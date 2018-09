Von Manon Lorenz

Binau. Binau ist die zweitkleinste Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, doch die "Binemer" wissen, dass es nicht nur auf die Größe ankommt. Dass weniger manchmal mehr ist, beziehungsweise, dass man auch mit wenig(en) viel erreichen kann. Mit einem guten Dutzend "Blaujacken" zum Beispiel. So wie die "Blauhelme" für den Frieden stehen, stehen die "Blaujacken" für bürgerschaftliches Engagement.

Gemeint sind die Mitglieder der "Rentner- und Freiwilligeninitiative", die seit einigen Jahren dafür sorgen, dass Wege und Plätze in und um die Gemeinde schön und sauber bleiben - und den Ort dadurch ein Stück weit lebenswerter machen. Das hat ihnen sogar schon den Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung für die Region Mosbach eingebracht und die blauen Fleece-Jacken, die von einem Teil des Preisgeldes angeschafft wurden.

Hintergrund Binau in Zahlen > Einwohner: 1386

> Gemarkungsfläche: 483 Hektar

> Höhenlage: 154 m über NN

> Partnerschaft: Lindau am Harz (Northeim, Niedersachsen)

> Geschichte/Lage: Zwei Grabhügel zeugen von Menschenleben in Binau bereits zur Bronzezeit. Die erste [+] Lesen Sie mehr Binau in Zahlen > Einwohner: 1386

> Gemarkungsfläche: 483 Hektar

> Höhenlage: 154 m über NN

> Partnerschaft: Lindau am Harz (Northeim, Niedersachsen)

> Geschichte/Lage: Zwei Grabhügel zeugen von Menschenleben in Binau bereits zur Bronzezeit. Die erste urkundliche Erwähnung stammt von 769. Die Hüter des Tales waren im 12. Jahrhundert die Ritter von Dauchstein, im 14. Jahrhundert die Freiherren von Helmstatt, später kam Binau in den Besitz der Reichsritterschaft Franken. Binau ist die zweitkleinste Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis und liegt zwischen Hohem und Kleinem Odenwald.

> Ausflugstipps: Beim Spaziergang auf dem "Burgweg" ist die Ruine der Burg Dauchstein einen Besuch wert, die um 1150 als Zollburg erbaut wurde. Historisch Interessierte sollten auch einen Abstecher zum alten Ortskern mit restaurierten Fachwerkhäusern, dem ehemaligen Schloss und der Dorfkirche mit Fresken aus dem Mittelalter, darunter eine Darstellung der heiligen Notburga von Hochhausen, machen. Geschichtsträchtig ist auch der Jüdische Friedhof. Im Binauer "Apfelgarten" mit zwanzig historischen Hochstamm-Apfelsorten kann man die Seele baumeln lassen. (deg)

Doch bekannt ist "Bine" nicht nur für das ehrenamtliche Engagement seiner Bürger, sondern auch für "da Erna ihr legendäre Rahmsooß’." Etliche haben versucht, der Frau von "Anker"-Wirt Werner Großkopf das Rezept dafür zu entlocken, aber ohne Erfolg - sie behält das gut gehütete Geheimnis lieber für sich.

Von seinem Vater hat der gebürtige Binauer Werner Großkopf den "Anker" in den 60er-Jahren übernommen. Nur ein einziges Mal hat er seinen Heimatort für längere Zeit verlassen, als er nämlich am Ende seiner Ausbildung in der Landwirtschaft ein Jahr in der Fremde, im nordrhein-westfälischen Kleve, verbracht hat.

Die Landwirtschaft und die Tiere, die seine Familie damals noch hatten, haben sich irgendwann nicht mehr rentiert und wurden deshalb mit der Zeit immer weniger. Er und seine Frau haben dann beschlossen, sich nur noch auf die Gastwirtschaft mit Fremdenzimmern zu konzentrieren, erinnert sich Werner Großkopf. Anfangs wohnten sie direkt über dem Lokal, vor einigen Jahren haben sie dann ihr eigenes Haus im Ort gebaut.

Auf 5 Fragen mit ... René Friedrich Binaus Bürgermeister ist stolz auf das Bürgerengagement - und hätte gerne besseren Handyempfang In zwei, drei Sätzen: Was ist Binau (für Sie)? Was macht die Gemeinde aus? Binau ist eine attraktive Wohngemeinde und eine lebenswerte Heimat in einem wunderschönen Fleckchen Natur. Wir pflegen ein gutes Miteinander unter den Bürgern, in den Vereinen und mit unserer bürgernahen Verwaltung. Und wenn es darauf ankommt, kann ich mich immer darauf verlassen, dass unsere engagierten Bürgerinnen und Bürger tatkräftig und selbstlos mit anpacken, darauf bin ich jeden Tag immer wieder stolz. Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut? Wir sind klein, aber oho! Ich denke, gerade das können wir ganz besonders gut: liebenswert und klein sein. Maßvoll Neues schaffen und das Vorhandene erhalten - so war schon die Devise meines Vorgängers, und anders kann es auch in meinen Augen nicht gehen. Unschlagbar sind wir meines Erachtens in allen Bereichen, die das bürgerschaftliche Engagement für die Gemeinde betreffen. Unsere Rentner- und Freiwilligeninitiative sei nur als Beispiel genannt. Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden? Wir haben eine große Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätzen, können diese Bedürfnisse aber wegen unserer herrlichen und mehrfach geschützten Lage nicht erfüllen. Und na ja, ganz ehrlich gesprochen, spottet der Mobilfunkempfang in Binau teilweise oder sogar größtenteils jeder Beschreibung! Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen? Lasst die kleinen Gemeinden leben! Wir sind immer mehr damit beschäftigt, uns selbst verwalten zu müssen, anstatt wichtige Ressourcen für die Bürger und die Gemeinde frei halten zu können. Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus? Ich sehe schon die Schlagzeile in der RNZ vor mir: "Netzbetreiber weihen mit Fördermitteln von Bund, Land und Kreis den deutschlandweit letzten Mobilfunkmasten ein." Spaß beiseite. Für Binau wünsche ich mir, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach und mit allem, was dazu gehört, immer noch gerne hier leben.

Jeden Morgen um 8 Uhr ging es runter in die Wirtschaft und um eins nachts wieder hoch, berichtet der Wirt. Das ist den Großkopfs inzwischen aber zu viel geworden, und sie haben seit Anfang des Jahres den täglichen Betrieb weitestgehend eingestellt. Nur für Stammtische und größere Gesellschaften öffnen sie manchmal noch.

Und dann gibt es natürlich noch die Kegelbahn im Obergeschoss, die nach wie vor von Vereinen gerne genutzt wird. Vor allem weil es nur eine Bahn gibt und man unter sich sein kann, weiß der "Anker"-Wirt, der ganz nebenbei schon seit über 60 Jahren den Kirchenchor dirigiert.

Kinder, die das Lokal übernehmen könnten, haben die Großkopfs leider nicht, und auch unter den immerhin elf Nichten und Neffen findet sich niemand, der die Nachfolge antreten möchte. Anders als beim "Goldenen Hirsch" direkt nebenan, wo Sohn Frank Streib inzwischen in die Fußstapfen seiner Eltern getreten ist.

Gegenseitige Hilfe wird in der Binauer Bürgerschaft groß geschrieben. Das gilt auch unter den Gastwirten, trotz "natürlicher Konkurrenz". So hat Senior-Chefin Gisela Streib vom "Hirsch" in der Vergangenheit auch schon mal in der "Anker"-Küche ausgeholfen. Wenn’s irgendwo klemmt, sind die "Binemer" halt einfach zur Stelle.

Das Wappen von Binau.

Kleine Wappenkunde

Binne oder Biene? Zur Sicherheit einfach beides, dachte man sich wohl in Binau bei der Gestaltung des Wappens. Dieses versinnbildlicht nach herrschender Meinung mit den Bienenkörben den Ortsnamen und mit dem Fisch die Lage am Neckar und die Fischerei.

Man ist sich aber nicht sicher, ob die Bedeutung "Binau" von einer mit Weidenruten geflochtenen Fischfangvorrichtung (Benne oder Binne) oder von der Bienenzucht stammt.

Der Ortsname entwickelte sich von B(i)enenheim (769), zu Beonanheim (772), Buenaw (1536), dann Binheimb (1629) und im 18. Jahrhundert zu Neckarbinau. (deg)