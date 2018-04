Von Peter Lahr

Schefflenz. Wer an den Energieversorger EnBW denkt, wird nicht sofort an Kröten denken. Zumindest nicht an ganz reale. Gleichwohl fördert das Unternehmen zusammen mit der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bereits seit 2011 den Schutz bedrohter Amphibien und Reptilien im Ländle. Drei mal in Folge hatte sich die Gemeinde Schefflenz erfolgreich um das Förderprogramm "Impulse für die Vielfalt" beworben. Höchste Zeit also für einen Vor-Ort-Termin. Erst im Schefflenzer Rathaus, dann draußen im Waidachswald, trafen sich die Akteure am Donnerstagvormittag und zeigten sich beeindruckt von der Arbeit der Forstleute. Feinfühlige Baggereinsätze haben eine Reihe von Laichgewässern vor dem Verlanden bewahrt.

"Wir erbauen und errichten seit Jahrzehnten Anlagen. Die sind immer ein Eingriff in die Natur. Da ist es klar, dass wir auch freiwillige Ausgleichsmaßnahmen ermöglichen, um Biotope zu erhalten", erläuterte EnBW-Kommunalberater Bernhard Ries das Engagement des Unternehmens. Zusammen mit der LUBW habe man bereits vor zehn Jahren die Landes-Initiative "Aktiv für die biologische Vielfalt" entwickelt. Über 100 Projekte wurden bereits unterstützt. Auch weiterhin könnten "Ideengeber" ihre Vorschläge einreichen, fügte EnBW-Umweltprojektleiter Ricardo Plagemann hinzu. Die aktuelle Abgabefrist für Anträge ist der 11. Mai.

Bereits drei mal haben sich die Schefflenzer erfolgreich beworben und konnten die Erfolge ihrer Arbeit eindrücklich präsentieren. Rund um Schefflenz seien ehemalige Tonabbauareale zu Biotopen geworden, skizzierte Revierförster Gerd Hauck die Ausgangssituation. Doch die von Niederschlägen gespeisten Kleingewässer drohten im Lauf der Jahre zu verlanden. Um Kammmolchen, Laub- und Springfröschen zu helfen, müsse man deren Laichgewässer regelmäßig ausbaggern und im Uferbereich die verschattenden Gehölze auslichten.

"Kleingewässer sind eine Daueraufgabe", wusste auch Martin Hochstein. Der Leiter der Forstbetriebsleitung Adelsheim kennt die nahe beieinander liegenden Kleingewässer im Waidachswald wie die berühmte Westentasche und sprach sie als Teil eines größeren Biotopkomplexes an. "Ich zähle jedes Jahr die Laichballen", kommentierte er vor Ort. Nach dem Ausbaggern brauche es eine Zeit, bis die Population wieder einen Sprung nach oben mache. Aber bereits im dritten Jahr komme die neue Generation zu "ihrem" Gewässer zurück.

Als außergewöhnlich attraktiv bewertete Bürgermeister Rainer Houck die Förderung. Denn es sei mittlerweile sehr selten, dass Projekte mit bis zu 90 Prozent gesponsert würden. "Wir sind mit Engagement dabei", erklärte der Schultes und lobte die Antragsteller für ihre gute Projektbeschreibung. Generell schaue man in der Gemeinde, dass im Wald nicht nur Holz produziert werde, sondern auch die Waldbiotope in ihrer Vielfalt erhalten würden.

Allein im letzten Jahr erhielten die Schefflenzer knapp 4000 Euro aus dem Fördertopf. Das Maximum, mit dem man ein Projekt unterstütze, bezifferte Plagemann auf 7000 Euro. Auch wenn der jüngste Tümpelstrand zunächst noch sehr nach "tabula rasa" aussehe, sei das Vorgehen absolut sinnvoll, unterstrich auch Julia Schwandner von der LUBW. Wichtig sei, dass die Sonne wieder das Gewässer erwärmen könne.

Info: www.enbw.com/biodiversitaet