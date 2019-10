Von Stephanie Kern

Neckarelz. Schweres Gerät wurde am Freitag in Neckarelz benötigt. Dazu brauchte es noch starke Nerven, wasserfeste Schuhe, dicke Socken und viele Pläne, die man verwerfen und weiterentwickeln kann. Detlev Ackermann, Gesamtkommandant der Mosbacher Feuerwehr, machte sich nämlich am Freitag zusammen mit Männern aus Mosbach und Neckarelz/Diedesheim zu einem besonderen Rettungseinsatz auf.

Der Wohnwagen des Zirkus Carl Althoff, der hier im September sein Gastspiel hatte, war wegen lang anhaltender Regenfälle nämlich immer tiefer in den Matsch gerutscht - und konnte nicht mehr von der Wiese des Neckarvorlands heruntergefahren werden.

"Da haben sich schon ein paar dran probiert. Wir sind jetzt hoffentlich die letzten", sagte Detlev Ackermann noch morgens um 9 Uhr, als Feuerwehr- und Zirkusleute zusammen anfingen, die Reifen des 25 Tonnen schweren Wohnwagens freizuschaufeln. "Jetzt sind wir schon bei Plan C", sagte er dann um 9.30 Uhr.

Ackermann und die Feuerwehrmänner hatten extra ein Schwergewicht mit auf den Platz zwischen Neckarelz und Diedesheim gebracht: den Rüstwagen. 290 PS und 16 Tonnen Zugkraft hat das Fahrzeug der Abteilung Mosbach Stadt. Ackermann: "So eine Kraft bekommt sonst kein Fahrzeug auf den Boden."

Er meinte damit vor allem die Fahrzeuge, die dem Zirkus schon helfen wollten. Das Technische Hilfswerk, mehrere Landwirte mit ihren Schleppern, sogar ein Kran der Firma Scholl waren schon vor Ort, um zu helfen. Alle mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. "Und jetzt ist auch noch die Hinterachse gebrochen", sagte Joanna Weisheit, der der Schock ins Gesicht geschrieben stand.

Erst im August gastierte der Zirkus in Neckarsulm. Eine Windhose fegte über die Stadt und zerstörte dabei auch große Teile der Zirkuseinrichtung. "Sämtliche Zeltanlagen, das große Spielzelt, das Gastro-Vorzelt und das geräumige Tierzelt wurden zerstört. Ein tonnenschwerer Container, der die Basis für das Tierzelt bildet und den riesigen Teleskopmast trägt, wurde umgedrückt wie eine Streichholzschachtel. Keine einzige Zeltplane blieb verschont", berichtete Joanna Weisheit, was im August geschehen ist. Durch Spenden und Ersparnisse schaffte es der Zirkus, weiterzumachen.

Im September kamen die Zirkusleute mit ihren Tieren (Hunde, Pferde und Kamele) nach Mosbach. "Bei strahlendem Sonnenschein. Aber dann hat es zwei Wochen durchgeregnet", erzählte Weisheit. Die Wiese, die Spielstätte war, wurde immer matschiger.

Am Tag der Abreise kam man mit den schweren Anhängern gerade so weg. Nur der Wohnwagen der Weisheits musste stehen bleiben. Seitdem schlafen die Zirkuschefs im Stroh bei den Tieren. "Zum Glück konnten wir noch die Kostüme rausholen." Denn selbst das Betreten des Wohnwagens war irgendwann nicht mehr möglich.

Die Anwohner in der Diedesheimer Neckargasse haben die Bemühungen der Familie Weisheit immer wieder verfolgt. "Die arbeiten wie die Verrückten", sagte einer, dem die Situation der Schausteller unheimlich leid tut. Er war es auch, der Detlev Ackermann und seine Männer um Hilfe gebeten hat. Seinen Namen möchte er aber nicht in der Zeitung lesen.

Derweil probierten die Profis der Feuerwehr weiterhin alles, um den Wohnwagen aus dem Schlamm zu ziehen. Vorher musste die Achse gerichtet werden. Bis 13 Uhr hatte das gedauert, danach musste der Rüstwagen sich ins Zeug legen, Stück für Stück den Anhänger aus dem Matsch ziehen. Die Reparatur muss dann noch erfolgen, denn die Achse ist hinüber. "Das kann so im Matsch keiner reparieren", sagte Ackermann, die Schuhe über und über mit Matsch bedeckt. Am Ende des Rettungseinsatzes - gegen 16.30 Uhr - ist der Hänger endlich aus dem Schlamm raus. Für die Zirkusfamilie Weisheit ist das aber noch lange keine Erlösung...