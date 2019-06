Von Selina Brada

Mosbach. Wieso wurde die Trabantenstadt Waldstadt eigentlich gebaut? Die eigene Region ist zwar vielen ein Begriff, die eigentliche Geschichte dahinter bleibt aber oftmals verborgen. Verborgen blieb dem Fotografen und RNZ-Mitarbeiter Thomas Kottal aber nicht dieser schöne Blick auf die Waldstadt, als er am frühen Morgen sowohl den Sonnenaufgang, als auch die Siedlung an sich mit seiner Drohnenkamera "eingefangen" hat. Die Siedlung gehört zur Mosbacher Kernstadt und liegt auf dem Solberg - einer Waldkuppe nördlich des Henschelberges. An der Ostseite grenzt die Waldstadt an das hessische Tal, an der Westseite an das Nüstenbachtal.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Mosbach zur Kreisstadt - und entwickelte sich weiter. Neuer Wohnraum wurde gebraucht. Durch den raschen Zuwachs entstanden dann spätestens in den 1950er-Jahren massive Wohnungsprobleme. Allerdings konnte durch die Lageverhältnisse der Mosbacher Altstadt kein zusammenhängender Wohnraum mehr erschlossen werden. Vonseiten des Gemeinderates wurde eine Altstadterweiterung nicht beabsichtigt. Stattdessen beschlossen die Stadträte im Jahr 1960, das ca. zwei Kilometer entfernte Gelände als neues Wohngebiet für ca. 3000 Einwohner auf einer Fläche von 29 Hektar zu nutzen. Die Geburtsstunde der "Waldstadt".

Um den hügeligen Gegebenheiten gerecht zu werden, wurden vor allem Hochhäuser sowie Einzel- und Reihenhäuser gebaut, um Wohnraum zu schaffen. Auch das gesellschaftliche Leben sollte in der neuen Wohnsiedlung nicht vergessen werden. Neben der Kirche, verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten, einer Apotheke mit Arztpraxis und Postfiliale gibt es auch eine Grundschule.

Der Abschluss des kostspieligen Bauprojektes erfolgte 1983. Der Bau der Mosbacher Waldstadt löste Investitionen in Höhe von 140.000.000 D-Mark aus.

Der Bau dieser Trabantenstadt fand bundesweit große Anerkennung und Beachtung. Denn die Waldstadt war in der Bundesrepublik das erste Bauprojekt ihrer Art. Durch den Bau eines Trabanten wurde der Wohnbedarf der Kernstadt gedeckt und der Wert der bisher ungenutzten grünen Fläche gesteigert.

Allerdings stieß das Bauprojekt unter den Mosbachern auch auf Gegner und Zweifler. Die Angst vor einer möglichen Konkurrenzstadt in direkter Umgebung und Abwanderungen der Bewohner von Gemeinden aus der Nachbarschaft stieg. "Der Bebauungsplan entsprach den grundsätzlichen Forderungen, die die Stadt Mosbach gestellt hatte. Hierzu zählten, dass die Gliederung und Bauweise die Intimsphäre des persönlichen und familiären Lebens geschützt und die gemeinschaftliche Bezogenheit aller Bewohner gefördert werden", heißt es im Schlussbericht des Bauvorhabens.

Die Waldstädter bilden eine Gemeinschaft, die sich durch großes Engagement auszeichnet. 2011 feierte man das 50-jährige Bestehen der Waldstadt. Erst vor wenigen Wochen stand die Gemeinschaft erneut im Mittelpunkt: Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion wurde der Trimm-Dich-Pfad erneuert und und um Sportgeräte ergänzt. Auf den Rundwegen sollen die Menschen Zeit an der frischen Luft verbringen und sich sportlich betätigen. Für Jogger und Naturliebhaber ist der Rundkurs eine anziehende Attraktion. So wie die Trabantenstadt eben auch als Fotomotiv sehr anziehend zu sein scheint.