Von Ursula Brinkmann

Mosbach-Sattelbach. Volksfeststimmung in Sattelbach. Bei bestem Wetter wurde am Sportgelände des SV Alemannia Sattelbach ein neues Angebot für Jung und Alt seiner Bestimmung übergeben. Hier können mehrere Generationen auf, an und in einer neu geschaffenen Stätte einander begegnen. So lässt sich in einem Satz ausdrücken, was als 32-Buchstaben-Wort ziemlich sperrig daherkommt: Mehrgenerationen-Begegnungsstätte heißt die Attraktion, kurz MGBS.

Sie gilt nicht nur dem Ort selbst, sondern den beiden Nachbardörfern Lohrbach und Reichenbuch ebenso, sodass das Bandwurmwort noch den Zusatz "der Höhendörfer" bekommt. Ungeachtet des langen Kompositums ist hier ein Ort entstanden, der "einen Meilenstein in der Entwicklung der Höhendörfer, des Sportvereins und der ganzen Stadt Mosbach bildet". So sagte es Sattelbachs Ortsvorsteher Arno Flicker bei der Einweihung. Eine ähnliche Bewertung traf SV-Vorstand Heiko Mackamull: "Unser Ort gewinnt durch diese Anlage eine deutliche Aufwertung."

Was einmal Bouleplätze und danach Brachwiesen waren, ist eine rundum ansprechende Fläche mit Fußball- und Beachvolleyballplatz, Outdoor-Fitnessgeräten, Abenteuerspielplatz, Basketballkorb und Pavillon geworden. Viele haben daran mitgewirkt – mit Rat, Tat und Geld. Geboren worden war die Idee 2018 von den SV-Vorständen Heiko Mackamull und Ronny Mackmull, mitgewirkt haben der Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher Flicker, der Mosbacher Gemeinderat mit Oberbürgermeister Jann, der Verein Leader Regionalentwicklung Neckar-Odenwald, die Dietmar Hopp Stiftung und Architekt Oliver Schnese.

Mehr als 300.000 Euro kamen von verschiedener Seite zusammen: knapp 38.000 Euro aus dem Mosbacher Stadtsäckel, 160.000 Euro Leader-Fördermittel und 109.000 Euro von der Hopp-Stiftung. Hinzugerechnet werden muss die Eigenleistung, die der Verein einbrachte, sowie zahlreiche Spenden. Die Eigenleistung des Sportvereins und da insbesondere die der Herren Mackamull und Mackmull bestand auch darin, nicht locker zu lassen in dem Bestreben, aus der Idee ein Projekt und eine reale Stätte zu machen. Was das hieß, machten die Schlagwörter deutlich, die Ronny Mackmull in seiner "Zeitstrahl"-Erzählung verwendete: "Eine Idee keimt, Geburtsstunde, Sternstunde, Geduld gefragt, schaffe schaffe, Endspurt, Freigabe".

Jann zeigte sich beeindruckt vom Einsatz so vieler. "Das kann sich mehr als sehen lassen", würdigte er die "tollen Leistungen" des Vereins und des Ortschaftsrates, der Hopp-Stiftung und von Leader. Aus dessen Mosbacher Vereinsgeschäftsstelle war Sabine Keller nach Sattelbach gekommen. "Wir sind stolz, ein Projekt mit auf den Weg gebracht zu haben, das zu einem tollen Treffpunkt mit sportlichen Möglichkeiten für Kinder und Familien werden wird." Die von Leader vergebenen EU- und Landesmittel zur Regionalentwicklung fließen weiter; Keller ermunterte: "Wir freuen uns über weitere Anträge bis zum 20. Oktober." Fast schon ein wenig hemdsärmelig war es zugegangen, als sich die Vereinsverantwortlichen an Ort und Stelle mit dem Sportbeauftragten der Hopp-Stiftung trafen, um ihr Anliegen vorzubringen.

Henrik Westerberg erinnerte sich an einen Tag im März 2020: "Da wurde ein Tisch auf die Wiese gestellt und ein Bild gemalt." Man hat den Referenten offenbar recht schnell überzeugen können und dieser den Geldgeber. "Unser Geld soll nicht im Sand versinken, sondern etwas bewirken", erklärte Westerberg den Fördergedanken.

Die Sattelbacher überzeugten mit dem Grundsatzgedanken, das Leben in den Dörfern und das Miteinander der Bewohner durch die Mehrgenerationen-Begegnungsstätte zu stärken. Die Socceranlage als innovative Trainings- und Begegnungsmöglichkeit war Westerberg besonders positiv aufgefallen. Und sie tat es auch am Tag der Eröffnung. Alemannia-Gewächs und Hoffenheim-Profi Dennis Geiger zeigte da sein Können künftigen Bundesliga-Kickern.

Zwischen Fußballfeld und Spielplatz war ein breites rotes Band gespannt. Nach Reden und tagesfrischen Spendenübergaben – der Ortschaftsrat überreichte einen Symbolscheck über 1000 Euro, die Sattelbacher Vereine gemeinsam 500 Euro – sollte mit dem fotogenen Durchschneiden des Bandes die Stätte endlich ihrer Bestimmung übergeben werden. Kaum war das geschehen, strömten auch schon die herbei, für die sie gemacht wurde: Eltern und Kinder, Omas und Opas kletterten und hüpften, rutschten und ruderten, schauten und schaukelten. Die Spendenbereitschaft der Sattelbacher aber war noch nicht erschöpft. Auf Ortsvorsteher Flickers Ankündigung: "Die ersten 100 Liter Bier gehen auf mich!", folgten schon bald zwei weitere Bierspendenansagen.