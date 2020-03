Mosbach. (ar) Rechtzeitig blinzelte die Sonne hinter den Wolken hervor und zeigte sich zur Schlüsselübergabe von ihrer schönen Seite. Das Mosbacher Schloss ist seit Sonntag in neuen Händen: Brigitte und Professor Klaus Bochmann folgen auf Helmut und Heinold Kostner und sind nun die neuen Schlossherren.

Nach drei Jahrzehnten, in denen Helmut Kostner gerne in Mosbach gelebt habe, zieht es ihn wieder zurück in seine Heimat Südtirol. Er zeigte sich davon überzeugt, dass das Kleinod weiterhin in guten Händen ist. Die neuen Eigentümer haben indes konkrete Pläne mit dem Gebäude: Mit ihrer Stiftung wollen sie Teile des Schlosses wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen.