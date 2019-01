In zwei, drei Sätzen: Was ist Zwingenberg für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Auf 5 Fragen mit ... Bürgermeister Norman Link

Zwingenbergs Bürgermeister kann auf ehrenamtliches Engagement und Zusammenhalt bauen

Zwingenberg ist die kleinste, selbstständige Gemeinde im Landkreis - und gerade diese "Größe" macht Zwingenberg aus. Mit viel Ehrenamt kommt viel Leben in die Gemeinde. Hier kann sich jeder wohl fühlen, der die Herzlichkeit der Menschen wahrnimmt. Ein vielfältiges sportliches wie kulturelles Angebot steht im Ort zur Verfügung - überregional bekannt sind hierbei die Schlossfestspiele Zwingenberg.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Aufgrund der Größe der Gemeinde ist es nicht möglich, Zwingenberg zu einem Mittelzentrum auszubauen - das will und muss man auch nicht. Denn durch die hervorragende Anbindung an die Bundesstraße B37 und die S-Bahn ist alles, was der Mensch begehrt, in wenigen Minuten erreichbar. In Zwingenberg versteht man es, den vermeintlichen Nachteil einer kleinen Gemeinde durch großen Zusammenhalt und Gemeinsinn wettzumachen. Zudem stehen hier ca. 200 Arbeitsplätze zur Verfügung - und das ist bei der Einwohnerzahl eine überaus beachtliche Quote.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Unbestritten besteht Handlungsbedarf an unserer Infrastruktur - angefangen bei der Sanierung von Straßen über das Kanalnetz bis hin zur Wasserversorgung. Diese Herausforderungen - also der Erhalt dessen, was in der Vergangenheit geschaffen wurde - werden uns die nächsten Jahre beschäftigen.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Dass die Eigenständigkeit kleiner Kommunen nicht durch immer neue Auflagen und Aufgaben in Frage gestellt wird. In kleinen Gemeinden ist der Zusammenhalt bedeutend größer und familiärer. Und das sollte nicht in Frage gestellt werden.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Nur geringfügig anders. Wachstum ist aufgrund unserer Lage (Neckar, Bahn, B37, Wald und nicht zuletzt Schutzgebiete jeglicher Art) kaum mehr möglich. So wird sich das Gesamtbild der Gemeinde Zwingenberg nicht bedeutend verändern. Das Schloss Zwingenberg steht ja schließlich auch schon einige Jahrhunderte an ein und demselben Ort.

