslaufend aufgehoben“, wie es im Schulgesetz formuliert ist. Archivfoto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Versuch ist nicht geglückt, das Instrument "Schülerlenkung" hat nicht ans gewünschte Ziel geführt: Der Werkrealschulzug der Müller-Guttenbrunn-Schule (MGS) Mosbach wird "auslaufend aufgehoben". Und in der Großen Kreisstadt künftig nur noch ein Werkrealschulstandort existent sein. Nach mehr als zwei Dutzend Tagesordnungspunkten hatte Oberbürgermeister Michael Jann am Ende der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Gremium und die Zuhörer darüber in Kenntnis gesetzt.

An der MGS ist die Mindestschülerzahl zur Bildung einer Eingangsklasse für die Werkrealschule nicht erreicht worden, statt der geforderten 16 Schüler hatten sich am Ende nur zwölf im Masseldorn angemeldet. Nachdem bereits im Vorjahr keine 5. Klasse gebildet werden konnte und ein sogenanntes Hinweisverfahren eingeleitet worden war, bedeutet die neuerliche Unterschreitung nun das Aus für den Sekundarbereich an der MGS. Die jetzigen Klassenstufen 6/7 und 8 können aber am gewohnten Standort noch ihren Abschluss machen, daher die Bezeichnung "auslaufende Aufhebung".

Mit einer gezielten Schülerlenkung hatte das Staatliche Schulamt Mannheim zuletzt versucht, die potenziellen Werkrealschüler (besser) auf die beiden Standorte Lohrtalschule und Müller-Guttenbrunn-Schule zu verteilen. Denn Ende Mai hatten sich im Lohrtal 30 Schüler(innen) für die Werkrealschule angemeldet, im Masseldorn nur deren acht. Elf Eltern, die ihr Kind bereits an der Lohrtalschule angemeldet hatten, wurden per Schreiben vom Schulamt aufgefordert, den Nachwuchs an der Müller-Guttenbrunn-Schule einzuschreiben. Ideelles Ziel der Lenkung: 19 Schüler(innen) an beiden Standorten.

Seit einigen Tagen hat man nun die Gewissheit, dass der Versuch der Schülerlenkung ins Leere gelaufen ist, was so mancher bereits bei Bekanntwerden der Lenkungspläne befürchtet hatte. Lediglich zwei der elf Kinder, die man von der LS weg und an die MGS gelenkt hat, sind dort auch angekommen. Und müssen sich nun, wie zehn weitere Schüler (und Eltern) erneut umorientieren. Ein äußerst unbefriedigendes Ergebnis, vor allem für die Betroffenen.

"Mir tun die Kinder und ihre Familien einfach unheimlich leid", sagt Georg Manhertz, Konrektor der Müller-Guttenbrunn-Schule: "Das ist eine traurige Entwicklung!" Manhertz hatte dieser Tage nun die traurige Pflicht, den an seiner Schule Angemeldeten mitzuteilen, dass dort keine 5. Klasse gebildet werden kann. "Aber für sie beim Wunsch der Schulart Werkrealschule die Möglichkeit besteht, sich jetzt an der Lohrtalschule anzumelden", wie es in der Mitteilung der Stadt zum Thema heißt. Welche Auswirkungen das dann am Ende tatsächlich auf die Anmeldezahlen im Lohrtal hat, könne verlässlich erst nach den Sommerferien gesagt werden.

Nach aktuellem Stand der Anmeldezahlen ist die Marke, die eine Ressourcenzuteilung für zwei Klassen nach sich zieht, allerdings schon überschritten. Uwe Wurz vom Staatlichen Schulamt Mannheim nennt auf RNZ-Nachfrage am Freitag 34 Anmeldungen, die (Stand 26. Juli) an der Lohrtalschule für die Werkrealschule vorliegen. Ab dem 31. Schüler erhalte die Schule einen Gegenwert, also etwa in Bezug auf die Lehrerstellen/-stunden, für eine zweite Klasse. Wie dieses Budget dann konkret organisatorisch verteilt wird, liege im Ermessen der Schulleitung, so Wurz weiter.

Vonseiten der Stadt müsse man ob steigender Anmeldungen an der Lohrtalschule wohl "Ausstattungsergänzungen" vornehmen, erläutert Dieter Kautzmann (Leiter der Abteilung Bildung und Generationen bei der Stadt Mosbach) das mögliche weitere Vorgehen, das auch die vorübergehende Umnutzung von Fachräumen zu Klassenzimmern vorsieht. Über derlei provisorische Maßnahmen hinaus müsse man sich bei der Stadt und im Gemeinderat nach den Sommerferien noch einmal intensiv Gedanken machen. Darüber, wie es nun - nach der missglückten Schülerlenkung - mittel- und langfristig weiter geht mit dem Werkrealschulstandort Mosbach. Entsprechende Gespräche kündigte OB Jann in der Gemeinderatssitzung jedenfalls an.

In dieser Runde fragte (sich) Gemeinderat Joachim Barzen, ob die ursprünglich geplante Zusammenlegung von Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule nicht doch "besser" gewesen wäre. Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2019 lag dem Gemeinderat ein neues Werkrealschulkonzept zum Beschluss vor, das (u.a. aufgrund der Entwicklung der Anmeldezahlen) vorsah, eine Werkrealschule Mosbach mit den beiden Standorten Lohrtal und Masseldorn zu führen. Zuvor war öffentlich und mitunter heftig über die mögliche Zukunft der Werkrealschule(n) in Mosbach diskutiert worden. Unmittelbar vor der Abstimmung über die neue Konzeption wurden die Pläne allerdings wieder geändert, da im Landtag das Instrument der Schülerlenkung gesetzlich gestärkt worden war. Statt unter dem Dach einer Werkrealschule wollte man nun die beiden Standorte als eigenständige Schulen weiterführen. Der entsprechende Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig.

Das wackelige Konstrukt, das die überraschende Kehrtwende mitsamt vorgesehenem Erhalt der jeweiligen Schul-Eigenständigkeiten schuf, es hat nicht gehalten. Auch die Schülerlenkung brachte keine Stabilisierung. Ist-Stand nach Diskussion, Konzeption, Umplanung und Lenkung: Künftig hat man eine Werkrealschule weniger in Mosbach - dafür aber weiterhin Gesprächsbedarf.