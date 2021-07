Cornelia Friedrich und Benjamin Schwarz sehen sich die Pläne für ihr Projekt in Schefflenz an. Vom Land gab es dafür auch eine große Förderung. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Schefflenz/Neckarelz. Ein ganz klein bisschen mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass Cornelia Friedrich im Schefflenzer Gemeinderat ihr Projekt vorstellte. Die Inhaberin des gleichnamigen ambulanten Pflegediensts plant in Mittelschefflenz die Errichtung eines Seniorenzentrums mit betreutem Wohnen, 24 Tagespflegeplätzen und einem Stützpunkt für den ambulanten Pflegedienst. Ein "wegweisendes Projekt", findet die baden-württembergische Landesregierung. Deshalb kann sich Friedrich nun über eine satte Förderung freuen: 480.000 Euro gibt es aus Stuttgart.

Gemeinsam mit Benjamin Schwarz hat die Chefin das Projekt fest im Griff. Der Architekt sitzt gerade am Plan, im Frühjahr will man anfangen, etwa ein Jahr wird es wohl dauern, bis das neue Haus dann mit Leben gefüllt werden kann. Von 4,8 Millionen Euro Baukosten geht Cornelia Friedrich aus. "Die Anfragen sind jetzt schon enorm, die Menschen wollen sich sogar schon auf eine Warteliste setzen lassen – dabei gibt es die noch gar nicht", berichtet Cornelia Friedrich, wie das Projekt ankommt. "Eine Dame wollte sogar schon für die Aufnahme bezahlen."

Vor allem die Plätze im betreuten Wohnen sind begehrt, ob es acht oder zehn werden, ist noch nicht ganz klar. Klar ist aber, dass man hier bei Bedarf und Erfolg noch anbauen und weitere Wohnplätze schaffen könnte. "Es ist für diejenigen interessant, deren Wohnraum zu groß ist, die ihr Haus nicht mehr allein bewirtschaften können, die aber eigentlich noch fit sind."

Das Projekt schwirrt schon länger in den Köpfen von Cornelia Friedrich und ihren Mitarbeitern. Seit zwölf Jahren gibt es den ambulanten Pflegedienst. "Wenn man dann merkt, dass die Leute nicht mehr zu Hause leben können, wenn wir sie dann in ein Heim verabschieden müssen – das ist schwer." Man wolle die Menschen aber so lange wie möglich begleiten. Dafür biete (bei den bereits Pflegebedürftigen) die Tagespflege eine große Chance. Das betreute Wohnen habe ebenfalls eine sehr langfristige Perspektive. Friedrich: "Das sind oft Menschen, denen es noch sehr gut geht. Wenn sie pflegebedürftig werden, können wir das dann aber auch noch leisten."

Bereits jetzt engagieren sich mehr als 60 Pflegekräfte für die Menschen in der Region. "Was wir geplant haben, sehen wir als Ergänzung zu dem, was wir jetzt tun", sagt Friedrich. "Ich bin überzeugt, dass es auch angenommen wird, wenn wir es organisieren und anbieten." Durch das Projekt entstehen in Schefflenz 30 neue Arbeitsplätze. Unterstützung spüre man von der Schefflenzer Verwaltung, aber auch vom Landratsamt. "Es gab eine Empfehlung vom Landrat für unser Projekt, das war hilfreich", sagt Friedrich.

Die Förderung stammt aus dem Innovationsprogramm Pflege, insgesamt werden acht Projekt mit 3,2 Millionen Euro gefördert. Die Förderung ist aber an Bedingungen gekoppelt: Sie muss für die Schaffung der Tagespflegeplätze verwendet werden und in den nächsten 25 Jahren an die Betreuten zurückgegeben werden. "Pflege ist teuer, und so kann es eine Entlastung für die zu Pflegenden sein." Auch das ist ein Ansporn, etwas zu schaffen, das bleibt. Ein großes Projekt ist es dennoch. "An Mut fehlt es uns nicht", sagt Cornelia Friedrich. "Es macht uns aber auch einfach Spaß." Das ist wohl die beste Motivation ...