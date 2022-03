Von Peter Lahr

Schefflenz/Seckach. Unter dem Motto "Die Gedanken sind frei" luden am Freitagabend die Musikvereine Oberschefflenz und Seckach zu einem Freiluft-Doppel-Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe ein. In beiden Orten konzertierten die Musikerinnen und Musiker ohne Gage und sammelten kräftig Spenden für die SWR1-Aktion "Herzenssache". Am Ende rundeten die Aktiven den Betrag aus der Spendentuba noch großzügig auf, sodass 4000 Euro zusammengekommen sind; jeder der beiden Vereine wird davon die Hälfte überweisen.

"Der brutale Überfall auf die Ukraine und das damit ausgelöste, große Leid unzähliger unschuldiger Menschen macht uns alle sehr traurig und fassungslos. Die Unbegreiflichkeit eines Krieges mitten in Europa führt bei uns jedoch nicht zu Apathie und Mutlosigkeit. Wir wollen vielmehr unseren Teil zur Bewältigung der Kriegsfolgen und zur vielfach geübten tätigen Nächstenliebe in unserem Land beitragen." Mit diesen Worten erläuterten die beiden Dirigenten Bernd Heß (MV Oberschefflenz) und Martin Heß (MV Seckach) die Motivation für das außergewöhnliche Konzertprojekt. Das Konzert, zu dem allein in Oberschefflenz an die 200 Zuhörer kamen, war übrigens Teil einer landesweiten Aktion. Das Präsidium des Landesmusikverbandes hatte alle seine 6300 musiktreibenden Vereine dazu ermuntert. Gleichgültig, ob Orchester oder Chor, zahlreiche Konzerte setzten am Freitag ein Zeichen der Solidarität und praktischen Nächsten-Hilfe.

Auch das Datum war kein Zufall. Am 25. März jährte sich die Annahme der sogenannten Berliner Erklärung durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum 15. Mal. "Die darin festgelegten europäischen Werte des Friedens und der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, des Respekts und der gegenseitigen Verantwortung, der Toleranz, der Teilhabe, der Gerechtigkeit und der Solidarität sind für uns Musikerinnen und Musiker unveräußerlich und werden durch die universelle Kraft der Musik symbolisiert", sagten die Dirigenten. Dieses Aufbegehren sei übrigens keine neue Erfindung: "Die Chöre und Musikvereine im Land sind bereits seit dem 18. Jahrhundert Horte bürgerlichen Freiheitsstrebens."

Praktische Vorerfahrungen mit Balkon- und Freilicht-Auftritten haben die Musikvereine ja schon während der beiden Pandemie-Jahre mehrfach gesammelt. So wie sie damals Mut und Zuversicht unter den Zuhörern verbreiteten, hofften sie auch nun wieder, die Freunde aus der Ukraine zu ermutigen, sowie all jene Menschen, die sich weltweit aktiv gegen diesen sinnlosen Krieg stemmten. "Wir setzen dem Donnern der Kanonen die vereinende, tröstende und friedensstiftende Macht der Musik aus zigtausend Kehlen und Instrumenten entgegen."

Zwischen den beiden Kirchen versammelte sich in Oberschefflenz ein buntes Publikum zum Freiluftkonzert. Jugendfeuerwehr und Fußballer in Trikots waren ebenso dabei wie Familien mit Kindern und Senioren. Während Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig selbst musizierte, befand sich sein Schefflenzer Kollege Rainer Houck unter den Zuhörern. Solidarität nach Noten hatte der Musikverlag Rundel in Rot am See geübt. Denn er stellte die Noten für die "Ode an die Freude" sowie das Mottostück des Abends "Die Gedanken sind frei" kostenlos zur Verfügung.

Hochemotional war die Stimmung auf dem Marktplatz, als die Musikerinnen und Musiker in die einbrechende Dämmerung hinein konzertierten. Kleine Lichtpunkte setzten die Klemmlichter an den Notenständern. Die tiefblau werdende Stunde illuminierten darüber hinaus zahlreiche Kerzen, die die Zuhörer mitgebracht hatten. Das gut halbstündige Konzert mit sechs Stücken ergänzten Augenzeugenberichte aus der Ukraine.

"Segne uns mit Freiheit", so lautet eine Zeile aus dem gespielten "Prayer of the Ukraine". Damit hatte Mykola Lysenko 1885 nicht nur ein patriotisches Lied geschaffen. Es mutierte bald zu einer geistlichen Hymne, die seit dem Überfall Putins auch international bekannt wurde.

Vor 30 Jahren erschien die Michael-Jackson-Ballade "Heal the World". Der Wunsch des Sängers, die Zuhörer sollten die Welt zu einem besseren Ort machen, ist zwar bis dato nicht erfüllt. Aber Aktionen wie jene in Schefflenz und Seckach könnten doch ein Stück weit dazu beitragen. Mit der ukrainischen und deutschen Nationalhymne endete das Konzert. Die Zuhörer applaudierten nicht nur kräftig, sondern spendeten auch reichlich. "Jeder Cent kommt an", versprach Martin Heß, der moderierte.