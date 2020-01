Die Sanierung von Schulgebäuden, Kindergärten und Turnhalle war auch ein Aspekt der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Michael Jann beim Neujahrsempfang der Stadt Mosbach. So wird auch die denkmalgeschützte Grundschule in Diedesheim erneuert. Foto: Alexander Rechner

Von Peter Lahr

Mosbach. Zum Auftakt des Neujahrsempfangs der Großen Kreisstadt Mosbach legte die TBL-Big Band am späten Sonntagvormittag in der gut gefüllten Alten Mälzerei gleich richtig los. Den "Groove Merchant" würzten gut gelaunte Soli. Diese wiederum stimmten auf das große "Solo" von Oberbürgermeister Michael Jann ein.

Der Rathauschef widmete seine 23 Seiten starke Neujahrsansprache nicht nur aktuellen Entwicklungen. Nahezu die gesamte Stadtentwicklung seit Ende des Zweiten Weltkriegs ließ er detailreich Revue passieren. Das Fazit: Nach der Sanierung ist vor der Sanierung.

So stünden dieses Jahr nicht nur Schulen, Kindergärten und Turnhallen im Fokus. Auch das Rathaus müsse zukunftstauglich umgestaltet werden. Dass die Zeit am denkmalgeschützten Wahrzeichen der Stadt dränge, belegte der OB mit einem "Dachschaden" an der mittelalterlichen Konstruktion.

Auch wenn die finanziellen Spielräume gering seien, habe der Gemeinderat den aktuellen Haushalt einstimmig beschlossen. Herausgekommen sei "ein sehr ausgewogenes Gesamtwerk", so Michael Jann. Der "Mosbacher Sommer" und die Erlebnismärkte könnten auch weiterhin stattfinden. Vereine, Musikschule und Volkshochschule würden weiterhin gefördert – wie vielfach das ehrenamtliche Engagement. Denn: "Ohne die vielen Menschen, die sich täglich aufs Neue einbringen, wäre diese Stadt nicht ‚unser Mosbach‘."

Der Anstieg der Kinderzahlen stimmte den Rathauschef hoffnungsvoll. Gleichzeitig gemahnte er an die damit verbundenen Aufgaben. Stichwort "Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz".

Folgerichtig prägten den Haushalt 2020 Investitionsschwerpunkte im Bereich Bildung und Betreuung. "Ohne weiteren Zeitverzug notwendig" seien der Neubau der Kindergärten in der Waldstadt und in Neckarelz sowie die Grundsanierung beziehungsweise der Neubau des evangelischen Kindergartens "Guter Hirte" in Lohrbach.

Die denkmalgeschützte Grundschule in Diedesheim und die Pestalozzi-Realschule bildeten weitere Baustellen mit Umzugs-Zwischenlösung. Nicht zu vergessen die beiden Gymnasien, deren Bausubstanz man "kräftig ertüchtigen und erneuern" werde. Ein Neubau der Schulturnhalle in der Waldstadt lasse sich nicht finanzieren, weshalb die Räte sich für eine Renovierung aussprachen.

Noch lange kein Ende in Sicht sei beim Sanierungsstau, obwohl die Kommune kontinuierlich in Gebäude, Straßen und Kanäle investiere. Immerhin werde im neuen Jahr der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr weiter aktualisiert. Von der verbesserten Parksituation ging die Reise weiter über Pfalzgrafenstift (grünes Licht für Neuentwicklung) bis zur Dualen Hochschule (Einigung über Konkurrenzklausel).

Passend zum Thema "Sanieren" sprach Jann die "bedrohliche Lage" der Neckar-Odenwald-Kliniken an. Man müsse hier trennen zwischen der finanziellen Misere und der qualitativ guten Leistung aller Mitarbeiter. Das Umstrukturierungskonzept sei jedoch "mit heißer Nadel gestrickt". Einerseits machte sich der OB für den Erhalt der Geburtshilfe und der Gynäkologie in Mosbach stark, andererseits regte er an, sich nach "einem strategischen Partner aus dem Bereich der privaten Krankenhausträger umzuschauen". Immerhin die erste Forderung erhielt einen spontanen Applaus der versammelten Bürger.

Die Chronologie der Mosbacher Stadtentwicklung eröffnete Jann mit "der Aufnahme von Vertriebenen aus dem Osten". Ging es zunächst um die Wohnraumbeschaffung, so folgten nach "Bausünden aus den 60er-Jahren" (Kaufhaus Jacob, "Panzerkreuzer") weitere Sanierungsschritte in der Kernstadt, in Neckarelz und Diedesheim.

Das Motto "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" habe man bei der Umwandlung von Industriebrachen angewandt. Eine erfolgreiche Zwischenbilanz stellte Jann der 2012 begonnenen Sanierung "Altstadt" aus: "Mit Zuschüssen in Höhe von 3,3 Millionen Euro an Privatpersonen wurden private Investitionen mit einem Volumen von 40 Millionen Euro ausgelöst."

Eine letzte Anmerkung galt dem Thema "Verrohung in der Sprache". Hier warb der Redner für Toleranz, Respekt vor dem anderen Individuum und "mehr Sachlichkeit in der Diskussion."

Die Neujahrsbrezel der Bäckerinnung Neckar-Odenwald überreichte Obermeister Peter Schlär (r.) OB Jann. Foto: Peter Lahr

Dazu passte das "Gebäck aus einem Strang, durch das drei Mal die Sonne hindurchscheint." Richtig, Peter Schlär, der neue Innungsobermeister der ebenso frisch vereinigten Bäckerinnung Neckar-Odenwald, überreichte dem OB eine Neujahrsbrezel. Bei dem "nicht im Ladenkassensystem gebonten" Produkt handle es sich um eine vier Pfund schwere Spende sowie ein regionales Produkt. Passend dazu besangen im Finale Tamara Kühner und Peter Frey das "Home" sowie "Stuff like that there" – alles regionale Originale.