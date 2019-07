Was für ein Druck: Unter anderem bei der Feuerwehr durften die Kinder beim Blaulichttag in Oberschefflenz kräftig mit anpacken. Foto: Rüdiger Eberle

Schefflenz. (rü/rnz) Bereits Wochen vor dem großen Ereignis hatten sich die Kinder und Erzieherinnen intensiv mit dem Deutschen Roten Kreuz, DLRG, THW, Polizei und Feuerwehr beschäftigt. In einem vielfältigen Aktionsangebot wurde zunächst das bereits vorhandene Wissen der Kinder gesammelt und durch interaktive Methoden erweitert. Einsatzfahrzeuge wurden gemalt, Polizeikellen gebastelt, Teddybären verarztet. Auch die zum Thema passenden Playmobilfahrzeuge, Bilderbücher oder Spiele der Kinder waren in diesem Zeitraum im Kindergarten gern gesehen.

Und dann war es endlich soweit, beim „Blaulichttag“ durften die Kinder des Kindergartens „Gernegroß“ in Oberschefflenz ihren Helden in echt begegnen und über einen ganzen Vormittag hinweg in deren Alltagswelt eintauchen. In Kleingruppen wurden die Kinder von jedem Ersthelferteam am jeweiligen Einsatzfahrzeug begrüßt. Dort durften sie dann unter anderem ihr eigenes Wissen über Notrufnummern, Ausstattungen und mögliche Notfalleinsätze unter Beweis stellen und Geräte sowie Uniformen ausprobieren.

Bei der DRK-Ortsgruppe Schefflenz war es den Kindern beispielsweise möglich, ihren Blutdruck messen zu lassen oder sich mal selbst mit der Krankenliege in den Krankenwagen fahren zu lassen, wo dann noch gemeinsam das Beatmungsgerät erprobt wurde.

Utensilien wie Taucherbrille, -flossen und -gürtel konnten bei der DLRG-Ortsgruppe anprobiert, der schwere Rucksack mit Sauerstoffflasche und Schwimmweste übergezogen werden. Das THW aus dem Ortsverband Adelsheim wartete mit riesigen Bohrhämmern auf, welche die Kinder hochstemmen durften. Und dann ging es noch hoch hinaus: An einer Seilwinde wurden die Kleinen in die Lüfte gezogen. Beim Polizisten des Stützpunktes Mosbach angekommen, wurden die Kinder mit Mützen und Warnwesten zu waschechten Polizisten befördert, anschließend machten sie sich auf zur „Verbrecherjagd“. Im Polizeibus lauschte man neugierig dem Polizeifunk.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Schefflenz testeten die Kinder mit einem riesigen Wasserschlauch die Kraft des Wasserdrucks und die des hydraulischen Spreitzers. Zum Abschluss drehte man mit Polizeibus und DLRG-Wagen – gemäß dem Tagestitel – mit Blaulicht und Tatütata eine kleine Runde rund um Oberschefflenz.

„Alle Ersthelfer begegneten den Kindern auf Augenhöhe und gingen einfühlsam und individuell auf die jeweilige Kindergruppe ein“, freuten sich am Ende die Kindergartenverantwortlichen, deren Dank all jenen Helfern, Erzieherinnen und Eltern galt. Besonderes Lob erhielt zudem Stefan Meny, der in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat federführend für die Organisation verantwortlich war. Beeindruckt zeigte sich auch Bürgermeister Rainer Houck „von all dem Engagement, das an diesem Tag gezeigt wurde.“