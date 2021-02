Von Stephanie Kern

Diedesheim/Hochhausen. Manfred Binkele hat einen neuen Kunden. Unter "Corona" hat er ihm schon ein Kundenkonto eröffnet. Er hofft aber, dass die Rechnung des neuen Kunden klein ausfällt. Manfred Binkele ist Unternehmer, ein Zulieferer, der seine Waren nicht lagern und später verkaufen kann. In seiner Gärtnerei in Hochhausen arbeitete er nun sechs Monate daran, schöne Frühlingsblüher für den Start der Garten- und Balkonsaison zu produzieren. Die Primeln, Veilchen und Gänseblümchen sind fertig. Nur verkauft werden können sie nicht, denn Gärtnereien und Gartencenter, Binkeles eigentliche Kunden, sind wegen des Corona-Lockdowns geschlossen.

Manfred Binkele inmitten seiner Frühlingsblüher. Foto: Kern

"Unser Problem ist im Moment, dass wir nicht weitermachen können. In der kommenden Woche wird die Produktion stehen", erklärt Binkele. Im September haben der Gärtner und seine Mitarbeiter mit dem Aussäen und Umtopfen der Frühlingsblüher begonnen. Dass noch einmal ein so harter Lockdown kommen wird, war damals nicht abzusehen. Dass die Gartencenter und Gärtnereien – im Gegensatz zum ersten Lockdown und zu anderen Bundesländern – nicht öffnen dürfen, auch nicht.

Die Gewächshäuser sind voll, aber eigentlich muss die Produktion für die Beetsaison ab Mai weitergehen. Unmengen von Geranien müssen eingetopft werden. Manfred Binkele weiß aber gar nicht, wo er sie hinstellen soll. Er ist dennoch optimistisch, hofft darauf, dass die Gärtnereien Anfang März öffnen dürfen und er einen großen Teil seiner Ware noch absetzen kann. "Als Gärtner muss man Optimist sein. Man muss so viele Faktoren berücksichtigen. Wenn man da nicht zuversichtlich bleibt, hat man den falschen Beruf", meint Binkele.

Dass alles seine Zeit braucht zum Wachsen, dass Natur nicht mit einem Fingerschnipsen zu haben ist, das zeigt sich auf dem 10.000 Quadratmeter großen Areal. Überall stehen Blumen, in die Binkele Herzblut, Energie und Geld gesteckt hat. "Für die nächsten sechs Wochen stehen hier 200.000 Pflanzen zum Verkauf." Aber wenn die Geschäfte nicht öffnen, werde auch nichts verkauft. "Wer macht denn Click & Collect bei Pflanzen Kölle?", fragt er. Darauf reagierend, positionieren sich Lebensmittelmärkte immer mehr am Blumenmarkt. "Was, wenn die Kunden der Gärtnereien für immer wegbleiben?"

Binkele pflanzt und zieht für Gärtnereien in der Region. "Wir wollen Qualität produzieren, damit der Kunde auch was davon hat, der muss sich doch freuen über die Zeit, in der die Pflanze bei ihm ist", ist er überzeugt. Sein Vater hat die Gärtnerei 1968 gegründet. Es gab auch mal einen Ab-Hof-Verkauf, aber der erforderte zu viel Zeit, und so konzentrierte man sich auf die professionellen Abnehmer. Seitdem habe sich die Branche verändert. "Der Kostendruck ist immens. In vielen Supermärkten sind Blumen inzwischen Centartikel." Und nun kommt die Ungewissheit dazu. "Wir haben jetzt ein halbes Jahr an diesen Blumen geschafft – wenn wir die für den Kompost produziert haben ..." Diesen Satz möchte Binkele lieber nicht beenden. Zumal: Wenn die Pflanzen weggeworfen werden, müsste der Gärtner seine Mitarbeiter für diese Tätigkeit auch noch bezahlen.

Bis jetzt haben dem Pflanzenexperten die niedrigen Temperaturen in die Hände gespielt; man hat versucht, das Wachstum der Pflanzen so weit wie möglich zu bremsen. "Aber lange lassen die sich nichts vormachen. Man kann nicht gegen die Natur arbeiten, das kostet nur Geld." Nachdem am Wochenende das Frühlingswetter gekommen ist, juckt es den Menschen in den Fingern, im Garten zu arbeiten. "Und da die Leute zu Hause bleiben sollen, brauchen sie doch auch etwas, das sie tun können", meint Binkele.

Jörg Arbeiter produziert 90 Prozent seiner Frühlingsblüher selbst. Foto: Kern

Auch bei Jörg Arbeiter von der Gärtnerei Arbeiter in Diedesheim stehen die Gewächshäuser voll mit blühenden Frühlingsblumen. Sie duften, sie sehen hübsch aus. Nur verkauft werden können sie (noch?) nicht. "Es ist die Ungewissheit, die problematisch ist. Wenn wir wenigstens ein Ziel hätten, auf das wir uns fokussieren könnten", sagt der Unternehmer. 90 Prozent der bei ihm verkauften Beet- und Balkonblumen erzeugt Jörg Arbeiter mit seinen Mitarbeitern selbst.

"Unsere Ware kann man nicht lagern. Viele Blumen haben ein kurzes Verkaufszeitfenster." Und auf dieses arbeite man über Monate hin. "Der Gärtner hat nur einmal im Jahr die Chance, Blumen einer Sorte zu produzieren." Im Frühjahrs-Lockdown 2020 habe man noch als systemrelevant gegolten. Nun dürfen Gärtnereien und Gartencenter in Baden-Württemberg nicht öffnen, in Hessen und Rheinland-Pfalz aber schon.

Kurz vor Weihnachten hat man auf die Schnelle noch einen Onlineshop auf die Beine gestellt. "Aber darin können wir unser gesamtes Portfolio nicht abbilden", sagt Arbeiter. "Trotzdem halten die Kunden uns die Treue. Aber sie bestellen natürlich gezielt etwas, alle Mitnahmeartikel fallen aus", erklärt Arbeiter. Auch bei ihm gibt es mittlerweile ein Platzproblem: "In der Produktion platzen wir aus allen Nähten." Eine Öffnungsperspektive für Anfang März wäre "schon gut". Das Hygienekonzept steht, gegen strenge Einlassregeln hat der Unternehmer nichts.

"Warum lässt man es zu, dass der Lebensmittelhandel seine Marktanteile bei den Pflanzen so ausbaut, dass Sonderwerbung geschaltet wird?", fragt Jörg Arbeiter. Vor allem zu einem Zeitpunkt, an dem viele lokale Einzelhändler um ihre Existenz kämpfen müssen. "Verstehen Sie mich nicht falsch: Wir haben mehrere Standbeine, und wir stecken auch den Kopf nicht in den Sand. Aber wir wollten in diesem Jahr eigentlich massiv investieren. Unser Betrieb wird auf jeden Fall weitergehen. Aber man muss jetzt eben unternehmerische Entscheidungen treffen und Dinge vielleicht auch zurückstellen", so Arbeiter.

Man müsse sich auch fragen, ob man den Anteil der Eigengewächse so hoch halten kann, wenn es so weitergeht. "Wir topfen den Frühling in kurzer Hose und T-Shirt", erzählt Arbeiter. Im August kommen Primeln, Veilchen und Gänseblümchen in die Töpfe. Ab diesem Zeitpunkt werden sie gehegt und gepflegt. "Das sind lebende Objekte, damit muss man umzugehen wissen." Wenn die Pflanzen nun für den Kompost produziert wurden, dann tut das dem Gärtner richtig weh. "Zumal es viele Menschen gibt, die sich über diese Pflanzen sehr freuen würden. Es ist dramatisch und traurig, denn die Leute sind ausgehungert nach Natur, nach Frühling", meint Arbeiter. Nur die Frühlingsboten müssen im Gewächshaus bleiben.

Wie hoch die Rechnung von Herr/Frau Corona ausfällt, welchen Schaden die Schließungen haben, das ist derzeit noch ungewiss. Einen Ausgleich müsse es geben, fordert Manfred Binkele. "Mal sehen, ob Corona sich als Zechpreller vom Acker macht", meint er mit gequältem Lächeln. Beide Gärtner wollen optimistisch bleiben, sagen aber auch: "Wir wissen nicht, wie es weitergeht." Ein Satz, der derzeit nicht nur für diese beide Unternehmen gilt.