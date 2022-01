Mosbach. (RNZ/pm) Impfen – das ist seit gut einem Jahr eines der wirksamsten Mittel gegen einen schweren Verlauf mit der Krankheit Covid-19. "Die Impfung ist die einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass wir im nächsten Winter nicht wieder mit einer Welle zu kämpfen haben, sondern Covid hinter uns zu lassen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten: impfen, impfen, impfen!", ist Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbandes Mosbach, von der Bedeutung des kleinen Piks für die Beendigung der Pandemie überzeugt.

"In unseren stationären Pflegeeinrichtungen führen wir den Booster nach dem Booster durch und sind Herr der Lage", erklärt Steffen Blaschek, der als DRK-Kreisgeschäftsführer täglich mit seinen Führungskräften die bestehenden internen Maßnahmen auf die Wirkung hin überprüft.

Das DRK trage für die Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen eine hohe Verantwortung und setzt dieselben Maßstäbe für die Belegschaft an. Gleichzeitig werde stets darauf geachtet, dass ein Beitrag für die Öffentlichkeit wirksam erfolgt.

Neben den zahlreichen Teststellen wurden bereits mehrere Impfaktionen angeboten. "Ob nun mit dem Landratsamt oder mit unserem Partner, dem Operationszentrum Majolikamed – mittlerweile konnten wir mehreren Hundert Personen bei der Impfung helfen. Dabei führen wir immer wieder Gespräche und versuchen, zu helfen", so Gerhard Lauth zur RNZ.

Im DRK-Gebäude an der Sulzbacher Straße in Mosbach wird derzeit weiterhin an der Vorbereitung weiterer Unterstützungsmaßnahmen gearbeitet. "Nach dem Booster ist vor dem Booster. Wir werden eine Maßnahme anstoßen und sind sehr über die Resonanz gespannt. Das DRK bietet am 29. Januar Impfungen gegen das Coronavirus in den Privathaushalten an", erläutert Steffen Blaschek. Das Testprojekt ist auf Mosbach und die Stadtteile begrenzt. "Wir wollen mit diesem Angebot etwaige Hemmnisse überwinden", sagt der Kreisgeschäftsführer weiter.

Info: Interessierte können sich im DRK-Service-Center per E-Mail an: service-center@drk-mosbach anmelden. Die Termine werden individuell vereinbart.