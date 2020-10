Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) So hatten wir uns das gedacht: Die Schönheit und Farbenpracht des Herbstes ist natürlich nicht nur uns aufgefallen – und entsprechend rege war die Resonanz auf den Aufruf, stimmungsvolle Aufnahmen vom goldenen Oktober mit uns zu teilen. Schön kann also nicht nur der Herbst, schön und vor allem vielfältig können auch die Leser der RNZ und die Nutzer der dazugehörigen Facebook-Seite.

"Danke für den’etwas anderen’ Bericht und nicht immer die Wiederholung der ganzen Schreckensszenarien", schrieb uns am Montagfrüh nach der morgendlichen Lektüre der RNZ Leserin Tanja Wolf – und schickte ein Foto ihres wunderbar roten Schlitzahorns gleich mit. Der sollte nicht allein bleiben im Postfach – allerlei bunte Herbstmotive flatterten in der Folge so zahlreich ein wie dieser Tage die Blätter von den Bäumen trudeln. "Es entspannt sehr, die Schönheit der Natur zu genießen", berichtet und Hobby-Fotografin Els Wolf-Hebbinckuys, die in Zwingenberg Neckar und Nebel herbstlich schön festgehalten hat. Schön findet sie zudem, "die Bilder zeigen zu dürfen, um andere damit zu erfreuen in dieser nicht für alle so einfache Zeit".

Ein guter Ansatz – und in der Tat: Die tollen Bilder, die uns die RNZ-Leser geschickt oder eben gepostet haben, taugen als buntes und aufhellendes Kontrastprogramm in einer Situation, in der oft trübe Meldungen und Aussichten überwiegen. Die Natur lässt sich nicht anstecken, liefert ungefiltert und unmaskiert stimmungsvolle Motive, die der eigenen Stimmung gut tun.