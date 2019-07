Von Tim Müller

Neckarkatzenbach. Ein flaches Tal mit grünen Wiesen und bunten Feldern gefüllt. Eingerahmt von Wäldern. In der Mitte des Tals ragt ein Berg auf. Trotzig steht er in der flachen Landschaft, als wolle er nicht nachgeben. Solange steht er nun schon hier. Er sah Flüsse kommen und gehen. Eiszeiten anbrechen und vergehen. Sah den Bau von Burgen und deren Verfall. Schienen wurden verlegt, Straßen gebaut. Nichts entging ihm. Heute betrachten ihn Wanderer und Radfahrer ehrfurchtsvoll. Sein Panaroma wird bewundert. Seine Erscheinung ausgezeichnet.

Der Umlaufberg zwischen Neckarkatzenbach und Guttenbach ist besonders. Ein Besuch des Bergs und der Genuss seines Panoramas lohnt sich. Das dachte auch Heinz Staab, Hobby-Fotograf und freier Mitarbeiter der RNZ, als er aus Richtung Breitenbronn/Neckarkatzenbach den Umlaufberg im sommerlichen Licht fotografierte.

Der Berg zeigt sich auf dem Bild von seiner schönsten Seite. Sein eindrucksvolles Profil, das sich uns heute bietet, gab es aber nicht immer. Wir verdanken es vor allem dem Neckar. Mark Twain schrieb einst: "Deutschland ist im Sommer der Gipfel der Schönheit, aber niemand hat das höchste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schönheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinabgefahren ist."

Der Umlaufberg zog während seiner Floßfahrt natürlich auch an Twain vorüber, allerdings war seine Erscheinung vom Neckarlauf aus betrachtet wohl nicht so beeindruckend wie vom Landweg. Dabei war es der Neckar, der den Berg formte. Denn der Fluss grub sich im Lauf von Jahrmillionen immer tiefer in den Boden des Odenwalds und gestaltete die Landschaft nachhaltig.

Er bildete weitläufige Schleifen und steile Hänge an seinem Ufer. Auch auf dem heutigen Gebiet zwischen Guttenbach und Neckarkatzenbach war das der Fall. Immer tiefer grub sich der Fluss in den Kalk- und Sandsteinboden des Odenwalds vor drei Millionen Jahren und formte so ein steiles Flussbett. In der Mitte der Schleife blieb das alte Bodenniveau bestehen: Der Umlaufberg war geboren.

Durch die fortschreitende Erosion an den Rändern der Schleifen wurde das bestehende Gestein mehr und mehr abgetragen. Während einer Eiszeit vor 200.000 Jahren kam es dann schließlich zum Durchbruch und der Fluss schlug den direkten Weg stromabwärts ein. Der Neckar erhielt seine heutige Form. Zurück blieben das trocken gefallene Flussbett und der eindrucksvolle Umlaufberg, der das nun entstandene Tal überragte. Nur der kleine Krebsbach an seiner östlichen Seite erinnerte noch an den großen Neckar, der einst um den Berg floß.

Menschen ließen sich nieder. Dörfer entstanden. Neckargerach, Guttenbach und Neckarkatzenbach wurden gegründet, Felder bestellt und Burgen gebaut. Der Berg sah sie kommen und gehen.

Heute sind es vor allem Wanderer und Radfahrer, die die trockene Schleife um den Berg als Tagesausflugziel besuchen. Wanderführer wie der "Neckartal-Stauferland-Führer" preisen ihn als Naturerlebnis und Fahrradrouten kreuzen seinen Weg.

Am 16. September 2018 zeichnete der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald den Umlaufberg als "Geotop des Jahres 2018" aus. Der Grund: Der Berg sei ein besonderes Fenster in die Erdgeschichte der Region, der die Wechselhaftigkeit der Jahrmillionen eindrücklich veranschauliche, erklärte die Parkleitung bei der Verleihung des Titels.

Den Umlaufberg beeindruckt das wenig. Er thront stoisch über dem ehemaligen Flussbett, mit seinen Feldern, Wiesen, Wanderern und Radfahrern.