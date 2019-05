Mosbach/Elztal. (rp) Im Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Neckarburken (B 27) wird, so die Auskunft des Regierungspräsidiums Karlsruhe, am morgigen Freitag die Asphaltdeckschicht eingebaut. Die Arbeiten beginnen morgens um 6 Uhr und dauern bis etwa 18 Uhr. "In diesem Zeitraum ist für die Anlieger eine Querung der B 27 vom Oberdorf ins Unterdorf in der Ortsmitte über die Brunnengasse nicht möglich", heißt es vonseiten des RP. Die Zufahrt zum Oberdorf erfolge von Dallau aus kommend, das Unterdorf sei von Mosbach kommend nur über die Schützenhauszufahrt erreichbar. Eine Querung zwischen Ober- und Unterdorf werde am Freitag voraussichtlich gegen 18 Uhr wieder möglich, "nachdem auch der neue Asphaltbelag ausreichend abgekühlt ist". Mit den Rettungskräften und Linienbussen habe man entsprechende Sonderregelungen abgesprochen.

Ab kommenden Montag sollen die Kabel- und Pflasterarbeiten in den Gehwegflächen, die Angleichungen zu den Hofeinfahrten, die Fugen-Vergussarbeiten ausgeführt sowie die erforderlichen Markierungen auf der Fahrbahn aufgebracht werden. Für diese Arbeiten sei auch weiterhin die seit Wochen bestehende Vollsperrung der B 27 für den Durchgangsverkehr erforderlich.

"Der Abschluss der Arbeiten ist wie zuletzt angekündigt für Freitag, 7. Juni, vorgesehen", gibt sich ein Sprecher des Regierungspräsidiums zuversichtlich, dass der - modifizierte - Zeitplan eingehalten werden kann. Ursprünglich war eine Freigabe der Strecke für 17. Mai vorgesehen, aufgrund zusätzlicher Arbeiten an den Wasserleitungen in der OD Neckarburken sah man sich allerdings gezwungen, den Fertigstellungstermin zu verschieben.