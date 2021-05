Von Stephanie Kern

Schefflenz. Der Haushaltsplan 2021 steht wieder unter den Vorzeichen der Coronapandemie – und die sind negativ: Für das Haushaltsjahr 2021 erwartet Katrin Weimer, die Kämmerin der Gemeinde Schefflenz, ein Defizit von 337.910 Euro. Über das Zahlenwerk mussten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung am Montagabend entscheiden.

"Im vergangenen Frühsommer mussten wir aufgrund der pandemiebedingten finanziellen Unsicherheiten eine Haushaltssperre verhängen, sodass nur die dringendsten unabweisbaren Auszahlungen möglich waren. Das betraf nicht nur die Baumaßnahmen und investiven Beschaffungen, sondern auch alle Unterhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushalts und selbst die Bewirtschaftungskosten, worunter zum Beispiel auch das Füllen unserer Heizöltanks fiel", führte Bürgermeister Rainer Houck ein. Denn für 2020 hatte Kämmerin Weimer ohnehin mit einem Defizit von mehr als 70.000 Euro gerechnet – die Unwägbarkeiten der Pandemie stellten die Gemeinde vor Herausforderungen und Unsicherheiten.

Deshalb ging dem Plan für 2021 der Blick auf 2020 voraus. Und da ist deutlich mehr in der Kasse, als die Verwaltung erwartet hatte – nämlich ein Überschuss von einer Million Euro. "Die Verbesserung resultiert aus verschiedenen Faktoren, die jedoch als Einmal-Effekte zu betrachten sind", sagte Katrin Weimer. So habe man eine hohe Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten (166.000 Euro) und gleichzeitig so gut wie keine Verluste bei der Gewerbesteuer verkraften müssen (nur 30.000 Euro). Zudem gab es ein kräftiges Plus bei den FAG-Zuweisungen (200.000 Euro mehr), im Forst (+347.000 Euro) und einen Landeszuschuss für die Aufwendungen der Pandemie. Gleichzeitig gab es weniger Ausgaben, da Maßnahmen zurückgestellt wurden oder aufgrund von Lieferschwierigkeiten oder fehlenden Genehmigungen nicht angegangen werden konnten. Die vielen Faktoren zusammen ergeben dann den Überschuss von rund einer Million Euro – der aber auch dringend gebraucht wird.

Denn für 2021 sind viele der Einmalzahlungen nicht zu erwarten, und die bereits 2020 angedachten Maßnahmen sollen nun umgesetzt werden. Dabei sind zu nennen: Der Anbau am Kindergarten Oberschefflenz (516.500 Euro), die Sanierung der Umkleiden im Freibad (Maßnahme läuft, 237.000 Euro), die Wärmeverbundzentrale an der Schefflenzhalle (1,272 Mio. Euro über zwei Jahre), Beschaffungen für den Bauhof (200.000 Euro), Erschließung eines neuen Baugebiets (438.000 Euro über zwei Jahre), Kanalbaumaßnahmen in Kleineicholzheim (315.000 Euro), eine Blitzersäule in Oberschefflenz und die Sanierung des Römerwegs Richtung Elztal (60.000 Euro). Positive Nachricht: Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann aus eigenen Mitteln bestritten werden – obwohl die Zuweisungen sinken und die Abschreibungen steigen.

"Ich bin mit der Art und Weise, wie die Haushaltsberatungen gelaufen sind, nicht einverstanden", sagte Gemeinderat Lutz Tscharf. Sehr spät hätten die Gremiumsmitglieder die Unterlagen bekommen. Zudem bemängelte er, dass dem Rat durch die schlechte Prognose des Vorjahres die Hände gebunden gewesen seien, "um Schefflenz positiv und kreativ voranzubringen". Tscharf betonte: "Ein bisschen mehr Optimismus ist angesagt. Was wir liefern, ist sehr ängstlich, wenn nicht sogar feige." Seine Konsequenz: Er stimmte dem Haushalt nicht zu.

Auch Andreas Feil kritisierte die späte Zustellung der Unterlagen, nur vier Tage vor der Haushaltsklausur. "Außerdem bin ich mit dem Ausbremsen der Flurneuordnung unzufrieden." Die Zuweisungen für den Forst (147.000 Euro erhält die Gemeinde aus einem Bundesprogramm) sollten auch dort belassen werden. Das sicherte Rainer Houck zu: "Die Gelder sind zweckgebunden und werden natürlich im Forst verwendet."

Hermann Rüger bedankte sich unterdessen bei Katrin Weimer: "In anderen Gemeinden gehört es schon zum Ritual, dass die Fraktionsvorsitzenden das Sparen anmahnen. Das müssen wir nicht tun, denn unsere Kämmerin tritt auf die Bremse und plant vorsichtig."

Die wichtigsten Kennzahlen noch im Überblick: Das Haushaltsergebnis wird mit minus 337.900 Euro veranschlagt, in den Folgejahren rechnet Kämmerin Weimer aber mit positiven Ergebnissen. Die Rücklage beläuft sich zum 1. 1. 2021 auf 1,682 Millionen Euro. Damit müssen das negative Ergebnis und die anstehenden Investitionen finanziert werden. Im Ergebnishaushalt stehen Ausgaben von 9,37 Mio. Euro Einnahmen von 9,036 Mio. Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt ist zwar ein Überschuss von 65.740 Euro eingeplant, davon müssen aber auch noch die Kredittilgungen in Höhe von 164.000 Euro bezahlt werden.

Der Rest (also nichts) stünde für Investitionstätigkeiten zur Verfügung. Trotz dem Finanzierungsmittelbedarf von etwa zwei Millionen Euro muss die Gemeinde aber wohl keine neuen Kredite aufnehmen. Die Schulden im Kernhaushalt werden sich im Laufe des Jahres weiter verringern: von 1,925 Mio. Euro (491 Euro pro Einwohner) auf 1,761 Mio. Euro (449 Euro pro Einwohner). Zusammen mit den Schulden aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung beläuft sich der Pro-Kopf-Schuldenstand dann auf 719 Euro pro Einwohner – deutlich unter dem Schnitt im Neckar-Odenwald-Kreis.

Alle Wahllokale sollen zu Fuß erreichbar sein

Ein bisschen Diskussionsbedarf gab es im Rahmen der Schefflenzer Gemeinderatssitzung dann noch beim Thema Wahlbezirke für die Bundestagswahl im September. Aufgrund der Erfahrungen bei der Landtagswahl schlug die Verwaltung vor, das Wahllokal in Kleineicholzheim zu streichen, die Kleineicholzheimer sollten in Oberschefflenz ihre Stimmen abgeben.

Das habe zwei Gründe, erklärte Rainer Houck: Einerseits sei bei der Landtagswahl nicht die erforderliche Stimmenanzahl für eine eigenständige Zählung zusammengekommen, weshalb die Wahlhelfer zum Zählen ohnehin nach Oberschefflenz umziehen mussten. Zum anderen sei das Wahllokal in Kleineicholzheim (der DRK-Raum) sehr klein und nicht gerade pandemiegeeignet. Gero Wohlmann meinte: "Ich fände es bedauerlich, wenn wir in Kleineicholzheim kein Wahllokal anbieten könnten." Lutz Tscharf unterstützte ihn: "Für mich ist das Demokratie, wenn man sein Wahllokal fußläufig erreichen kann." Friederike Werling hingegen plädierte dafür, vorsichtig zu sein und das Wahllokal in Kleineicholzheim aufgrund der Enge zu schließen. Dem Änderungsantrag Wohlmanns, das Wahllokal in Kleineicholzheim zu erhalten, folgte aber die Mehrheit der Räte, so dass im September in allen vier Ortsteilen gewählt werden kann. Die Wahllokale sind dann im DRK-Raum Kleineicholzheim, im Rathaus in Mittelschefflenz, in der Schefflenzhalle in Unterschefflenz und in der Roedderhalle in Oberschefflenz.

Eine Vergabe war noch abzuwickeln. Zur Überwachung der Wasserversorgung wurde 2007 eine Netzleittechnik für die verschiedenen Gebäude in der Gemeinde Schefflenz eingerichtet. Diese ist nun mehr als veraltet und Hard- und Software müssen ausgetauscht werden. Die Stadtwerke Mosbach und die Firma Sprecher haben dafür Kosten von 19.282 Euro veranschlagt und sollen die Erneuerung auch vornehmen.

Andreas Feil wollte noch öffentlich und ausdrücklich auf das Betretungsverbot landwirtschaftlicher Flächen (auch Wiesen!) hinweisen. Durch Hundekot werden diese verunreinigt, das könne fatale Folgen für die Nutztier haben. "Das ist ein stark wachsendes Problem", sagte Feil. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass Hundekot entfernt werde, mahnte Rainer Houck.