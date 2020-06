In Mosbach wagen sich zuletzt vermehrt Rehböcke in bewohntes Gebiet. Am „Sonnenrain“ entdeckte Tim Krieger ein Wildtier direkt vor der Terrassentür. Foto: Krieger

Von Alexander Rechner

Mosbach. Rotbraunes Fell, dunkelbraune Knopfaugen und "Bambiblick": In den vergangenen Tagen tauchten in Mosbach regelmäßig Rehe auf. Die eigentlich scheuen Tiere wagen sich momentan auffällig nahe an Wohngebiete heran. Zunehmend wendeten sich RNZ-Leser an die Lokalredaktion, die unter anderem durch Fensterscheiben einen Blick auf das Rehwild erhaschten.

"Unser Rehbock kam direkt auf die kleine Terrasse und hat von den Kräutern gegessen", erzählt Tim Krieger. Der Mosbacher griff sogleich zur Kamera und machte eine imposante Aufnahme von dem neugierigen Tier im Gartengelände am "Sonnenrain". Auf der anderen Seite der Stadt, am Rosenberg oberhalb des Krankenhauses, hatten gleich mehrere Anwohner einen Rehbock zu Besuch im Garten. "Er war gestern wieder fast den ganzen Tag hier im Gelände und richtete sich ein Ruheplätzchen vor einer Birke ein", berichtet einer der Anwohner vom Rosenberg.

Am „Rosenberg“ steht ein Rehbock im Garten und äst friedlich. Foto: Andreas Klaffke

An Christi Himmelfahrt erspähte der evangelische Dekan Folkhard Krall in der Pfalzgraf-Otto-Straße einen Rehbock, wie er wohl auf seinem "Vatertagsausflug" gerade die Straßenseite wechselte. Auf dem Zebrastreifen – ganz wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt. Ein weiterer RNZ-Leser berichtet davon, dass er am Sonntagabend während eines Spaziergangs durch das "Mittel" gleich mehrfach einen jungen Rehbock herumspringen sah. Dabei sind Rehe eigentlich scheue Tiere, die für die meisten Menschen daher eher selten zu sehen sind. Seit der weltweiten Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen tauchen Bilder und Videos von Wildtieren auf, die wieder durch Lebensräume streifen, die sich der Mensch zu eigen gemacht hat.

Dass in Mosbach nun Rehböcke vermehrt von Bürgerinnen und Bürgern im Stadtgebiet zu sehen sind, ist für Erwin Winterbauer, Forstrevierleiter in Mosbach, jedoch nichts Ungewöhnliches. "Unser Mosbacher Wald ist nicht wildarm", sagt der Revierleiter. Jedoch seien seit Beginn der Coronakrise immer mehr Menschen im Wald unterwegs. "Die Anzahl hat zuletzt stark zugenommen. Regelmäßig sehen wir Menschen, die im Wald Kraft tanken", erläutert Erwin Winterbauer.

Dass die Menschen nun verstärkt den Wald als Erholungsoase entdecken, freut ihn zwar, jedoch erhöhe dies auch den Druck auf die Tiere in ihrem Lebensraum. "Dies stört das Rehwild in seiner Ruhezeit", erklärt der Experte. Aus seiner Sicht könnte dies ein Grund sein, warum sich zuletzt die Rehe vermehrt in das Stadtgebiet wagen.

Eine Bürgerin habe sich vor Kurzem an ihn gewandt, weil sie einen Rehbock in ihrem Garten entdeckte. Sie wollte von dem Forstrevierleiter wissen, wie sie sich nun verhalten soll. "Einfach Ruhe bewahren", lautet der Tipp des Försters, und er ergänzt: "Das Reh sollte man am besten auch in Ruhe lassen." Das Wildtier werde sicherlich wieder einen Ausgang finden. Auf keinem Fall solle man versuchen, es zu vertreiben. "Dann reagiert das Reh panisch und könnte sich dabei verletzen", erklärt Erwin Winterbauer. Da die Tiere ja "ganz nett anzuschauen sind", sollte man lieber den Anblick genießen, solange es seine Aufwartung macht, meint der Förster schmunzelnd.

Am "Sonnenrain" können indes die Anwohner häufiger Wildtiere erblicken. "Rehe haben wir häufiger auf unserem naturbelassenen Hang hinterm Haus zum Wald hin", verdeutlicht Tim Krieger und fügt hinzu: "Es ist also nicht erstaunlich, wenn ein Tier sich dann auch einmal ganz nahe wagt". Die RNZ-Leser freuen sich über diese überraschenden Anblicke. So zeigte sich auch Dekan Krall vor Kurzem angetan von diesem Moment: "Die Natur kehrt zurück. In Venedig Delfine, in Mosbach Rehe – Zeiten sind das!"