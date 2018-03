Von Pia Geimer

Zwingenberg. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", sagt das Sprichwort. Und vielleicht bringt es ja wieder Glück, wenn der Deckel schon Anfang Februar ein bisschen gelupft wird und Presse einen kleinen Blick in das kommende Festspielprogramm von Zwingenberg werfen darf. Für den Intendanten Rainer Roos ist es seine vierte Spielzeit als musikalischer Leiter, für Schirmherrn Achim Brötel die 13. - eine Glückszahl, da ist er sich sicher. Denn die letzten vier Jahre haben den Schlossfestspielen Traumquoten von über 80 Prozent Auslastung beschert. Mit frischen Ideen und unermüdlichem Einsatz haben Rainer Roos und sein Team das Neckardörflein nicht nur zu einem erfolgreichen neuen Musicalstandort gemacht, sondern allgemein zu einer Spielstätte, die auch in den großen Metropolen beachtet wird.

Aufgrund des überwältigenden Erfolgs in der vergangenen Spielzeit und vieler Nachfragen hat man sich entschlossen, "The Rocky Horror Show" in diesem Jahr noch einmal auf den Spielplan zu setzen. Und es ist tatsächlich gelungen, die grandiose Besetzung von 2017 unter der Regie des sympathischen Star-Choreografen Simon Eichenberger komplett wieder zusammen zu bekommen.

Die zweite Zwingenberger Hauptproduktion verspricht Operngenuss pur mit Mozarts Singspiel in deutscher Sprache "Die Entführung aus dem Serail". Regie führt dabei erneut Michael Gaedt, dessen legendäre "Freischütz"-Inszenierung von 2015 von Publikum und Presse gleichermaßen hochgelobt und stürmisch gefeiert wurde. Man darf also sehr gespannt sein, welche kreativen Ideen da wieder in Fülle sprudeln werden.

Die 36. Festspiele beginnen am 21. Juli mit einer "Kubanischen Nacht" im kleinen Innenhof mit der Band "Vientos des Caribe" - bereits jetzt restlos ausverkauft. Man muss also schnell sein in diesem Jahr, wenn man sich noch Karten sichern will. Der Vorverkauf läuft bereits, online auf www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und auch in den Vorverkaufsstellen der Tourist Infos.

Beim vierten Familienfest am 22. Juli können kleine (und große) Besucher und ihre Familien schon einmal ein bisschen Opernluft schnuppern und den Sängern ganz nah kommen. Rainer Roos wird sie als orientalischer Märchenerzähler durch dieses Programm führen. Abends gibt es dann ein großes Chorkonzert in der Kirche St. Afra in Neckargerach, der Festspielchor singt unter der Leitung von Chordirektor Karsten Huschke.

Die vierte Zwingenberger Open-Air-Gala rückt diesmal im Spielplan zwischen die beiden Hauptproduktionen auf den 27. Juli. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die geniale Bühnentechnik, die auch in dieser Spielzeit wieder für das Musical zur Verfügung stehen wird, schon an diesem Abend einzusetzen. Unter dem Motto "Opera meets Rock" servieren Chefdirigent Rainer Roos, das Festspielorchester und eine Rockband gemeinsam mit international renommierten Solisten beliebte Welthits aus Oper, Filmmusik, Pop und Rock.

Die Oper "Entführung aus dem Serail" hat am 26. Juli Premiere, es folgen zwei weitere Aufführungen am 28. und 29. 7.. Achtung: auch hier sind schon viele Karten weg! Wie im letzten Jahr wird es für Schulklassen Gelegenheit geben, Proben zu besuchen und die Sänger und Tänzer bei der Vorbereitung zu beobachten.

Das Kult-Musical "The Rocky Horror Show", startet dann am 2. August. Fünf Aufführungen hindurch verwandelt sich der Schlosshof auf spektakuläre Weise, wenn der schräge Dr. Frank N’Furter und seine durchgeknallte außerirdische Truppe einfallen. Auch in diesem Jahr gibt es für begabte Laienmusiker wieder die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Für das als "backing vocals" fungierende Solisten-Oktett werden noch Sänger gesucht.

Info: Wer dafür oder für den Festspielchor oder künftige Zwingenberger Produktionen vorsingen möchte, der kann zwei selbst gewählte Stücke (unterschiedliche Stile) vorbereiten und sich zum Casting am 25. Februar in der Sparkassenfiliale Neckarelz anmelden (Bewerbung per E-Mail an info@schlossfestspiele-zwingenberg.de).