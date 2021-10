Dem Bauvorhaben in der Oberschefflenzer Ringelgasse erteilten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung des Rats in Schefflenz eine Absage. Dass Wohnraum in Schefflenz gebraucht wird, ist aber unbestritten. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Schefflenz. Wohnraum wird gebraucht, es fehlen Wohnungen, Bauplätze sind so schnell ausverkauft, dass Gemeinden gar nicht schnell genug neue ausweisen können. Wenn dann Baulücken in den Ortskernen geschlossen werden, alte Häuser wieder mit Leben erfüllt werden, ist das für Gemeinden eigentlich ein Grund zur Freude. Dass die Schließung von Baulücken, die Schaffung von Wohnraum aber auch eine zweite Seite hat, darauf machten zu Beginn der Gemeinderatssitzung in Schefflenz am Montagabend einige Bürger aufmerksam.

Konkret ging es um ein Bauvorhaben in der Oberschefflenzer Ringelgasse. Dort soll laut Planungen ein 13 Meter hohes Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten gebaut werden. "Auch aus unserer Sicht ist die Höhe problematisch", gab Bürgermeister Rainer Houck als Antwort auf die Kritik der unmittelbaren Anwohner zurück. Das Grundstück liegt im alten Ortskern und fällt damit baurechtlich in die "Abrundungssatzung": Ein Bauprojekt muss sich hier "nach Art und Maß der baulichen Nutzung" in die Umgebung einfügen. "Ich lebe schon mein ganzes Leben in Schefflenz. Dieser Bau würde uns unsere ganze Lebensqualität nehmen. Wir sind die Leidtragenden", sagte eine Anwohnerin. Mit wie vielen Emotionen das Thema behaftet ist, zeigte ihr nächster Satz: "Das ist dann für uns wie eine Gefängnismauer."

"Es muss reinpassen"

Die Räte hatten den Anwohnern aufmerksam zugehört, auch wenn sie erst später über das Bauvorhaben zu entscheiden hatten. Die Verwaltung hatte aber ebenfalls (schon im Vorfeld) gut zugehört und sich die Situation angesehen. Das Einfügen des Baukörpers in die Umgebung, das sehe man auch in der Verwaltung nicht. "Besonders die Höhe ist problematisch", so Houck. Sein Vorschlag lautete, das Einvernehmen zu versagen. Einige Räte äußerten sich in der Diskussion ähnlich. "Ich erachte Verdichtung für wichtig, aber nicht um jeden Preis", sagte etwa Friederike Werling. "Es muss reinpassen", meinte Andreas Feil. Einen etwas anderen Blick wollte Sacettin Bakan auf das Projekt richten: "Es ist streitbar, das steht außer Frage. Sagen wir jetzt immer: Wohnraum ja – aber nicht bei uns?" Letztlich entschied sich die Mehrheit gegen eine Zustimmung zu dem Projekt. Diese Ablehnung wird nun ans Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises weiter gegeben, das den Antrag nochmals prüfen wird.

In der Mittelstraße soll neben Bauplätzen für Einfamilienhäuser auch Platz für Mehrfamilienhäuser eingeräumt werden. Foto: S. Kern

"Es ist eine spannende Aufgabe, Bereiche für das Thema Verdichtung zu finden", meinte Houck zum abgelehnten Bauvorhaben. Der Satz passte aber auch auf ein Vorhaben, das die Gemeinde gemeinsam mit den Planern von IFK Ingenieuren vorantreiben möchte. "Bebauungsplan Mittelstraße" hieß es lapidar auf der Tagesordnung. Jürgen Glaser und Melanie Steiner hatten drei Varianten mitgebracht, um weiteren Wohnraum zu schaffen. Als Favorit kristallisierte sich schnell Variante drei heraus: Vier Einfamilien- und zwei Mehrfamilienhäuser könnten entlang der Mittelstraße, unterhalb des oberen Herrlichwegs, errichtet werden. So würde man 37,8 Wohneinheiten schaffen und Bauland ausweisen, bis das nächste große Baugebiet geplant werden kann. Denn die Nachfrage nach Bauplätzen ist ungebrochen, aber auch Wohnungen fehlen. "Das Ziel ist, das so verträglich wie möglich zu gestalten", sagte Houck. "Wir sehen großes Potenzial in Variante drei", bekräftigte der Bürgermeister. Das sah auch ein Großteil der Räte so: "Ich kann es mir gut vorstellen", sagte etwa Hermann Rüger. "Wir brauchen mehr Mietwohnraum", meinte auch Friederike Werling. "Ich denke, zwei Mehrfamilienhäuser lassen sich gut integrieren", sagte auch Gero Wohlmann. Der Variante drei stimmten die Räte dann geschlossen zu – der Bebauungsplan geht nun den Gang des weiteren Planverfahrens.

Bauen – nur etwas anders – stand dann nochmals auf der Tagesordnung: Für die Erweiterung des Kindergartens Oberschefflenz müssen die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten vergeben werden – die Angebotsfrist läuft aber erst am kommenden Mittwoch aus. Deshalb erbat sich Rainer Houck vom Gemeinderat die Ermächtigung, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben – was der Rat auch gewährte, falls die Summe die Kostenschätzung nicht deutlich übersteigt.