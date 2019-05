Von Heiko Schattauer

Mosbach. "Die Hubbel nerven und meine Mutter meckert ständig" - mit Kindern lassen sich ernste Botschaften doch immer noch am unterhaltsamsten transportieren. Die Beschreibung des leidgeplagten Jungen aus dem "Dokumentationsfilm" zu den Straßen im Neckar-Odenwald-Kreis war nur ein kleiner Teil der Inszenierung, die man seitens der Kreisverwaltung für den ersten "Straßengipfel" mit Verkehrsminister Winfried Hermann am Freitagabend im außergewöhnlich belebten Foyer des Landratsamts vorbereitet hatte.

Foto: zg

Neben dem einstimmenden Streifen zum beklagenswerten Zustand der Verbindungswege in der Region gab’s eine umfangreiche, aber wenig erfreuliche Ist-Analyse von Landrat Dr. Achim Brötel - und auch im Publikum hatte man sich für das Zusammentreffen mit dem prominenten Gast aus der Landesregierung bestens präpariert.

Die erste Steilvorlage lieferte indes einer der Mitinitiatoren der Veranstaltung, der Grüne Betreuungsabgeordnete für den Kreis, Manfred Kern. Als "Opfer der Bahn" erschien Kern nämlich nicht ganz pünktlich zum Start des Gipfels. Und konstatierte dann eben schon bei der Begrüßung, dass ihm nun klar sei, warum auf die Straßen in der Region so viel Wert gelegt wird. Wie sehr das Thema Straßen, oder genauer: deren vielfach schlechter Zustand, die Menschen hier bewegt, war bereits im Vorfeld der erstmals organisierten Veranstaltung mit Verkehrsminister Winfried Hermann deutlich geworden.

Stimmen vom "Straßengipfel" "Es wird inzwischen eben deutlich, dass man 20 Jahre lang zu Ungunsten des Verkehrs gespart hat." - Winfried Hermann zum Sanierungsstau auf den Straßen. "Jetzt weiß ich, warum man hier in der Region so viel wert auf die Straßen legt." - Landtagsabgeordneter Manfred Kern, nachdem er aufgrund von Zugverspätungen den Gipfel erst verspätet eröffnen konnte. "Ich kann die Züge nicht selbst pünktlich an ihr jeweiliges Ziel fahren." - Verkehrsminister Winfried Hermann zu Klagen über die Zuverlässigkeit/Pünktlichkeit der Bahn. "Geben Sie uns das Geld, den Rest machen wir dann." - Landrat Dr. Achim Brötel in Richtung Verkehrsminister zur Idee, den Kreisen selbst ein gewisses Budget für die Straßensanierung zu überlassen. "Es gibt keinen Anspruch auf Tempo 100. Wenn es die Straßenverhältnisse nicht zulassen, muss man die Geschwindigkeit auch mal reduzieren." - Winfried Hermann zu Straßen, die nur noch in reduziertem Tempo befahrbar sind.

Die Resonanz auf den RNZ-Aufruf zur Nennung von sanierungsbedürftigen Straßen war ebenso groß wie die auf den Gipfel im Landratsamt selbst. Vor vollem Haus oder "in der Höhle des Löwen" (wie es ein interessierter Bürger trefflich formulierte) durfte der Gast aus der Landeshauptstadt einerseits die Hintergründe seiner Verkehrspolitik darlegen, um andererseits mit den Klagen der Betroffenen konfrontiert zu werden.

"Dass da natürlich auch viel gejammert werden wird, war mir vorher schon klar", bekannte Winfried Hermann im Nachgang einer lebhaften Abendrunde. Dass er sich dennoch gestellt hat, wertschätzten Manfred Kern wie auch Landrat Achim Brötel, der den Motor für die holprige Straßenrunde natürlich selbst warm gefahren hatte.

"Berge von Löchern" sieht der Landrat mittlerweile auf den Landesstraßen in der Region, "nicht eine einzige Kreisstraße" sei in so schlechtem Zustand "wie viele unserer Landesstraßen". Infrastruktur und Verkehrssicherheit im Landkreis "leiden mehr und mehr", so Brötel.

Foto: schat

Zwar investiere das Land unter der politischen Verantwortung des Verkehrsministers Hermann "deutlich mehr Geld" in die Straßenerhaltung als das bei den Vorgängern der Fall gewesen sei. "Das reicht aber trotzdem vorne und hinten nicht, um auch nur die Substanz der Landesstraßen zu erhalten", analysierte der Landrat den beklagenswerten Zustand: "Es gibt extremen Nachholbedarf."

Die Liste der Landesstraßen, die nach Einschätzung der Verantwortlichen im Kreis dringend nach Sanierung schreien, ist dementsprechend lang. Und deckt sich weitestgehend mit der Mängelliste, die sich aus den Nennungen der RNZ-Leser erstellen ließ.

Die Vor-Ort-Einschätzung war denn auch ein wichtiger Ansatz, wie man dem Sanierungsstau, den auch der Verkehrsminister nicht wegdiskutieren wollte, künftig besser begegnen könnte. Der Ansatz von Landrat Brötel in Richtung Winfried Hermann formuliert: "Geben Sie uns das Geld, wir machen den Rest."

Foto: schat

Heißt: Vor Ort soll priorisiert werden, in welche Straßen zur Verfügung stehende Mittel investiert werden. Diese Idee löst, wenn auch in der Frage-Antwort-Runde noch einmal aufgegriffen, im Verkehrsministerium wenig Begeisterung aus. Es gebe durchaus eine ausgeklügelte Evaluation des Maßnahmenplans, skizzierte Hermann, der gleichwohl die besonderen Herausforderungen im ländlichen Raum sieht.

So dürfe es nicht sein, dass aufgrund der geringeren Frequentierung Straßen ganz aus dem Kriterienraster heraus fielen. "An die Durchschnittskriterien gehen wir nochmal ran", so Winfried Hermann. Auf dem Land könne man nicht die gleichen Kriterien anlegen wie in städtisch geprägten Regionen. Allerdings müsse man auch auf dem Land dazu kommen, das eigene Mobilitätsverhalten zu hinterfragen. Für Hermann zählt da nur der ganzheitliche Blick, der den ÖPNV und den Radverkehr mit einschließt.

"Wir haben aufgehört, alles zu versprechen und nichts zu halten", verdeutlichte Hermann vor der Diskussionsrunde. Man sei auf dem Wege der Besserung, der immense Sanierungsstau könne aber nicht von heute auf morgen abgebaut werden. "Es gibt keine wundersame Geldvermehrung und ich kann nicht alles in den Neckar-Odenwald-Kreis geben."

Foto: schat

Geben konnte der Verkehrsminister aber immerhin die Zusage, dass man sich in Bezug auf die unterschiedliche Einschätzung von dringenden Straßensanierungsmaßnahmen (Stichwort: Priorisierung) noch einmal intensiv mit den Verantwortlichen des Kreises austauschen wolle. Und die allermeisten der mangelhaften Verbindungen, die aus dem Publikum und vor allem vonseiten zahlreicher Bürgermeister aus der Region vorgetragen wurden, fanden sich am Freitag direkt als Vermerk in den Unterlagen der Ministeriumsmitarbeiter aus Karlsruhe und Stuttgart.

Landrat Brötel will indes zügig mehr als Vermerke: "Wir brauchen einen Masterplan für den NOK." Und da der Minister den Austausch und - bei entsprechender Einbringung planender Manpower aus der Region - auch zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt hat, will man nach dem Gipfel weiter dran bleiben am bewegenden Thema Straßen. "Gerne machen wir das auch als Pilotprojekt", so Brötel zur Option, dass der Kreis sich zum Wohle der Straßen personell für das Land einbringt.