Mosbach. (stm) Abgesagt sind sämtliche Sitzungstermine der Gremien der Großen Kreisstadt Mosbach – nach aktuellem Stand der Dinge – bis Ende April. Wie es danach weitergeht, muss je nach Situation entschieden werden. Die Sitzung am Mittwoch, 6. Mai, jedenfalls steht derzeit noch regulär auf dem Sitzungsprogramm. Damit in der Zwischenzeit wichtige Maßnahmen nicht in Verzug kommen, hat Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann die Vergabe von verschiedenen Leistungen im sogenannten Eilverfahren getroffen. Die Stadträtinnen und Stadträte seien zeitnah über die notwendigen Schritte informiert worden, heißt es von der Stadtverwaltung.

Die Pestalozzi-Realschule befindet sich seit geraumer Zeit und noch bis voraussichtlich 2023 in einer grundlegenden Sanierung. Es handelt sich mit 5,5 Millionen Euro um das derzeit größte Schulbauprojekt der Stadt Mosbach. Um einen reibungslosen Ablauf der einzelnen Gewerke nicht zu gefährden, wurden die Planungsleistungen im Bereich Architekt, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro im Eilverfahren vergeben, teil die Stadt Mosbach am gestrigen Mittwoch mit. Aufgrund des Volumens des Großprojektes seien die Architektenleistungen europaweit ausgeschrieben worden, wobei sich das Mosbacher Architekturbüro Dorbath & Partner nach der Angebotsrücknahme eines weiteren Büros durchsetzen konnte.

Da die Auftragsschwelle es laut der Stadt zuließ, wurden die Ingenieurverträge im Bereich Technische Gebäudeausrüstung Heizung, Lüftung, Sanitär an das Mosbacher Ingenieurbüro Willhaug sowie im Bereich Fachplanung Elektrotechnik an das Mosbacher Ingenieurbüro Spohn GmbH direkt vergeben. "Somit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass es auch in diesen Gewerken weitergehen kann", heißt es in einer Pressemitteilung der Großen Kreisstadt Mosbach.