Region Mosbach. Nicht nur bei den direkt Betroffenen kommen die Bilder von damals wieder hoch, wenn sie die aktuellen Nachrichten mit den verheerenden Unwetterfolgen für etliche Landstriche in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verfolgen. Im Mai 2016 traf das Tiefdruckgebiet "Elvira" die Region mit voller Wucht: An zwei aufeinanderfolgenden Tagen kam es nach Starkregenereignissen vor allem im Hohen Odenwald, in Neckargerach, Elztal und Billigheim zu Überflutungen, wie man sie zuvor noch nie erleben musste. Braune Wasser- und Geröllmassen schossen da durch Schollbrunn, rissen in Allfeld ganze Straßenzüge mit, unterspülten, entwurzelten. Das Maß der Zerstörung war enorm, die Höhe des Schadens ebenso. Glücklicherweise kam seinerzeit kein Mensch zu körperlichem Schaden – die Betroffenen hatten gleichwohl lange mit den schlimmen Folgen des Unwetters zu kämpfen.

Glücklicherweise verursachte das Unwetter damals keinen Personenschäden. Archivfoto: Weidlich

Ein Jahr danach besuchte die RNZ einige der vom Unwetter 2016 massiv getroffenen Bürger. Der daraus resultierende Beitrag war mit dem Titel "Im Kreis sind die Wunden längst nicht verheilt" überschrieben. Auch zwölf Monate später waren die notwendigen Aufräum- oder Wiederaufbauarbeiten vielerorts eher noch im Gange als abgeschlossen. Während etwa die aufgrund von Unterspülungen unpassierbare Kreisstraße zwischen Schollbrunn und Weisbach zeitnah und mit großem Aufwand saniert wurde, zog sich beispielsweise die Wiederherstellung der Talstraße, auf der am Unwetterabend sogar Autos mitgerissen worden waren, über einen bedeutend längeren Zeitraum. Auch die Aufarbeitung der Schäden an und auf privaten Liegenschaften gestaltete sich kräftezehrend und langwierig.

Immerhin zeigten die Menschen in der Region große Solidarität – und spendeten bei der eilig ins Leben gerufenen RNZ-Unwetter-Hilfsaktion insgesamt 44.000 Euro. Die dann wiederum 1:1 und schon bald nach dem Unwetter an besonders Getroffene weitergegeben werden konnten. Die zeigten sich seinerzeit nicht nur überaus dankbar, sondern vor allem auch sehr berührt: "Es gibt sehr, sehr gute Menschen auf der Welt", bedankte sich seinerzeit Gregor Kratschmann aus Allfeld für die schnelle Hilfe, die RNZ-Leser und weitere Spender leisteten.

Auch Johann Keppler zählt zu den Allfeldern, die das Unwetter vom 29. auf den 30. Mai 2016 hautnah miterleben mussten. Er lebt mit seiner Familie an der Schefflenz, kleinere Hochwasser kannten und kennen sie. Der Pegel des kleinen Bachs stieg in besagter Nacht bis auf fast zwei Meter an, das Wasser im Haus reichte bis knapp unter die Decke des Erdgeschosses. "Es war 23 Jahre ruhig. Nun haben wir die andere Seite des Bachs gesehen", so Keppler damals. Der Elektroinstallateur und seine Familie hatten in dieser Nacht mehrmals Glück im Unglück. Das überflutete Erdgeschoss wird nur als Keller genutzt – obwohl das auch einige Schäden bedeutete. Die Kepplers versuchten damals, zu retten, was zu retten war – bis es zu gefährlich wurde. In ihr eigenes Haus schafften sie es nicht mehr, sie standen auf der Außentreppe ihres Nachbarn Peter Kappes. Stufe um Stufe stiegen sie nach oben, wo sie schließlich aufgenommen wurden. Währenddessen lag die älteste Tochter in ihrem Bett. Erst um 2.30 Uhr in der Nacht bekam sie mit, wie hoch das Wasser steht. Durch die geöffneten Fenster kommunizierte man. Um 5.30 Uhr konnten die Kepplers dann in ihr 200 Jahre altes Haus zurück – und erkennen, was die Wasserflut angerichtet hatte.

Im Mai 2016 sorgten Unwetter in der Region für immense Verwüstung. Archivfoto: RNZ

Die Nachrichten, die nun aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kommen, verfolge man aufgrund dieser Erlebnisse auch sehr viel emotionaler mit. "Wir wissen, wie es diesen Menschen geht und die Gefühle von früher kommen schon wieder hoch", sagt Keppler heute. Aber, und das will er betont wissen, das betrifft die negativen wie auch (besonders) die positiven Gefühle. "Es kommen auch schöne Erinnerungen hoch", meint Johann Keppler. Etwa die Unterstützung in der Nachbarschaft oder auch die (finanzielle) Unterstützung durch die Spenden der RNZ-Leser. "Es gibt Dinge, die man vielleicht mit der Zeit aus den Augen verliert, und daran fühle ich mich jetzt erinnert."

Die positive Grundeinstellung möchte er gerne auch den nun betroffenen Menschen weitergeben: "Man hat es erlebt, und ich weiß aus Erfahrung, dass die schlimme Zeit endet." Dass Leib und Leben betroffen sind, dass Menschen gestorben sind, das haben die Betroffenen im Kreis damals nicht erleben müssen. "Vielleicht kann man sagen, dass es wichtig ist, sich die positiven Dinge rauszuziehen", versucht Keppler, Mut zu machen, Mut zu transportieren.

Die aktuellen Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen lassen bei seinerzeit Betroffenen im Kreis auch die Gefühle von damals wieder hochkommen. Archivfoto: RNZ

Wenn Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr aktuell Nachrichten hört oder sieht, sagt er ganz klar: "Die Gedanken sind dort." Auch im Kreis werden die Unwetterwarnungen sehr genau beobachtet – nicht erst seit den Ereignissen der vergangenen Tage. Am Donnerstagnachmittag erreichte Kirschenlohr eine Anforderung des Innenministeriums Baden-Württemberg: Angefordert wurden zwei Fahrzeuge mit DRK-Katastrophenschutzkräften. "Die sind inzwischen auf dem Weg nach Ahrweiler", so Kirschenlohr gestern Abend.

Die Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei im Vergleich zur Situation im Kreis im Mai 2016 bedeutend schlimmer. Trotzdem: "Natürlich habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis und gehe innerlich alle Listen durch, frage mich, ob bei uns auch alles noch passt, ob wir gut vorbereitet sind." Etwa 100 Einsätze hatten die Feuerwehren in der Region in diesem Jahr bei bisherigen Unwettern schon; "klein" nennt sie Kirschenlohr. "Aber natürlich: Wer betroffen ist, für den ist es schlimm." Eine Sache ist ihm sehr wichtig: "Wenn es doch passiert, sollen die Menschen auf sich aufpassen", appelliert der Kreisbrandmeister. Der inständig hofft, dass erst gar nichts in diese Richtung passiert ...