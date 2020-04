Von Stephanie Kern

Schefflenz. Eine gute halbe Stunde dauerte die jüngste Sitzung des Gemeinderats in Schefflenz. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Verabschiedung des Haushalts für das aktuelle Jahr.

Der ließ aber weder bei Verwaltung noch bei Gemeinderäten Freude aufkommen. "Für die Haushaltsplanung 2020 folgte eine Hiobsbotschaft auf die nächste", heißt es im Vorbericht von Kämmerin Kathrin Weimer. Vier Faktoren stellen die Gemeinde vor schwere (finanzielle) Herausforderungen: die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gehen zurück, die Kreisumlage wird erhöht (Mehrausgaben von 220.000 Euro), einen Gewinn aus der Forstwirtschaft gibt es nicht mehr (Defizit von 74.000 Euro) und die Erwirtschaftung der Abschreibungen (sie schlagen mit rund 680.000 Euro zu Buche). "Das ist wirklich der schlimmste Haushalt, den wir je aufgestellt haben", zog Bürgermeister Rainer Houck im RNZ-Gespräch ein Fazit. Denn die finanziellen Rahmenbedingungen lassen weniger Investitionen zu. "In der Haushaltsplanung waren wir daher gezwungen, die Ausgabenansätze auf das absolute Minimum zu beschränken. Hierunter fielen auch z. B. der vollständige Verzicht auf das Kaltasphaltprogramm zum Straßenunterhalt sowie die Streichung der Kanalsanierungsmaßnahme in der Ortsdurchfahrt in Kleineicholzheim", erklärte Houck.

Im Ergebnishaushalt plant die Gemeinde mit einem Defizit von 72.550 Euro. Den Erträgen von rund 9,162 Millionen Euro stehen Ausgaben von rund 9,235 Millionen Euro gegenüber. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 350.000 Euro geplant, die Gesamtverschuldung wird bis Ende 2020 somit auf 865 Euro pro Einwohner steigen.

Es muss und soll aber trotzdem investiert werden in Schefflenz, auf 3,899 Millionen Euro belaufen sich die Kosten für Investitionen. Dafür müssen diese an mancher Stelle allerdings abgespeckt werden. Die Realisierung einer Wärmeverbundzentrale für die Schefflenztalschule, die Schefflenzhalle und die Kindertagesstätte "Sonnenschein" (Kosten: 750.000 Euro) wurde priorisiert. Hingegen lässt die Mittelknappheit bei der Sanierung der Umkleiden im Schefflenzer Freibad nur einen reduzierten Ansatz der gemeindlichen Eigenmittel zu. "Da wird reingesteckt, was geht", so Houck. Das sind aber statt 112.000 Euro nur noch 60.000 Euro. Den Rest müsse man in Zusammenarbeit mit dem Freibadförderverein abfedern. Die Feuerwehr Oberschefflenz braucht ein neues Fahrzeug (415.000 Euro), am Kindergarten Oberschefflenz wird der Anbau realisiert (507.500 Euro plus Sanierung Bestand 74.500 Euro), hinzu kommen viele kleinere Investitionen in Verwaltung, Schulen und Kindergärten.

Besonders schmerzhaft ist für den Schefflenzer Rathauschef aber die Streichung des Kaltasphaltprogramms. "Einen vernünftigen Substanzerhalt können wir so gerade nicht leisten." Im Vorbericht von Kathrin Weimer steht es noch deutlicher: "Es stehen schwere Jahre bevor, die der Gemeinde einige unliebsame Entscheidungen abverlangen werden."

"Noch nie sind mir die Abstimmungen so schwer gefallen, wie dieses Jahr", eröffnete Gemeinderat Hermann Rüger seine Wortmeldung. "Mir tut es leid, dass wir so viele Einrichtungen, Vereine – sagen wir einfach, so viele Menschen – in unserer Gemeinde enttäuschen müssen. Durch das neue Haushaltssystem hatten wir meiner Meinung nach aber keine andere Wahl. Sehr schade", so Rüger. Das Problem, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen, habe sich durch die Vorgaben der Doppik verschärft. Kommunen sollten rechnen wie Unternehmen, die Abschreibungen der Investitionen erwirtschaften. "Ich behaupte, das ist aber für eine Kommune überhaupt nicht möglich", meint Rüger. Als Beispiel nannte er die Kindergärten. Die Gemeinden seien verpflichtet, ausreichend Plätze vorzuhalten. Dazu brauche es aber Investitionen, deren Abschreibungen nun auch noch erwirtschaftet werden müssen. Die Einnahmen aus diesem "Tochterunternehmen" beliefen sich aber auf gerade mal knapp 50 Prozent der Ausgaben. "Würde ein Unternehmer ein Gebäude bauen und unterhalten, für das er keine Miete bekommt, und Personal einstellen für einen Betrieb, von dem er von vornherein weiß, dass er gerade mal 50 Prozent der Kosten erwirtschaften kann?", fragte Rüger. "Lieber Gesetzgeber: So geht es nicht", lautete deshalb sein Fazit.

Johannes Schäfer betonte ebenfalls, dass sich die Räte die Entscheidungen in drei (statt sonst zwei) Klausurtagungen zum Haushalt nicht einfach gemacht hätten. Schäfer kritisierte vor allem die Erhöhung der Kreisumlage. "So dürfen die Schefflenzer dieses Jahr 220.000 mehr an Kreisumlage berappen. Getreu dem Motto ,oben sticht unten’ attestiert diese Erhöhung der Kreistagsspitze sowie der Führung der Neckar-Odenwald-Kliniken bestenfalls ein ,stets bemüht’", meinte Schäfer. Man müsse sich komplett neu aufstellen, forderte Schäfer. "Was Schefflenz braucht, ist eine Vision. Diese Aufgabe sehe ich bei unserem Bürgermeister und seinem Team. Wir müssen die Zeit der bevorstehenden Rezession nutzen, um für die Zeit nach der Krise vorbereitet zu sein. Nur wirtschaftliches Denken und Handeln sichert unsere Zukunftsfähigkeit langfristig", lautete Schäfers Appell.